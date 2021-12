זה היה זמן קלאסי לספין. לשכת הסטטיסטיקה של משרד העבודה האמריקאי פרסמה את נתוני התעסוקה לחודש נובמבר, והם היו מאכזבים, והם היו מעודדים.

הם אכזבו, מפני שבנובמבר נוספו פחות מחצי מקומות העבודה של חודש אוקטובר: 210 אלף, המספר הנמוך ביותר בזמן נשיאות ג'ו ביידן. כלכלנים צפו תוספת של חצי מיליון. אגב, אין זו הפעם הראשונה השנה שתחזית אופטימית מאוד מופרכת כמעט מעיקרה.

הם מעודדים, מפני שהאבטלה ירדה עד 4.2%, שיעורה הנמוך ביותר מאז פרץ משבר הקורונה במרץ 2020. שיעורה בחודש הקודם עמד על 4.6%. מספר המצטרפים החדשים לשוק העבודה עמד על 600 אלף בקירוב, ראיה להקלה של המחסור בידיים עובדות.

המחסור הזה ייחד את חודשי האביב והקיץ, ועורר את הרושם שעובדים מבכרים להישאר בבית, מפני שמענקי אבטלה ממשלתיים משתלמים להם יותר משכר. המענקים הגיעו ממילא אל קיצם, ברוב המקרים; ומעסיקים התחילו להציע העלאות שכר והטבות. נתוני נובמבר מראים, שהשכר הממוצע במשק עלה ב-12 החודשים האחרונים ב-4.8%.

הפוליטיזציה של הסטטיסטיקה היא עניין רגיל בארה"ב. אבל התנודות של החודשים האחרונים היו לא רגילות. כל חודש, לפעמים כל שבוע, הפריך את החודש, או את השבוע הקודם. הכרזת ניצחון דמוקרטית הקדימה שמחה-לאיד רפובליקאית.

ב-29 בנובמבר הנשיא עצמו צייץ: "מאז הושבעתי, ב-20 בינואר, חזינו בגידול-שיא של 5.6 מיליון מקומות עבודה - יותר מקומות עבודה ממה שנוצרו אי פעם בתולדות ארה"ב".

Since I was sworn in on January 20th, we’ve seen a record 5.6 million in job growth- with more jobs created at this point than ever before in American history. We’ve made enormous progress and we're on our way to building an economy that ensures no one is left behind. pic.twitter.com/Lmbc7kbrrU