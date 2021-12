בעלי מניות לוחצים על פייסבוק לבצע שינויי משילות

פייסבוק מתמודדת עם קריאות מצד בעלי המניות להתייחס לנזקים שגורמת הפלטפורמה שלה ולהגיב באופן כללי לנושא המשילות. זאת במקביל לכך שהחברה, המוכרת בשם Meta Platforms, מגיבה ללחצים נוספים מצד מחוקקים ואחרים.

בעלי המניות, כולל קרן הפנסיה של ניו יורק ומשרד האוצר של אילינוי, הם חלק מקבוצת משקיעים שבאופן קיבוצי הגישו שמונה הצעות של בעלי מניות לדיון בפגישה השנתית של החברה.

ההחלטות כוללות קריאות לפיקוח של הדירקטוריון על מאמצים לצמצם תוכן מזיק, הערכה של הסיכונים הכרוכים במאמץ החברה לבנות מטאוורס ובחינה מחדש של ועדת הביקורת והסיכונים בחברה, כך נמסר מברית המשקיעים לזכויות אדם, יוזמה של קבוצת המשקיעים Interfaith Center on Corporate Responsibility.

חברים באותה קבוצה הגישו בשנה שעברה שש הצעות שנדחו כולן על ידי בעלי המניות בפגישה השנתית של החברה, כולל קריאה למינוי מנהל דירקטוריון עצמאי.

במטא יש מבנה מניות בשני מעמדות, המעניק זכויות הצבעה מוגדלות לחלק מבעלי המניות. יושב הראש והמנכ"ל מארק צוקרברג יכול להפעיל את המניות החזקות שלו ככוח הצבעה השווה לכ־58% מהקולות.

"פייסבוק מוכנה להרשות רמה מסוימת של תוכן שנאה, הטעיה פוליטית ורטוריקה מפלגת כדי שתוכל להכניס יותר כסף", אמר שר האוצר של מדינת אילינוי מייקל פרריקס. "זו בדיוק הסיבה שמבנה המשילות של הדירקטוריון חייב להשתנות".

דובר מטא ריאן מור אמר שהחברה מעריכה את דעות המשקיעים שלה ומדברת איתם באופן קבוע. "אנו מבינים את האחריות שמגיעה לצד הפעלת פלטפורמה כלל־עולמית שבה אנו צריכים לטפל בכמה מהנושאים המורכבים ביותר המשפיעים על החברה ועל האינטרנט באופן כללי", אמר בהודעה. "יש לנו כל תמריץ מוסרי ומסחרי לנסות לתת למספר הגדול ביותר של אנשים חוויה חיובית ככל שניתן מהשהות בפייסבוק".

ההצעות של בעלי המניות באות בזמן של ביקורת מוגברת של חברת הרשת החברתית לאחר גילויים מוקדם יותר השנה בסדרת כתבות של הוול סטריט ג'ורנל שהראו שהחברה ידעה שיש בפלטפורמות שלה פגמים שגרמו נזקים לחלק מהמשתמשים אבל נכשלה בתיקונם.

צוקרברג אמר שהביקורת מציירת תמונה לא נכונה של החברה שהוא היה מייסד שותף בה.

החקירות והשימועים של מטא

מטא עמדה מול סדרת שימועים וחקירות לגבי האשמות בנזק שהשירותים שלה גורמים. מנהל אינסטגרם, שגם היא בבעלות מטא, העיד בקונגרס בשבוע שעבר, והתווכח עם מחוקקים על השפעת אפליקציית שיתוף התמונות על משתמשים צעירים. באמצע נובמבר, קואליציה דו־מפלגתית של תובעים כלליים של מדינות בארה"ב הודיעה שהיא חוקרת את האופן שבו אינסטגרם מושכת ומשפיעה על אנשים צעירים.

דובר של מטא אמר שהחקירה מבוססת על אי הבנה של הנושאים שמשפיעים גם על פלטפורמות של רשתות חברתיות אחרות.

בעלי המניות צפויים להציג את טענותיהם בפגישת בעלי המניות השנתית של מטא, שלרוב מתרחשת במאי. בחורף, חברות נפגשות פעמים רבות עם בעלי מניות גדולים יותר המבקשים לעשות שינויים. ישנם בעלי מניות שמגישים הצעות מבלי לדבר עם החברה לפני כן.

לאחר שפורסמו תיקי פייסבוק, יותר מ־50 משקיעים החברים ב"ברית המשקיעים לזכויות אדם" דנו בשאלה מה הם צריכים לעשות על מנת לטפל בממצאים המראים שהפלטפורמות של פייסבוק יכולות לעשות נזק, כך אמרה אניטה דורט, מנהלת ברית המשקיעים, המייצגת יותר מ־6 טריליון דולר בנכסים הנמצאים בניהולה.

מספר משקיעים אמרו שעם מצבור המסמכים הפנימיים של פייסבוק והנתונים שהתגלו, נוצרה הזדמנות חדשה לדחוף ליותר שקיפות ושינויים מבניים. לפחות שישה משקיעים בקבוצה פנו לפייסבוק לבטא חששות ולבקש עד מידע, אמרה דורט. היא הוסיפה שההצעות החדשות והצעות נוספות שהוגשו על ידי הקבוצה השנה מתמקדות בנזקים שפייסבוק גורמת להם, בהתחשב במידע הפנימי מהמסמכים שנחשפו.

הדובר של מטא, מור, אמר שהחברה הוציאה יותר מחמישה מיליארד דולר ב־2021 על בטיחות וביטחון ויש בה 40 אלף עובדים העוסקים בנושאים אלה. הוא הוסיף שמטא השקיעה בדרכים חדשות למצוא ולהסיר תוכן שנאה, וקיצצה את כמות תוכן השנאה שאנשים רואים בפייסבוק ביותר מחצי בשנה האחרונה.

הדד ליין לבעלי המניות להגיש הצעות חלף ב־10 בדצמבר.

"בזמן שהמניה עולה, אף אחד לא רוצה להתלונן על בעיות המשילות במטא, אבל הסיכונים תמיד נמצאים שם", אמרה ג'ולי גודרידג', מנכ"לית NorthStar Asset Management, שיחד עם קרן הפנסיה של ניו יורק הגישה הצעה להשוות את כוח ההצבעה של כל המניות. "הגילויים האחרונים בעקבות חושפת השחיתויות פרנסס האוגן אישרו את מה שכבר ידענו - אף אחד לא יכול לגרום לצוקרברג להיות אחראי חוץ ממנו עצמו. המבנה הזה לא טוב לחברה ולא לחברה האנושית שלנו".

מור אמר שלחברה נהלי משילות תאגידית חזקים, והצביע על חבר הדירקטוריון העצמאי שלה ולתקשורת השגרתית שלה עם משקיעים.

העמותה As You Sow הגישה הצעת משקיעים הקוראת להגברת הפיקוח של הדירקטוריון על המאמצים להקטין תוכן מזיק המיוצר על ידי המשתמשים. "בעלי המניות צריכים להבין למה הפתרונות הטכנולוגיים האלה ממשיכים להיכשל בהגנה על החברה האזרחית", אמר אנדרו בהאר, מנכ"ל As You Sow.

הנושאים הבעייתיים רק יוגברו במטאוורס

מור אמר שהגברת תוכן שגוי, מפלג או רווי שנאה מזיקה לקהילה של מטא, והחברה מודיעה על רמת ההתקדמות שלה דרך דוחות השקיפות שלה. וועדת הביקורת והפיקוח על סיכונים במטא, למשל, מקבלת דוחות מההנהלה על נושאים הכוללים בטיחות, ביטחון, זכויות אדם וזכויות אזרח.

חברת ההשקעות הקטנה Arjuna Capital הגישה הצעה שבה ביקשה מהדירקטוריון להזמין דוח המעריך את הנזקים האפשריים של פרויקט המטאוורס של החברה. "אותם נושאים שפייסבוק מתמודדת איתם - אפליה, הפרות זכויות אדם וזכויות אזרח, הסתה לאלימות, והפרות פרטיות - רק יוגברו במטאוורס", אמרה נטאשה לאם, שותפה מנהלת ב־Arjuna Capital.

מור הצביע על הצהרות קודמות של צוקרברג ומנהלים אחרים לגבי האחריות הכרוכה בבניית המטאוורס והשמירה על כך שאנשים יהיו בטוחים במציאות מדומה.