לא רק מנכ"ל טסלה נפרד מקליפורניה - השבוע הודיע מאסק שהמטה הראשי של החברה יעברו משם אל אוסטין, טקסס, בצעד שמתחבר לגל המעברים של חברות גדולות ממרכזי העסקים המיתולוגיים בניו יורק ובסן פרנסיסקו אל מדינות שתנאי המיסוי בהן מקלים יותר. בתחילת החודש הייתה זאת גורו ההשקעות קת'י ווד שהודיעה על צעד דומה.

הבית שאותו מציע למכירה מאסק מתפרש על שטח של כ-1,500 מ"ר באזור המפרץ של הילסבורו, קליפורניה. בבית יש שבעה חדרי שינה, עשרה חדרי רחצה, ספרייה, חדר מוזיקה ומטבח מאובזר. כל הפאר הזה עומד למכירה עבור 32 מיליון דולר, אחרי הפחתה של 5.5 מיליון מהמחיר המקורי - כך לפי סוכנות הנדל"ן שמנהלת את הנכס.

מאסק - שהונו מוערך ב-225 מיליארד דולר - הודיע ביוני האחרון שהוא מתכנן למכור את אחרון הבתים שברשותו, כחלק מההתגוננות מול הביקורת המופנית כלפי העושר הקיצוני שלו.

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place.