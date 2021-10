אחד המייסדים של לינקדאין רוצה ללמד אתכם איך עושים קסמים

in and of itself , מופע היחיד של דרק דלגדיו, שודר השנה בשירות הסטרימינג הולו וזכה להצלחה יוצאת דופן, בטח בהתחשב בעובדה שמדובר במופע קסמים. אתם יודעים, כזה עם קלפים וכרטיסיות ניחושים של תשובות הקהל. הביקורות בארצות הברית התלהבו מהאופן שבו דלגדיו הצליח לרתום אפילו טריקים פושטים לטובת אמירה פילוסופית רחבה ומעניינת. השיטה של דלגדיו כדי לשדרג את הקסם מבידור זול ליצירת אמנות, הייתה ליצור חוויה של ציפייה ומשמעות - הוא מתח את ההתחלה של כל אשליה, ופרט עוד על הפייאוף: קודם כל סיפר לקהל מה הולך לקרות בקסם, אחר כך ביצע את הקסם, וכשהוא סיים הוא הסביר עוד על המשמעות העמוקה והאקסיסטנציאלית שעומדת מאחוריו. זאת בדיוק השיטה של הפודקאסט Masters of scale.

כל פרק של הפודקאסט מתחיל מתאוריה - רעיון כללי, פילוסופיה עסקית ולפעמים לא מאוד אינטואיטיבית על תרבות עסקית, צמיחה וכל מה שנמצא בשכונה, אם השכונה היא עמק הסיליקון. אחר כך, על מנת להמחיש ולהוכיח את התאוריה, יש דוגמה פרטית, ראיון אישי עם מנכ"לים מצליחים של חברות, ובסוף מגיע האפילוג, ניסיון לחלץ כל טיפה של משמעות מהחיבור בין התאוריה היומית לאנקדוטות.

המנחה של הפודקאסט, ריד הופמן, הוא אישיות מוכרת בעולם העסקי. כאחד המייסדים של לינקדאין ומקום #1580 המכובד ברשימת הביליונרים של פורבס, יש לו קילומטרז׳ ומעמד שמאפשר לו להנחות את התכנית עם הרבה סמכות. הוא מכיר היטב את ההיסטוריה של החברות הפעילות במשק, וזה ניכר גם בשאלות שהוא שואל וגם באינטימיות ובנינוחות שהוא מרשה לעצמו מול האורחים שלו. אל תצפו לסמול טוק שטחי ולשאלות היכרות עם הסברים ארוכים על איך הכול התחיל.

ריד מתחיל מהאמצע, הוא כבר יודע בדיוק איך מנכ"ל מייקרוסופט הנוכחי הגיע למייקרוסופט, ואיך הוא שונה בסטייל ובהתנהגות מהמנכ"ל הקודם. הפודקאסט מופק היטב, מלא בהמחשות מוזיקליות וקוליות שנועדו כדי להוכיח את הנקודה הספציפית שהוא רוצה להעביר.

מעצות פרקטיות ועד לתפיסות עומק

בהתאם לצפייה ממייסד לינקדאין, וכיוון שכמו שהשם מרמז הפודקאסט מתעסק בעיקר באסטרטגיות צמיחה של עסקים, ריד לא מהסס להשתמש בקשרים הענפים שלו כדי לדבר עם המנהלים הכי גדולים שיש, מצוקרברג של פייסבוק ועד ריד הייסטינגס של נטפליקס. מעבר לעצות פרקטיות, הפודקאסט מנסה לשטוח רעיונות גדולים יותר, משמעותיים יותר, ולהשאיר את המאזין עם תפיסת עומק על כל נושא שעולה לדיון.

בפרק אופייני משבוע שעבר, ריד ראיין את ג׳סיקה אלבה, השחקנית לשעבר והיזמית בהווה של חברת honest למוצרי ניקיון ללא כימיקלים. התאוריה שלו הפעם הייתה שגם במוצרים הכי קסומים ומרהיבים, גם בחווית הצרכן הכי מסעירה, מסתתרת מתחת לכל הרעש והטריקים והעשן והנצנצים - חוויה אינטימית מתוך החיים האמיתיים של הצרכן.

כדי להוכיח זאת הוא התחיל מדוגמה מתוך המופע המדובר של דרק דלגדיו, ומשם הוא עבר לשיחה עם אלבה, שהסבירה שהרעיון לחברה נולד מתוך החוויה היומיומית שהייתה לה עם מוצרי ניקיון מזיקים ורעילים.

לא מסתפק בפרקים רגילים

חוץ מהפרקים הרגילים יש גם ספינאוף של הפודקאסט, שנקרא " master of scale - rapid response " שעוסק בהשפעות הקורונה על עולם העסקים, ומציע בנוסף לדיון ספציפי בקורונה אסטרטגיות התמודדות עם מצבי חירום כלליים יותר כמו תקיפות סייבר ושאלות לגבי חובת חיסון לעובדים. ויש גם פרקי שאלות מיוחדים, פרקים על אסטרטגיות ניהול, ועוד כל מני ספיישלים, בונוסים ותוספות.

הפודקאסט נמצא עכשיו בעונתו התשעית, שחוץ ממנכ"ל מייקרוסופט וג׳סיקה אלבה תכלול גם ראיונות עם מנכ"לית פפסיקו לשעבר, מנכ"ל קמפס, ועוד אורחים מבטיחים. ריד התחייב כבר מהעונה הראשונה על ליינאפ שיווני של מרואיינות ומרואיינים, נאמן לתפיסה המרכזית של הפודקאסט שרעיונות יפים שווים משהו רק אם אפשר לממש אותם במציאות. כל פרק מלא וגדוש, אבל בסופו בדרך כלל יש תחושה מספקת, כמו בלהטוט מוצלח, כאילו כל הכדורים שריד זרק לאוויר נחתו בתזמון מדויק בול למקום הנכון.

הכותב הוא הוא בעלים של סוכנות Down the Field המתמחה בהפקה וברכש מדיה בעולם הפודקאסטים