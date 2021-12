טיסה ב-2 אירו (או למען הדיוק, ב-1.99 אירו) היא בבחינת גימיק וכמוה גם טיסות ב-3 או 4 אירו, שהפכו שכיחות בנוף חברות הלואו קוסט בעת האחרונה. "כשאני מדבר על טיסה ב-15 אירו לאיטליה, מחיר משתלם לכל הדעות - זה כבר נתפס יקר", אומר יניב לניס, מייסד קבוצת טיסות סודיות.

ואכן, חברת הלואו קוסט וויז אייר הכריזה השבוע על מכירת 50 אלף כרטיסי טיסה בקווים שונים באירופה וחלקם גם מישראל במחיר של 1.99 אירו. מי שבאמת ישלם פחות ממחיר של כוס קפה לטיסה - יהיה נוסע שלא יוסיף דבר: כבודה, הושבה או ארוחה, ושיפגין גמישות לתאריכים בהם המחיר רלוונטי. סביר אגב שבטיסת החזור הוא ישלם יותר, גם פי 20, לכיוון ה-40 אירו. המבצע הזה הצטרף למבצע אחר שהיה תקף בשבוע שעבר, במסגרתו הציעה וויז אייר טיסות ב-9 שקלים, כך למשל בקו תל-אביב-מילאנו.

מיותר לציין כי מדובר במחיר שלא מתקרב לכיסוי עלות כלשהי עבור חברות התעופה, שרק מעמיסות על עצמן הוצאות דרך הלוואות שנטלו, עמידה בנוהלי המגפה ולנוכח הדלק המתייקר ככל שמתחדשת הפעילות. החברות יוצאות מנקודת הנחה שלפחות ימזערו את נזקי המחיר הזול דרך רכישת תוספות (הושבה, מזוודה וכד') שמהוות נתח משמעותי יותר בשנים האחרונים במודל ההכנסות של חברות הלואו קוסט והלגאסי (מסורתיות).

גם ישראייר נכנסה השבוע למשחק ההוזלות האגרסיביות עם טיסה הלוך ושוב ב-9 דולר לבחריין. החברה אף הוסיפה תנאי לא שגרתי למדי לפיו מי שיוכל ליהנות מהמחיר הזה יהיו מחוסנים חדשים.

"כשאנחנו מאתרים טיסות ב-2, 3 או 4 אירו, יש תגובה מידית של גולשים והכרטיסים נחטפים", אמר לניס ומסייג, "עם זאת עוצמת התגובה פוחתת ככל שיש היצף של מבצעים כאלה שבאים לא במקרה בזמן שאנחנו נמצאים בתקופה של 'טוטו מדינות אדומות'. מצד אחד יש את מי שנלהב להזמין ומצד שני, רבים עדיין חוששים לטוס לנוכח הפחד שהממשלה מייצרת עם הפיכת מדינות לאדומות בהתראה קצרה וחובת הבידוד למחוסנים".

"בקרב המזמינים, בעיקר לטווח רחוק, יוצאים מנקודת הנחה שבתוך המחיר הזול מגולם הסיכון הלא מבוטל שבסופו של דבר הם לא יטוסו. לקנות טיסה ב-2-3 אירו זה הביטוח הזול ביותר שקיים לביטול טיסה", אומר לניס שממליץ למהירי ההחלטה שקופצים על עגלת המבצעים (לרוב המבצעים קצובים בזמן קצר להזמנות) לא לשריין תוספות דוגמת כבודה או הושבה גם עד לימים ספורים לפני מועד הטיסה בכדי למזער את סיכון הביטול. "גם אם זה אומר שמשלמים מעט יותר על זה. חבל לסכן את כל הסכום על נסיעה ספקולטיבית", הוא הוסיף.

לניס מאשר שתדירות המבצעים גברה: "המבצעים שפורסמו בחודשים האחרונים הם האגרסיביים ביותר שראינו. חברות הלואו קוסט עושות הכול בשביל להשמיש מטוסים ולהשאיר צוותים פעילים. המבצעים לא מטורגטים רק לשוק הישראלי ולכן אם נגדיל את הפוקוס מהשוק הישראלי החבוט, באירופה למרות התחלואה העולה נמלי התעופה מלאים יחסית וזו דרך לגרום לזה לקרות". גם בינואר, אחרי תקופת מבצעי בלאק פריידיי וסוף השנה, מעריך לניס שעדיין יוצעו הצעות במחירי "שחיטה". "אנחנו נכנסים לעונת החורף שיש בה פחות ביקוש והחברות רוצות למלא מטוסים", הבהיר.

פאולינה גוסק, מנהלת התקשורת בוויז אייר, לא מסתירה את האינטרס של החברה למלא מטוסים דרך מחיר מוזל. "אני גרה בפולין ומחירי הטיסות בין מדינות באירופה זולים לפעמים ממחירי הנסיעה ברכבת או באוטובוס בתוך פולין. חברות הלואו קוסט נלחמות מטבען להציג את המחירים הזולים ביותר, זו המהות שלנו. תמחור של 2 אירו מטרתו לעודד נוסעים לטוס בדיוק בתקופה הזו של חגי סוף השנה".

ועד כמה התמחור הזה קשור למגפה ולתחלואה העולה? רועי כהן, מנכ"ל חברת Fetcherr, שפיחתה מודל לביקוש ותמחור כרטיסי טיסה סבור שהקשר הוא הדוק. "אנחנו רואים את זה בדאטה. ככל שיש הגבלות צצים עוד מבצעים. החברות מתנהלות בחוסר ודאות וכדי לחפות על המצב הן מחפשות את הדרך למלא מטוסים. כרטיס ב-2 אירו היא אחת הדרכים. נקודת המוצא היא שכשמורידים מחיר, מייצרים ביקוש, אלא שבסוף מישהו יצטרך לשלם על העלות של הטיסה שרק מתייקרת עבור החברות - סביר שיהיו אלה הנוסעים שישבו סביב למי ששילם 2 או 3 אירו".

נזכיר כי מודל התמחור של כל טיסה בנוי מחלוקה וירטואלית למחלקות המסומנות על פי אותיות ה-A-B-C והמסמלות רמות מחיר לא לפי מיקום המושב, אלא לפי תחשיב הביקוש לכל טיסה בנקודות זמן משתנות. באופן הזה מראש מוקצה מספר כרטיסים במחיר מוזל שלרוב יטפס בהדרגה. למעשה, בטיסה נתונה ייתכן שכל נוסע במחלקת תיירים שילם מחיר אחר, והפערים ביניהם יכולים להאמיר למאות אחוזים.

גוסק מודה כי פעמים רבות מקור המבצעים הללו הוא תגובה לאלה שהוציאו מתחרים. "כשחברה אחת מודיעה על מבצע, יש לצפות שהמתחרות יגיבו. זה משהו שפועל לטובת הנוסעים. כמובן שאנחנו עוקבים בדריכות אחר מה שעושים המתחרים שלנו. וויז אייר אמנם חזרה לתפוסה של לפני המגפה אבל האתגרים של כלל התעשייה היא ההתנהלות תחת המגבלות המשתנות וגם זה מוביל לריבוי מבצעים יותר מאשר בעבר. אנחנו מקווים שדרך המחיר אנשים יבינו שלטוס היום זה פחות מסובך ממה שהם חושבים".

אם במטוס ממוצע יש 200 מושבים, כמה בפועל שילמו 2 אירו לכרטיס? כהן מעריך שמדובר בכ-10%, אולם בשטח ייתכן שהמספרים נמוכים יותר. לפי גוסק, "זה משתנה בין קווים והביקוש. אין נוסחה אחידה".

קרסטן שפור, מנכ"ל חברת לופטהנזה, התבטא לא אחת נגד תמחור שהוא מכנה "הרסני" לענף התעופה, המגיע מחברות הלואו קוסט. "להציע טיסה ב-10 אירו זה חוסר אחריות. זה לא בריא לשוק ולא יותר מגימיק", אמר בכנס ארגון התעופה העולמי.

50.000 tickets for 1.99 EUR ✨

It’s a great opportunity to go for a relaxing holiday or a sightseeing adventure. Book selected flights for just 1.99 EUR, travel anytime up until 28 February 2022. 👉 https://t.co/AeMNWOJWFF pic.twitter.com/q6Mw1Iwon2