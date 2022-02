חברת הטקסטיל והאופנה דלתא מסיימת את שנת 2021 עם תוצאות כספיות חזקות גם ברבעון הרביעי של השנה, ומשפרת במקצת את תחזיותיה ל-2022. החברה, בניהולו של אייזק דבח, רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי לבעלי המניות של 42.5 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 77% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.

דלתא גליל תעשיות היא יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear (ספורט). פעילות החברה מתחלקת כיום לחמישה מגזרים עיקריים: מותגים, מותגים פרטיים, דלתא ישראל, מותג הג'ינס Seven For All Mankind וזירת מסחר אונליין.

ברבעון הרביעי רשמה החברה מכירות של 578 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 26% בהשוואה לרבעון המקביל. לדברי החברה, מרבית מגזרי הפעילות תרמו לגידול במכירות, כאשר הצמיחה במכירות באה לידי ביטוי גם בכל האזורים הגיאוגרפיים וערוצי המכירה.

יוצא דופן היה תחום המכירות המקוונות, בו נרשמה ירידה של 12% במכירות ברבעון הרביעי ל-66.9 מיליון דולר. תחום המכירות המקוונות זכה לתנופה אדירה בתקופות הסגרים והמגבלות שהכתיבה מגפת הקורונה, אולם בחודשים האחרונים שב העולם בהדרגה לחיים נורמלים והקונים חוזרים גם לחנויות המסורתיות.

עוד מדגישה דלתא גליל, כי הרווח התפעולי גדל ברבעון הרביעי ב-36% לשיא של 64.7 מיליון דולר, בזכות מכירות גבוהות יותר של כל המגזרים ושיפור מינוף עלויות המכירה וההנהלה הקבועות. פעילות החברה ברבעון הרביעי הניבה תזרים מזומנים חיובי של 72 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

לדברי החברה, מדובר בירידה של 14% בתזרים מפעילות שוטפת, אשר נבעה מגידול בהון החוזר התפעולי שיוחס בעיקר לגידול במלאי, לקראת המשך הגידול הצפוי במכירות ועקב התארכות זמני האספקה. במקביל לפרסום התוצאות, הכריזה דלתא גליל על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון דולר לבעלי מניותיה, בחודש הבא.

הרווח התפעולי זינק ב-2021 כמעט פי 4

בסיכום שנת 2021 כולה הציגה דלתא גליל צמיחה של 35% במכירות ל-1.95 מיליארד דולר, והשאירה מאחור את משבר הקורונה של 2020. המכירות המקוונות צמחו ב-2021 כולה ב-66% ל-254 מיליון דולר.

הרווח התפעולי צמח בשנת 2021 ב-282% ל-188 מיליון דולר, ואילו הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם בשנת 2021 ב-113 מיליון דולר, לעומת הפסד של 40 מיליון דולר ב-2020. בזכות הרווחים הגבוהים, גדל ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ל-623 מיליון דולר בסוף 2021, לעומת 477 מיליון דולר בסוף 2020.

אייזיק דבח, בעל השליטה ומנכ"ל דלתא גליל, מסר כי "אנו שמחים על התוצאות החזקות לשנת 2021 ומתחילים את 2022 עם מומנטום חיובי כשמצב העסקים שלנו חזק ויציב ומשקף ביצוע מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה שלנו. לאורך השנה, המשכנו להציג נתוני מכירות ורווחיות חזקים ועקביים, אשר באו לידי ביטוי בהצגת רבעון רביעי ברציפות של הכנסות שיא, ורבעון שישי ברציפות של שיא בשיעור הרווח התפעולי.

"אנו מסכמים את השנה עם צמיחה חזקה בכל ערוצי המכירה, הטריטוריות והמגזרים, ומצפים שהביצועים החזקים ימשיכו בשנת 2022 כפי שבא לידי ביטוי בתחזית העדכנית שלנו. עם יסודות חזקים שבנינו והתמקדות במנועי הצמיחה שלנו, נמשיך להשקיע בפיתוח היכולות הטכנולוגיות שלנו, ובתשתית הייצור וההפצה בכדי לתמוך במגמת הצמיחה שאנו חווים".

צופה צמיחה של 11%-17% ברווח בשנה הקרובה

לפני כחודשיים פרסמה דלתא גליל תחזיות ראשוניות ל-2022. עם זאת, מאחר שתוצאות הרבעון הרביעי היו גבוהות מתחזיותיה המוקדמות, ולנוכח הנתונים המצויים בידי החברה ונתוני השוק הנוכחיים, החליטה דלתא גליל להעלות את הטווח התחתון לתחזית הרווחיות שנתנה לשנת 2022 לפני השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתחשב ביישום תקן החשבונאות IFRS 16.

התחזית הנוכחית של החברה נוקבת כוללת כעת צמיחה של 11%-17% ברווח הנקי המתואם לרמה של 138-145 מיליון דולר ב-2022. לשם השוואה, התחזית הקודמת הצביעה על רווח נקי מתואם של 133-145 מיליון דולר ב-2022.

תחזית המכירות ל-2022 נותרה ללא שינוי, ולפיה צפויה צמיחה שנתית של 7%-9% לרמה של 2.082-2.135 מיליארד דולר. לדברי החברה, תחזיות אלו מבוססות על ההנחה שלא תחול התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה שתוביל לסגרים ו/או השבתות במדינות בהן החברה מוכרת או מייצרת את מוצריה.

בתגובה לתוצאות הכספיות החזקות, מזנקת מניית דלתא גליל בשעה זו בכ-7% בבורסה, ומשלימה עלייה מתואמת דיבידנדים של 104% בשלוש השנים האחרונות. שווי החברה עומד כעת על 5.3 מיליארד שקל.