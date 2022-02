פוטין הפקות מציגים: כך מביימים תקריות שברור לכולם שהן מזויפות

השאלה אינה מה פוטין עושה ובשביל מה. השאלה היא איזו תועלת הוא חושב שתצמח לו.

אם נשיא רוסיה החליט לפלוש לאוקראינה, כפי שאומרים עכשיו בעצם כל המנהיגים הבולטים של הדמוקרטיות המערביות, אז בשביל מה הוא יוזם תקריות גבול שקופות לחלוטין. פתאום האוקראינים מפציצים אוכלוסייה אזרחית, ומבריחים 700 אלף רוסים מבתיהם; פתאום פצצות תופת מתפוצצות במרכז דונייצק, "עיר הבירה" של "הרפובליקה העממית", שהרוסים הקימו ב־2014 על שטח אוקראינה (הם הקימו שתיים, השנייה היא סביב העיר לוהאנסק. שתיהן נמצאות באגן דונייץ עתיר הפחם והתעשייה הכבדה).

עיתונאי היושב בליטא חשף את אחד מהניסיונות המגושמים ביותר לביים תקרית של פיצוץ רכב רשמי השייך לקצין משטרה בכיר. המביימים, כך חשף העיתונאי, חסו על הרכב היקר והעבירו את לוחית הרישוי לרכב זול, שלא היה כלל בשימוש, ואפילו לא היה בו דלק. לאחר מעשה באה ההודעה על ניסיון התנקשות אוקראיני בחיי הקצין הבכיר.

First. A car taken from a military reserve was blown up in a parking lot. Judging by the absence of a fire, it did not even have fuel, no protective mudguards, and it was not used.