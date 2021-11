בריטניה נגד ה"אומי": "בוסטר" לכל האוכלוסייה אחרי 3 חודשים בלבד

הממשלה הבריטית שינתה כיוון בימים האחרונים בעקבות ההתפשטות האפשרית של וריאנט "אומיקרון" של נגיף הקורונה. במקום מסר של "עסקים כרגיל" וחזרה לנורמליות ששידרה בעקביות מאז אמצע יולי, אז הכריזה על הסרת כל הגבלות הקורונה בעקבות מה שהגדירה כמבצע חיסונים מוצלח, הממשלה בבריטניה אימצה מחדש כמה הגבלות שייכנסו לתוקף היום (ג').

ההחלטה המשמעותית ביותר, כך נראה, היא אישור חלוקת מנות "בוסטר" שלישיות של החיסון נגד קורונה לכל האוכלוסייה הבוגרת, מעל גיל 18, כבר בשבועות הקרובים. עד כה מנות אלה הומלצו רק לשכבות גיל מבוגרות יותר או למי שהמערכת החיסונית שלהם מדוכאת בגלל מצב רפואי. הרשויות אף הודיעו כי מספיק שיעברו שלושה חודשים מאז החיסון השני, כדי להיות זכאי לקבל את הזריקה השלישית. עד כה עמד טווח הזמן המותר על שישה חודשים. בישראל ובמדינות שונות באירופה המינימום הוא חמישה חודשים.

הרשויות בבריטניה מעריכות כי אפילו עם התפשטות וריאנט ה"אומי", כפי שהוא מכונה לעתים בתקשורת הבריטית, החיסונים הקיימים יסייעו להפחית מהלך מחלה קשה ושיעורי אשפוזים ותמותה. "קמפיין בוסטרים להצלת חג המולד" הייתה הכותרת הבוקר של החינמון הבריטי "מטרו".

"עם הווריאנט החדש הזה בהתקפה, הצעדים הנוכחיים יגנו על אוכלוסייה גדולה במהירות ויהפכו אותנו למוגנים יותר כאומה", אמר שר הבריאות סג'יד ג'אוויד. השר תועד כשהוא משכנע כתב של רשת סקיי ניוז להתחסן במנת "בוסטר" לפני ראיון משותף. בבריטניה אותרו עד כה לפחות 11 מקרים של וריאנט "אומיקרון".

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.

Get live #COVID19 updates: https://t.co/wIvNhraJrm pic.twitter.com/V8I7KUfWOD