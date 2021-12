מאז פרישתה של עו"ד מיכל הלפרין מתפקיד הממונה על התחרות בחודש אוגוסט האחרון לא מונה לה מחליף קבוע, וכיום עומדים שני מועמדים סופיים לתפקיד זה: עו"ד מיכל כהן, מ"מ הממונה כיום ואורן רגבי, הכלכלן הראשי של הרשות.

את ההחלטה הסופית תיקח שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי, ואמנם היא תידרש לאישור הממשלה - אך נשאלת השאלה מדוע אין ולו מועמד אחד חיצוני. מועמדותם של עו"ד כהן ושל רגבי בלבד הובילה לביקורת בתוך המגזר העסקי שבא בטענות על שאיפת רשות התחרות להעמיד בראשה ממונה שצמח מתוך הארגון.

"הנחת המוצא היא שאם ממנים ממונה מהסקטור הפרטי, או כזה שהיה בעבר איש אקדמיה, מדובר יהיה באדם פחות אגרסיבי - היא טעות גדולה מאוד", אומר לגלובס גורם בתחום העסקי. "אתה מסתכל אחורה ורואה שדיוויד גילה הגיע מהאקדמיה. דרור שטרום ודודי תדמור הגיעו מהפרקטיקה הפרטית. צריך להסתכל לגופו של אדם ולא על מקום עבודתו".

הבחירה בגורמים מתוך הרשות למועמדים לתפקיד הממונה, עו"ד כהן ורגבי, נעשתה לאחר ההתנסות עם הלפרין שהגיעה מהשוק הפרטי וזכתה לביקורת רבה. עורכי דין העוסקים בתחום אומרים כי תדמיתה הציבורית של הממונה לשעבר כמובילת קו מתון מדי, עשתה עמה עוול. על אף זאת, הוועדה לא רצתה לחזור על המהלך שבו מביאים מועמד שעוסק כיום בהגנה על התאגידים.

הוועדה פנתה לשלושה מועמדים, בעלי סיכויים גבוהים להיבחר, שסירבו. מדובר בשופטת בית המשפט המחוזי החרדית תמר בזק־רפפורט; בפרופ' ברק אורבך שחי בארה"ב; ובאורי שוורץ שהיה היועץ המשפטי בעבר של הרשות - והפסיד בסיבוב הקודם להלפרין. הוא ממלא כיום תפקיד יוקרתי ב־OECD.

אחת מהמועמדות מהשוק הפרטי שרבים במגזר העסקי הביעו פליאה שלא נבחרה היא עו"ד טל אייל בוגר, ראש מחלקת דיני תחרות במשרד פישר שמייצגת תאגידי ענק. היא נחשבת לפיגורה ולמומחית בתחום. "הם צריכים ניעור רציני ומישהי כמו אייל בוגר יכולה לעשות את זה", אומר גורם שמכיר את תחום דיני התחרות. "היא לא עלתה לשלב הבא כי לא רצו להמליץ על מינוי של מישהו שמזוהה עם התאגידים הגדולים".

בד בבד, יש מי שטוענים שהבחירה בעו"ד כהן וברגבי היא פוליטית, כזו שנועדה להציג מראית עין של הגברת התחרות, אך בפועל היא מונעת מסטיגמה כלפי מועמדים המגיעים מהמגזר העסקי. "לא יכול להיות שפוסלים מועמדים מהסקטור הפרטי או מהאקדמיה כי הם לא יהיו מספיק אגרסיביים. זו החלטה שגויה. זו סטיגמה שהם רק משרתים של טייקונים", אמר אחד הגורמים לגלובס.

"יו"ר רשות התחרות הוא בעל כוח עצום להשפיע על היומיום של כולנו, ובעיקר יש בכוחו להיאבק ולהפחית את השתוללות יוקר המחיה בישראל", מציין עו"ד רנן גרשט המייצג תובעים ייצוגיים נגד תאגידי הענק. "מטרה זאת צריכה להיות בראש סדר העדיפויות, ומדובר בשינוי מגמה הכרחי למצב ברשות בחמש השנים האחרונות. אחרת, עוד נגיע חלילה למרי אזרחי".

"הוציאו למיכל הלפרין שם של חברת מונופולים"

סוגייה נוספת שפוגמת בתחרות על משרת הממונה על התחרות היא החשש של עורכי דין מהמגזר הפרטי מפני הביקורת הקשה בכלי התקשורת. "התקשורת שוחטת את מי שניגש לתפקידים כאלה", אומר אחד הגורמים. "אין פרגון לפעילות הרשות. שפכו את דמה של מיכל הלפרין ולא בצדק. הוציאו לה שם של חברת מונופולים".

ד''ר אורן רגבי, כלכלן רשות התחרות / צילום: אביגיל פפרנו באר

הוא הוסיף כי ההחלטה לבחור בעו"ד כהן וברגבי תמוהה. "הוועדה יושבת על המדוכה הרבה מאוד זמן. בסוף הם הגישו שני מועמדים טבעיים. בדרך, הם פנו לכל העולם והציעו להם. זו אמירה שלא סומכים עליהם. אם הוועדה חשבה שהם ראויים הייתה צריכה להגיש אותם מהר".

ביקורת אחרת שנשמעת על ההחלטה היא כי אם הייתה ביקורת על הממונה הקודמת הלפרין, כהן היא יד ימינה - ולכן אין בכך היגיון. בנוגע לכלכלן רגבי, כמה גורמים אמרו לגלובס כי הבחירה בו נועדה למראית עין, וברור שנועדה להכשיר את הבחירה הסופית בכהן. הוא מתואר כאיש מקצוע ישר והגון, אך לא בעל הניסיון המתאים לתפקיד, נחבא אל הכלים ולא מוביל מדיניות. "ברור ששמו אותו כדי למנות את כהן. היא מועמדת טבעית. משמעותית, דומיננטית וחזקה".

"כהן ניהלה קמפיין"

עו"ד כהן עובדת ברשות התחרות זה 15 שנה ושימשה במשך חמש שנים כיועצת המשפטית בתקופתה של מיכל הלפרין. גורמים בתחום רואים בצעדים שנקטה כהן בחודשים האחרונים, בהם חקירת גופי המזון בגין תיאום מחירים, וכן אכיפת מחיר מופרז של תרופה, כחלק מקמפיין במירוץ לממונה על הרשות.

"החקירה של שוק המזון תשכב כמה שנים ותיגמר בכלום אבל זכרו לה שהיא פתחה בחקירה. החקירה בלמה עליית מחירים במשך תקופה קצר. היא גרפה הישג פוליטי והמחירים עולים", אמר גורם לגלובס. גורם אחר הוסיף: "ההחלטות שקיבלה כהן פופוליסטיות ולא רציונליות. מאז שהיא ממלאת מקום, זה לעשות כותרות כדי להיבחר. מעכבת מיזוגים. חוזרת מהסכמות שהיו בעבר. פותחת חקירות. היא יוצרת אי וודאות".

כהן מגיעה מהתחום הפלילי, בעלת DNA איכפתי. היא מתוארת על ידי מי שעובד מולה כנוקשה, התופסת הכול בשחור לבן, ללא פשרות. אחד מהגורמים הביע חשש שאם תמונה לממונה "לא יהיה מי שירסן אותה". "היא ממש לא רופסת", אומר גורם אחר. "אני צופה שכהן תמשיך בקו האגרסיבי. משם היא צמחה, זה הרקע שלה".

אחד המבחנים של עו"ד כהן, שצפויה להיבחר, יהיה הבחירה ביועצת המשפטית. כיום נמצאת בתפקיד כממלאת מקום עו"ד יעל שיינין, ליטיגטורית המתוארת כדומה לכהן בתפיסתה. "אם שתיהן יובילו את הרשות - אני לא רואה קו נעים אלא אגרסיבי נגד התאגידים", אמר לגלובס עו"ד בכיר בתחום.

לעומת זאת, גורם אחר בתחום אומר כי כהן תמשיך את הקו שנקטה הלפרין שלא היה תקיף. לדבריו, "More of The Same". בה בעת, גורמים בתחום התחרות מספרים על עיכובים משמעותיים בתקופה האחרונה באישור בקשות למיזוג. הסיבה לכך, לשיטתם, היא ניהולה של כהן: "כל דבר לוקח המון זמן, היא מפחדת להגיד כן. גל המיזוגים תקוע. היא מפחדת מכיצד שזה יצטייר, מפעילה קשיחות לא נורמלית". גורם אחר אמר לגלובס כי "שלוש הסמנכ"לים עסוקים בקמפיינים. החלטות על מיזוגים פשוטים היו עוברות בעבר תוך יומיים ועכשיו זה שוכב שבועות".

"ההודעה על שני המועמדים שמציעה ועדת האיתור לשרה היא הודעה עצובה ומדכאת", תוקף עו"ד שחר בן מאיר המייצג תובעים ייצוגיים נגד התאגידים. "שני המועמדים הם עובדים של הרשות מתקופת הלפרין, ומה הם יעשו אנו כבר יודעים? כנראה כלום. הם ימשיכו את הנירפות והחידלון של רשות התחרות בשנים האחרונות".

מרשות התחרות לא נמסרה תגובה לפניית גלובס.