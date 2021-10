חברות ציבוריות בארה"ב הוסיפו את הדירקטורים המגוונים ביותר לדירקטוריונים שלהן בשנה האחרונה, עם עלייה במספר המועמדים השחורים ויותר נשים ודירקטורים המכהנים בתפקיד בפעם הראשונה, על פי שני מחקרים חדשים.

העליות לא היו שוות, כשכחצי מהדירקטוריונים בחברות ציבוריות לא הוסיפו דירקטורים חדשים וחברות קטנות יותר מפגרות לעומת הגדולות, על פי אחד המחקרים, מחברת מחקר הנתונים והמידע על דירקטוריונים The Conference Board. בנוסף, יותר חברות בכל הגדלים החלו לרשום בגילויים את ההרכב האתני והגזעי של הדירקטוריונים שלהן.

המחקר השני, על ידי חברת השמת הבכירים והדירקטוריונים Spencer Stuart, מצא ששליש מהדירקטורים העצמאיים החדשים בחברות S&P 500 שגילו נתונים לגבי הדירקטורים שלהן הם שחורים, לעומת 11% בשנה קודם לכן, ו־7% הם לטינים, לעומת 3% בשנה קודם לכן. עם המינויים החדשים, מעט יותר משלושה רבעים מהדירקטורים בחברות S&P 500 הם לבנים וכ־70% הם גברים, על פי Spencer Stuart. החברה פרסמה נתונים ראשוניים מוקדם יותר השנה.

הנתונים משקפים את החוויה של דירקטורים ועובדים העוסקים בגיוס, האומרים שהם מקבלים הרבה יותר בקשות מדירקטוריונים המבקשים להגדיל את הגיוון בשורותיהם, כשחברות מתמודדות עם לחץ רגולטורי ולחץ מצד בעלי המניות לשנות את הרכב הדירקטוריונים שלהן.

בעבר, "אני חושב שהלכנו על קצות האצבעות סביב הנושא - אנו יודעים שצריך להיות אצלנו גיוון אבל אנשים היו אומרים 'אנחנו רוצים את המועמד הטוב ביותר' וכל זה", אמרה הופ קוצ'רן, דירקטורית מנהלת ב־Madrona Venture Group בסיאטל הנמצאת בדירקטוריון של יצרנית הצעצועים Hasbro, בדירקטוריון של חברת הנתונים MongoDB ובדירקטוריון של יצרנית התוכנה New Relic. "כעת זה פשוט עניין הכרחי".

קוצ'רן גם עוזרת בהובלת התוכנית להגדלת הגיוון OnBoarding Women, שהביאה 68 נשים לדירקטוריונים של חברות בחמש השנים האחרונות.

יוזמות חוקיות ורגולטוריות חדשות עזרו לשנות את ההתנהגות בתאגידים. רשות הבורסות וניירות הערך (SEC) לאחרונה אישרה דרישה של בורסת נאסד"ק מחברות הרשומות בה שאלה שאין בדירקטוריונים שלהן את הגיוון המגדרי והאתני הדרושים - יסבירו למה זה כך.

בקליפורניה, חברות הנסחרות בבורסה ומשרדיהן נמצאים במדינה חייבות שתהיה להן לפחות דירקטורית אחת או שהן צפויות לקנסות. החורף, חברות בקליפורניה יצטרכו למלא דרישות לגבי מיעוטים גזעיים ואתניים או אנשים המזדהים כהומואים, לסביות, טרנסקסואלים או טרנסג'נדרים בדירקטוריונים או שייאלצו לשלם קנסות. ישנן בקליפורניה עתירות נגד החוקים החדשים האלה בטענה שהם מפלים באופן לא הוגן נגד גברים לבנים.

הניתוח של Conference Board השתמש בגילויים של החברות ל־SEC ומסמכים אחרים לגבי חברות S&P 500, S&P MidCap 400 וראסל 3000 בזמן עונת הפרוקסי של 2021 עד 30 ביוני השנה, בלי לנסות להפריד בין קטגוריות של גזע, מוצא אתני או מגדר של הדירקטורים במידה והפרטים האלה לא גולו על ידי החברות. המחקר של Spencer Stuart, חברה המוכרת שירותי ייעוץ על מנת לזהות ולגייס דירקטורים חדשים, השתמשה בהצהרות פרוקסי של חברות S&P 500 מסוף מאי 2020 ועד אמצע מאי השנה.

כמה קבוצות השמת בכירים עצמאיות, כמו Monarchs Collective ו־Take Your Seat, צמחו במטרה לעזור להגדיל את הגיוון בדירקטוריונים, לבסס רשתות של מועמדי מיעוט בעלי ניסיון ולעבוד עם חברות ועם מגייסים גדולים. במשרד עורכי הדין Perkins Coie השיקו יוזמה ביוני להגדיל את מספר הדירקטורים השחורים. המאמצים האלה הרחיבו את עולם האנשים מהם מגיעים הדירקטורים, כך אומרים מנהלים, דירקטורים מכהנים וחברות השמה.

"אנו יוצרים רשתות משלנו וכך מועדון הגברים הלבנים, כשהם חושבים על חברות בדירקטוריון, פונים לאנשים שהם מכירים", אמר ג'ון רפלוגל, מייסד שותף של Take Your Seat ולשעבר מנהל בכיר בחברות Burt’s Bees ו־Seventh Generation. הוא אמר שב־Take Your Seat יש מאגר של יותר מ־1,500 מועמדים שחורים לתפקיד דירקטור.

דירקטורים המכהנים בפעם הראשונה פחות צפויים לצאת לגמלאות ויש סבירות גבוהה יותר מפי שניים שהם בני פחות מ־50, כך מצאו בחברה Spencer Stuart. כשני שליש מהדירקטורים הצעירים האלה מגיעים מקבוצות אתניות או גזעיות שבאופן היסטורי סבלו מתת־ייצוג.

קן דנמן, מנכ"ל חברת טכנולוגיה לשעבר שמכהן בדירקטוריונים של חברת הקמעונאות קוסטקו, חברת שירותי הענן VMWare וחברת התקשורת מוטורולה, אמר שהמטרה שלו היא להוביל חברות למועמדים חדשים לדירקטוריונים כשהן פונות אליו לגבי הצטרפות לדירקטוריון כלשהו.

"הוספת מועמדים מגוונים - נשים, אנשים לא לבנים, מי שלא יהיה - אתה באמת צריך להתכוון לכך", אמר דנמן, משקיע הון סיכון. "רק לאחרונה אנשים החלו להתקשר עם קבוצות השמת דירקטורים בחיפוש אחר המלצות".

ההוספה המהירה של דירקטורים מקבוצות מיעוט עדיין לא גורמת לשינוי גדול בהרכב האנושי של הדירקטוריונים, בין השאר בגלל שהתחלופה הכוללת בהם איטית. כמעט 40% מכל החברות במדד S&P 500 לא עשו שינויים בדירקטוריון בשנה האחרונה, וכחצי מהחברות במדדים S&P MidCap וראסל 3000 לא עשו שינויים כאלה, כך מצאו ב־Conference Board.

בנוסף, כמה חברות הוסיפו מושבים לדירקטוריונים במקום להחליף דירקטורים מכהנים. ב־Spencer Stuart מצאו ש־88 חברות במדד S&P 500 יצרו מושבים חדשים והוסיפו 114 דירקטורים חדשים, 37 מתוכם נשים.

מאמצים לטווח ארוך יותר להוסיף נשים לדירקטוריונים מראים סימני התקדמות, כך ניתן ללמוד משני המחקרים. ביותר משליש מהדירקטוריונים של חברות S&P 500 יש כעת שלוש דירקטוריות נשים, וברבע מהדירקטוריונים יש ארבע נשים, על פי הדו"ח של The Conference Board. ב־2016 בקושי היו דירקטוריות נשים באחת מכל 10 חברות. כמות חברות הדירקטוריון החדשות שהן נשים ירדה מעט לעומת שנה קודם לכן, אבל 38% הוא עדיין שיעור גבוה בהרבה ממה שהיה לפני חמש שנים.

בחברות קטנות, יותר נפוצים דירקטוריונים עם מעט נשים או ללא נשים כלל: ב־1.2% מחברות מדד S&P MidCap 400 וב־4.2% מהחברות במדד ראסל 3000 אין דירקטוריות נשים כלל, בעוד שב־10.6% וב־23% מהחברות, בהתאמה לשני המדדים, יש דירקטורית אחת, כך נמסר מה־Conference Board. יחד עם זאת, בשתי קבוצות החברות היו יותר נשים בדירקטוריון לעומת בשנים קודמות.