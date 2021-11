פיגוע התאבדות כושל בבריטניה: מחבל מתאבד התפוצץ במונית

המשטרה הבריטית עדכנה היום (ב') כי פיצוץ במונית שהתרחש אתמול מול בית חולים בליברפול היה למעשה פיגוע טרור שכל הנראה השתבש. המחבל נהרג בפיצוץ שהתרחש בעודו יושב במושב האחורי של המונית, בעוד הנהג יצא בחיים מתוך הרכב אך ספג פגיעות בראשו. וידאו המתעד את האירוע, כולל הפיצוץ וכיצד הנהג מטופל על ידי אדם שנקלע למקום, פורסם היום בתקשורת הבריטית.

Video shows massive explosion after hero taxi driver locked suicide bomber in his car https://t.co/13vS4ocQjn pic.twitter.com/z1uBtDXbBF