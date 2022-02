הקרבות בקייב: אזעקות ודיווחים על ירי בסמוך למשרדי הממשלה

14:05

ראש הממשלה, נפתלי בנט, שוחח עם נשיא אוקראינה על מצב הלחימה, בדגש על איזור קייב. בתוך כך, הציע ראש הממשלה את עזרתה של ישראל בכל סיוע הומניטארי, ועדכן את הנשיא על הצעדים שכבר ננקטו בהיבט הזה. ראש הממשלה שב והדגיש את תקוותו לסיום מהיר של הלחימה, ושלח חיזוק לעם באוקראינה בימים קשים אלה.

13:40

הנשיא האוקראיני זלנסקי פרסם בטוויטר ציוץ שמכוון לאורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, ובו אמר שלא כל הסנקציות האפשריות הוטלו ושיש להגביר את הלחץ על רוסיה. בציוץ אחר הודעה לפינלנד על סיוע בהיקף של 50 מיליון דולר.

Not all possibilities for sanctions have been exhausted yet. The pressure on Russia must increase. Said this to @Vonderleyen. I am grateful to the President for her decision on additional financial assistance.