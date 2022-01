ראש עיריית שיקגו, לורי לייטפוט (Lightfoot), נדבקה השבוע בקורונה. זה כשלעצמו לא מפתיע. מספר גדל של מנהיגים פוליטיים מאומתים יום אחר יום בכל רחבי העולם.

אבל לאימות הידבקותה היה ממד אירוני: הוא בא 24 שעות ופחות לאחר שהתייצבה במסיבת עיתונאים בעירייה, ללא מסיכה, כדי להודיע ש־330 אלף תלמידות ותלמידים יחזרו לכיתותיהם. האיגוד המקצועי רב הכוח של מורי שיקגו לחם נגד חזרה כזאת. חמישה ימים קודם חברותיו וחבריו הצביעו לטובת עיכוב של שבועיים.

לייטפוט כעסה. "אנחנו לא נרשה להם לקחת את ילדינו כבני ערובה", אמרה האישה השחורה הראשונה מאז ומעולם שעמדה בראש שיקגו, הראשונה בראש אחת משלוש הערים הגדולות בארה"ב (ניו יורק ולוס אנג'לס גדולות ממנה). היא הקשתה: "מדוע אנחנו חוזרים ונדרשים לשאלה הזו, כאשר אנחנו יודעים, שבתי הספר הם המקומות הבטוחים ביותר לילדינו? מדוע אנחנו חוזרים לכאן בשעה שאנחנו יודעים שבתי הספר בטוחים?".

היא הוסיפה, בתוקף ובטונים שעוררו תשומת לב ארצית, והדהדו עד הבית הלבן בוושינגטון: "אם אכפת לכם מתלמידינו, אם אכפת לכם ממשפחותינו, כפי שאכפת לנו, אנחנו לא נתקפל. מספיק ודי... אנחנו נחזיר את ילדינו להוראה פנים־אל־פנים. נקודה. סוף פסוק".

האיגוד המקצועי מיהר לצייץ את הידיעה על הידבקותה של ראש העיר, מבלי להוסיף אף מלה אחת. זה פשוט לא היה נחוץ. ראש העיר, שאולי נדבקה, ואולי גם הדביקה, במסיבת עיתונאים יחידה, מוכנה לשלוח 25 אלף ל־515 בתי ספר, כדי שיתייצבו יום אחר יום בחדרים סגורים מול ילדים, שלא חוסנו ולא נבדקו. גם אם "בתי הספר הם המקומות הבטוחים ביותר לילדינו", האומנם הם המקומות הבטוחים ביתר למורותינו ולמורינו?

