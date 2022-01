הכשרה ביטוח תשקיע 40 מיליון שקל ב-ONE ZERO

הכשרה חברה לביטוח תשקיע 40 מיליון שקל בבנק הדיגיטלי הראשון - "ONE ZERO" של פרופ' אמנון שעשוע. בהכשרה הסבירו כי ההשקעה ב-"ONE ZERO" מהווה המשך ישיר לאסטרטגיות החדשנות של החברה והינה חלק ממפת הדרכים של החברה.

כחלק מהעסקה, הכשרה תחזיק בכ-4.3% מההון המונפק של הבנק הדיגיטלי מיד לאחר הגיוס. שווי הבנק בסבב הפרטי הנוכחי הוא 200 מיליון דולר לפני הכסף והסכום שיגויס יהיה סביב ה-120 מיליון דולר. בבנק הדיגיטלי ציינו כי מטרת הגיוס היא המשך פעילות העסקית של המיזם. גופים נוספים שמשקיעים לצד הכשרה בסבב זה: Julius Baer, Tencent,Holdings SBI, קופת הגמל של האוניברסיטה העברית ועוד.

הבנק הדיגיטלי הראשון "ONE ZERO" הוא הבנק העצמאי הראשון שקיבל רישיון מבנק ישראל אחרי יותר מ-43 שנה. הבנק פיתח טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית, שתאפשר ללקוחות שירותי בנקאות מתקדמים ולנהל את התקציב והחסכונות. הבנק יציע את מגוון השירותים שמציעים שאר הבנקים בישראל כשבשלב הראשון יינתנו השירותים למשקי בית ועצמאים.

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח: "אנו גאים לבשר על ההשקעה בבנק הדיגיטלי ולהיות חברת הביטוח הישראלית הראשונה שמשקיעה בבנק הדיגיטלי ""ONE ZERO , זאת לאחר כמה עשורים שלא ניתן בהם רישיון להקמת בנק. זהו צעד נוסף ליישום אסטרטגיית ההשקעות והחדשנות של החברה".

הרחיב מירון ואמר: "כחלק מתפיסת החברה בדבר חדשנות והשקעה בחברות שלדעתנו יתפסו נתח משמעותי בחייו של כל צרכן. הכשרה מאמינה כי ההשקעה תהווה השקעה "מפרת איזון" אחרי שנים רבות של סטגנציה במעבר בין הבנקים השונים. בנוסף אנו מאמינים כי הלקוח הישראלי שידוע באימוץ מהיר של טכנולוגיות אשר נותנות לו ערך מוסף יבוא לידי ביטוי גם כאן".

"אנו מזהים את המגמות המתפתחות בתחום ה- InsurTech והחדשנות הדיגיטלית וצופים אף לייצר סינרגיה בין פעילות הבנק למוצרים הדיגיטליים הקיימים בהכשרה ובכך להעניק סל רחב של פתרונות פיננסיים לציבור הרחב".

הכשרה מצטרפת לילין לפידות וקופת הגמל של האוניברסיטה העברית

לבנק השוויצרי יוליוס בר, ענקית הטכנולוגיה הסינית Tencent וקבוצת SBI היפנית, הצטרפו משקיעים אסטרטגים נוספים. כפי שפורסם לראשונה בגלובס בין המצטרפים נמנים הבנק הצרפתי My Money, הנמצא בבעלות קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית סרברוס, ופלטפורמת הגיוס Our Crowd שמאפשרת למשקיעים פרטיים כשירים להשקיע בסטארט־אפים. דרכה גויסו 15 מיליון דולר.

לסבב הצטרפו גם משקיעים פרטיים נוספים ובכללם עדי שטראוס, בנו של מיכאל שטראוס ז"ל ומבעלי הקבוצה. הגופים המוסדיים הישראלים לא מיהרו להשתתף בגיוס לפחות עד בחינת המודל שהבנק מציע, אך עם סיומו שלושה גופים השקיעו בבנק הדיגיטלי החדש: ילין לפידות וקופת הגמל של האוניברסיטה העברית אליה הצטרפה כאמור גם חברת הביטוח הכשרה.

"השקעות כל כך משמעותיות לא קורות בקלות", הסביר יו"ר הבנק, שוקי אורן בראיון בלעדי לגלובס שפורסם השבוע. "מדובר במשקיעים חשובים. הם בילו איתנו הרבה שעות והבינו את החדשנות בטכנולוגיה שלנו".

אורן מבין את החלטת הגופים המוסדיים לא להצטרף לגיוס, אך מאמין שרבים מהם יכנסו בהמשך. "אין לי ספק שהמוסדיים הישראליים יתלהבו, וחלק ייכנסו בהמשך הדרך. פחות מקובל כאן לגייס כשאין עדיין לקוחות. לא מעניין את השותפים שלנו השוק הישראלי, הם מסתכלים מעבר לזה, וזה מבחינתנו גם מאפשר לנו לראות שווקים שונים ועשייה מחוץ לישראל"

ב-ONE ZERO מציינים כי הגופים שהשקיעו בסבב הנוכחי הם גופים שעימם השותפות היא אסטרטגית וכי הם בעלי מומחיות בהשקעות בבנקאות דיגיטלית ברחבי העולם, כזו, שתאפשר את המשך ההתפתחות הבנק. Tencent נכנסה להשקעה משמעותית נוספת בבנק דיגיטלי - Monzo הבריטי, לפי שווי של כ-5 מיליארד דולר.