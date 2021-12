מגמה חדשה בשווקים? הביטקוין הולך בעקבות מדדי המניות

שוקי המניות הגלובליים רשמו ירידות עמוקות ביום שישי האחרון, בצל הודעת ארגון הבריאות העולמי על התפשטות וריאנט האומיקרון ל-38 מדינות. מי שחשב שימצא חוף מבטחים בשוק הקריפטו התאכזב לגלות מסכים אדומים בוהקים וירידות חדות פי כמה מאלו שנרשמו בארה"ב או אירופה.

שוק הקריפטו ידוע בתנודות הרבות שלו, ולא צריך יותר מציוץ של אלון מאסק בטוויטר כדי להקפיץ או להפיל מטבע בעשרות אחוזים. יחד עם זאת, בד"כ התנודות הללו לא תואמות לנעשה בשוקי המניות אלא נובעות משינויים והשפעות פרטניים לשוק הקריפטו, בין אם איומי רגולציה בארה"ב או החרפת המאבק בכורי הביטקוין בסין.

בשבועות האחרונים נראה שהמגמה השתנתה. על פי בדיקת בלומברג, ב-100 הימים האחרונים הקורלציה בין ביטקוין למדד ה-S&P500 היא הגבוהה ביותר שנרשמה בשנה האחרונה. המתאם בתקופה הזו עמד על 0.33, כאשר מתאם של 1 מעיד על תיאום מושלם בתנודות ומתאם של 1- מצביע על תזוזות הפוכות לחלוטין.

"זה אירוע שמתרחש לעתים רחוקות יחסית, ששוק המטבעות הדיגיטליים בכלל, והביטקוין בפרט, יורדים ביחד עם שוקי המניות", אומר לגלובס אלי מיזרוח, מייסד ומנכ"ל סילבר קסטל, בית השקעות המתמחה בנכסים דיגיטליים. "החשש מזן האומיקרון הביא למגמה שלילית בכל השווקים הפיננסיים ול'ריצה למזומן', וזה משפיע גם על שוק המטבעות הדיגיטליים".

על אף המתאם הגבוה יחסית בתקופה הזו, מזרוח אומר שלא ניתן להצביע על קורלציה מתמשכת בין השווקים הפיננסיים המסורתיים לבין שוק המטבעות הדיגיטליים: "הרבה פעמים כשיש ירידות במחזורים גדולים אנחנו רואים מיד לאחר מכן מחזורים גדולים בצד הביקוש של שחקנים שמזהים הזדמנות קנייה. מוקדם לומר אם זה מה שיקרה גם הפעם, את זה נדע בימים הקרובים".

אלי בז'רנו, מנכ'ל ומייסד בורסת הקריפטו Bit2C, ניסה להסביר את ההלימה שנוצרה בשבועות האחרונים. לדבריו, הביטקוין אמנם פרץ לתודעה כמטבע קריפטוגפי מבוזר, אך עם השנים, הפופולריות והכניסה לתיקי ההשקעות של המיינסטרים, גרמו להתייחסות סמנטית דומה מאוד לשוק המניות והסחורות.

ביום שישי האחרון למשל נרשמו ירידות חדות בניו יורק והביטקוין הגיב בירידה של כ-5% משוויו, לאחר כשבוע שבמהלכו שמר על רמת מחיר של 57 אלף דולר. בבוקר יום שבת הסערה בשוק הקריפטו רק העמיקה והביטקוין התרסק ב-20% בתוך שעה וירד לרמה של 42.2 אלף דולר בלבד.

למרות שהתאושש מאז, מדובר בירידה של עשרות אחוזים בהשוואה לזינוק שרשם הביטקוין רק לפני חודש. אז שבר את השיא של כל הזמנים כשהגיע לשער של 68.5 אלף דולר. גם האת'ר, דוג'קוין, ריפל ושאר המטבעות הקטנים הצטרפו לירידות החדות, ושווי שוק הקריפטו כולו נפל בכ-10% בתוך יום.

הקורלציה הזו באה לידי ביטוי גם ביום שישי שעבר (26 בנובמבר), כשננעלו הבורסות בוול סטריט באדום בוהק לאחר שהתגלה הווריאנט החדש של הנגיף בבוטסואנה שבדרום אפריקה. בעוד ש-S&P 500 השיל 2.2%, הביטקוין סיים את אותו ערב בירידה של כ-9% מערכו -יותר מ-5,000 דולר.

אלא שלא תמיד יש מתאם שכזה. ב-30 בנובמבר שוב נרשמו ירידות חדות בניו יורק, לאחר שיו"ר הפד (הפדרל ריזרב) ג'רום פאוול הודה שהאינפלציה אינה זמנית ואותת כי צמצום מדיניות רכישת האג"ח מעבר לפינה. בזמן ש-S&P 500 נסוג ב-1.9% (וגם שאר המדדים איבדו גובה), הביטקוין ירד ב-1.5% בלבד, שיעור ירידה שנחשב שולי בעולם הקריפטו.

ובמקביל, הביטקוין והשלכותיו ממשיכים לעורר ויכוח. רגע לפני הירידות החדות של סוף השבוע התייחס סגנו של וורן באפט, צ'ארלי מאנגר, לביטקוין בוועידת השקעות שהתקיימה בסידני, אוסטרליה, סיפר כי "האווירה היום מטורפת", וחלם: "הלוואי ומטבעות הקריפטו לא היו מומצאים", אמר מאנגר והוסיף כי הוא "שונא את הצלחתו" של הביטקוין. הסיבה: "אני לא מברך על מטבע שהוא כל כך שימושי לחוטפים וסוחטים וכדומה". לכן, הוא תומך במאבק של הממשל הסיני נגד מטבעות הקריפטו, ומאוכזב מהמדיניות המכילה של ארה"ב והמעורבות שלה בשוק.

"האנשים שמקבלים מטבעות קריפטוגרפיים לא חושבים על הלקוח, הם חושבים על עצמם. פשוט תסתכל עליהם. לא הייתי רוצה שאף אחד מהם יתחתן במשפחה שלי", אמר בוועידה. "אני רוצה להרוויח את הכסף שלי על ידי למכור לאנשים דברים שטובים להם, לא רעים עבורם".

גם הסופר נאסים טאלב הלבנוני-אמריקאי, מחבר הספר "הברבור השחור", התייחס להתרסקות הביטקוין בציוץ בטוויטר, שבו כתב: "הביטקוין לא משמש כגידור ממצוקה, אינפלציה או דפלציה, הוא לא מטבע, הוא כלום". ביולי האחרון פרסם טאלב מאמר שבו גרס כי לביטקוין אין ערך לא כהשקעה קצרת טווח ולא כהשקעה ארוכת טווח, וציין שלא רק שהוא לא משמש גידור הוא גם לא יכול להגן מפני אירועים קטסטרופליים, והזכיר כי בנפילת השווקים במרץ 2020 גם הביטקוין ירד, ואף בשיעור חד יותר.

So looks like

1- Bitcoin is no hedge for adversity

2- Bitcoin is no hedge for inflation

3- Bitcoin is no hedge for deflation

4- Bitcoin is no currency

5- Bitcoin is nothing pic.twitter.com/yaP9ciDZYs