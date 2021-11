רגע לפני שהגשם הכבד מגיע אלינו: תראו איך נראה מצב החירום בקנדה

החוף המערבי של קנדה ושל ארצות הברית קורס מול עוצמת השיטפונות ומפולות הבוץ שהכו בצפון היבשת. בקנדה, נרשמו מקרה מוות יחיד ושלושה נעדרים, בעוד מושל קולומביה הבריטית מעריך שיהיו מקרי מוות נוספים בעקבות מזג האוויר שאותו תיאר כ"מאורע של פעם ב-500 שנה".

מאז הכתה הסערה במדינה בתחילת השבוע, השיטפונות והמפולות החריבו כבישים, מוטטו גשרים והותירו מספר ערים מבודדות משאר המדינה, וכן את הנמל הגדול ביותר של קנדה בוונקובר. כ-18 אלף תושבים נעקרו מבתיהם באזור החוף המערבי.

Spent the day with wonderful family and heroic friends rescuing our 100 young stock. Milk cows and baby calves left yest. Fed chickens and cats. Our awesome neighbour driving JD had to guess at roads and driveways to deliver to waiting trailers down the road. #BCFlood pic.twitter.com/oaCHXWJ6rV

ראש הממשלה הקנדי, ג'סטין טרודו, הבטיח לעזור למחוז קולומביה הבריטית להשתקם ממה שכינה "אסון נורא", וכוחות הצבא גויסו על מנת לסייע לאלפי התושבים שנותרו לכודים, חלקם ללא חשמל ועם מלאי מוגבל של מזון ומי שתייה, לאחר שמאגרי המים הוצפו.

רוב הגשמים והרוחות העזות דעכו כבר ביום שלישי, אבל ישנן עוד קהילות שנותרו מבודדות, כאשר מסוקים של חיל האוויר הקנדי מפילים אליהן חבילות מזון מן האוויר. החזאים הקנדים צופים מכה נוספת של גשם בהמשך השבוע, וכאמור, גורמים רשמיים הזהירו מפני קורבנות נוספים.

לא רק ההצפות והמפולות גרמו לנזקים עצומים - בעיירות ההרריות צנחו הטמפרטורות מתחת לאפס, מה שהביא להרס מסיבי של חקלאות ולמותם של מספר רב של בעלי חיים.

אסון מזג האוויר בקנדה הוא השני בחודשים ספורים - ביוני האחרון הכה גל חום במדינה הצפונית עם טמפרטורות שיא שהביאו למותם של יותר מ-500 אנשים ולשרפות ענק שגרמו נזקים עצומים והרסו ערים שלמות.

Saw incredible grit in Abbotsford today, as farmers and community members rallied to rescue dozens of cattle stranded by #bcflood with boats, dinghies, a jet ski and even a hover craft. Heard these scenes were playing out across the valley.

Photographed for @reuterspictures: pic.twitter.com/B7azI3EeSs