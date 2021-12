איש השנה של מגזין טיים: אלון מאסק

"איש השנה הוא סמן של השפעה, ומעטים הפרטים אשר השפיעו יותר מאשר מאסק על החיים על פני כדור הארץ, ואולי גם על החיים מחוצה לו", כתב העורך הראשי של מגזין טיים, אדוארד פלסנטל. "בשנת 2021 מאסק הפך לא רק לאיש העשיר בעולם, אלא אולי גם לדוגמה העשירה ביותר לשינוי המסיבי בחברה שלנו".

"לאיש העשיר ביותר בעולם אין בית בבעלותו והוא התחיל למכור את הונו לאחרונה. הוא משליך לוויינים לחלל ורותם את השמש; הוא נוסע במכונית שיצר שלא משתמשת בדלק ובקושי זקוקה לנהג. בהינף אצבע שלו, שוק המניות ממריא או נופל. צבא של חסידים נצמד לכל אמירה שלו. הוא חולם על מאדים כשהוא צועד על כדור הארץ, מרובע לסתות ובלתי ניתן לשליטה", נכתב עליו.

