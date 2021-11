הבלאק פריידיי הגיע לעולם הפשע: גל חריג של פריצות בקניונים בארה"ב

בלאק פריידיי , יום הקניות העמוס ביותר בשנה בארצות-הברית, לווה השנה בשורה ארוכה וחריגה של מעשי בזיזה המוניים. למשל, אל סניף של הכלבו נורדסטרום בלוס אנג'לס פרצו כ-80 שודדים ברגע אחד והצליחו להימלט עם שקים מלאים בסחורה גנובה. כוח המשטרה שהגיע למקום הצליח לעצור רק שלושה מהם.

A Nordstrom department store in a Los Angeles mall became the latest target in a string of ‘smash-and-grab’ robberies that have hit luxury retailers in California and Illinois as the holiday shopping season approaches https://t.co/XPGQvJ5O2B pic.twitter.com/5W6MzbE45x