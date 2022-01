מכתב פתוח למנכ"ל יוטיוב מבודקי העובדות בעולם

12 בינואר 2022

גב‘ סוזן וויצ‘צקי,

עברו כמעט שנתיים מאז החלה מגפת COVID-19. העולם ראה פעם אחר פעם עד כמה מידע כוזב יכול להיות הרסני להרמוניה חברתית, לדמוקרטיה ולבריאות הציבור; יותר מדי חיים ופרנסות נהרסו ויותר מדי אנשים איבדו את יקיריהם בגלל מידע כוזב. כרשת בינלאומית של ארגוני בדיקת עובדות, אנו עוקבים אחר האופן שבו שקרים מופצים באינטרנט - ובכל יום אנו רואים כי יוטיוב משמש כאחד הערוצים העיקריים של מידע כוזב ברחבי העולם. עובדה זו מעלה חשש רציני בקרב קהילת בודקי העובדות העולמית שלנו.

מה שאנחנו לא רואים זה מאמצים מצד יוטיוב ליישם מדיניות טיפול בבעיה. נהפוך הוא, יוטיוב מאפשרת לשחקנים חסרי מצפון להשתמש בפלטפורמה שלה כדי לתמרן ולנצל אחרים ולארגן לעצמם גיוס כספים. הצעדים הנוכחיים אינם מספקים. לכן אנו קוראים לכם לנקוט בפעולה יעילה נגד מידע כוזב, ולגבש תוכנית עבודה של התערבויות במדיניות ובמוצר כדי לשפר את סביבת המידע - ולעשות כך באמצעות ארגוני בדיקת עובדות בלתי תלויים ובלתי מפלגתיים בעולם.

בשנה האחרונה ראינו קבוצות קונספירציה משגשגות בשיתוף פעולה חוצה גבולות, כולל תנועה בינלאומית שהתחילה בגרמניה, המשיכה לספרד והתפשטה באמריקה הלטינית, כל זה נעשה באמצעות יוטיוב. בינתיים, מיליוני משתמשים אחרים צפו בסרטונים ביוונית ובערבית שעודדו אותם להחרים חיסונים או לטפל בזיהומי COVID-19 שלהם באמצעות תרופות מזויפות. מעבר ל-COVID-19, הסרטונים של יוטיוב מקדמים תרופות שווא לסרטן במשך שנים.

בברזיל, הפלטפורמה משמשת להגברת דברי שטנה נגד קבוצות פגיעות והיא מונה עשרות אלפי משתמשים. גם הבחירות אינן בטוחות. בפיליפינים, נעשה שימוש בתוכן כוזב עם למעלה מ-2 מיליון צפיות המכחיש הפרות בזכויות אדם ושחיתות במהלך שנות הממשל הצבאי כדי לשפר את המוניטין של בן הרודן המנוח, אחד המועמדים בבחירות 2022. בטייוואן, הבחירות האחרונות עוכבו בשל האשמות בלתי מבוססות של הונאה. כל העולם היה עד להשלכות של מידע כוזב כאשר המון אלים תקף את הקפיטול של ארה"ב בשנה שעברה. מאז ערב הבחירות לנשיאות ארה"ב ועד היום שאחרי, סרטוני יוטיוב שתומכים בתיאוריות "הונאה" נצפו למעלה מ-33 מיליון פעמים֫.

הדוגמאות רבות מכדי לספור. רבים מהסרטונים והערוצים האלה נשארים מקוונים היום, וכולם עברו מתחת לרדאר המדיניות של יוטיוב, במיוחד במדינות שאינן דוברות אנגלית ובחלק הדרומי של העולם. אנו שמחים שהחברה ביצעה לאחרונה כמה מהלכים כדי לנסות לטפל בבעיה זו, אך בהתבסס על מה שאנו רואים מדי יום בפלטפורמה, לדעתנו מאמצים אלו לא עובדים - ויוטיוב גם לא הפיקה נתונים איכותיים כדי להוכיח את יעילותם.

עד כה, פלטפורמת החברה שלכם הגדירה דיונים על מידע כוזב כדיכוטומיה שקרית של מחיקה או אי מחיקת תוכן. בכך יוטיוב נמנעת מהאפשרות לנקוט בפעולות מוכחות: הניסיון שלנו כבודקי עובדות יחד עם ראיות אקדמיות, מלמדים אותנו כי צפייה במידע שאומת על ידי בודק עובדות יעילה יותר ממחיקת תוכן. זה גם שומר על חופש הביטוי תוך הכרה בצורך במידע נוסף כדי למזער את הסיכונים לפגיעה בחיים, בבריאות, בבטיחות ובתהליכים דמוקרטיים. ובהתחשב בכך שחלק גדול מהצפיות ביוטיוב מגיע מאלגוריתם ההמלצות, יוטיוב צריכה גם לוודא שהיא לא לוקחת חלק פעיל בקידום מידע כוזב או ממליצה על תוכן שמגיע מערוצים לא אמינים למשתמשים.

בהתחשב בכל זה, אנו מציעים מספר פתרונות שיסייעו בהפחתת הפצת מידע כוזב ביוטיוב.

מחויבות לשקיפות משמעותית בנוגע למידע כוזב בפלטפורמה: על יוטיוב לתמוך במחקר עצמאי על המקורות של הקמפיינים השונים של מידע כוזב, התפשטותם, השפעתם והדרכים היעילות ביותר להפריך מידע כוזב. עליה גם לפרסם את מדיניות ההתמתנות המלאה שלה בנוגע למידע כוזב, לרבות השימוש בבינה מלאכותית ואיזה נתונים מפעילים אותה. מעבר להסרת תוכן לצורך ציות לחוק, על יוטיוב להתמקד במתן הקשר והצעת הפרכות, המופיעות בבירור על גבי סרטונים או כתוכן וידאו נוסף. זה יכול לקרות רק בעקבות שיתוף פעולה משמעותי ומובנה לקיחת אחריות והשקעה שיטתית במאמציהם של בודקי עובדות עצמאיים ברחבי העולם, הפועלים לפתרון בעיות אלו. נקיטת פעולה כנגד עבריינים סדרתיים המייצרים תוכן שמסומן כל הזמן כמידע כוזב, במיוחד כאלו שמייצרים רווחים מתוכן זה בפלטפורמה ומחוצה לה, בעיקר באמצעות מניעת אלגוריתם ההמלצות שלה לקדם תוכן ממקורות מידע שגויים כגון אלה. הגברת המאמצים הנוכחיים והעתידיים נגד מידע כוזב בשפות שונות מאנגלית וסיפוק נתונים ספציפיים למדינה ולשפה, כמו גם שירותי תמלול בכל שפה.

אנו מקווים שתשקלי ליישם רעיונות אלה לטובת הציבור ולהפוך את יוטיוב לפלטפורמה שבאמת עושה כמיטב יכולתה למנוע מידע כוזב למשתמשיה ולחברה באופן כללי. אנחנו מוכנים ומסוגלים לעזור ליוטיוב. ברצוננו להיפגש אתך כדי לדון בנושאים אלה ולהגיע לשיתוף פעולה ומצפים לתגובתך להצעה זו.

