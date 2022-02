משרד הבריאות האוקראיני: 198 בני אדם נהרגו, ביניהם שלושה ילדים

11:00

משרד הבריאות האוקריאני עדכן הבוקר כי 198 בני אדם נהרגו עד כה, מתוכם היו 3 ילדים. 1,115 נפצעו, בהם גם 33 ילדים.

צ'כיה הודיעה הבוקר שתעביר לאוקראינה נשק בהיקף 8.6 מיליון דולר והולנד הודיעה שתעביר למדינה עוד כ-200 טילים להגנה אווירית.

10:30

פולין ואסטוניה הודיעו כי הן שולחות תגבורות נשק לאוקראינה, כולל טילים מתקדמים נגד טנקים, אך לא ברור כיצד הציוד יגיע למדינה, שרוב המרחב האווירי שלה נשלט על ידי הרוסים.

הערב ייפגשו בברלין מנהיגי גרמניה, פולין וליטא, לפגישה שבה ינסו שני האחרונים ללחוץ על קנצלר גרמניה אולף שולץ להסיר את התנגדותו לניתוק רוסיה באופן מיידי ממערכת הבנקאות העולמית SWIFT. עד כה הסתמנו גרמניה, איטליה וגם הונגריה כמי שמתנגדות למהלך.

10:20

נשיא אוקראינה זלנסקי ביקש אתמול מישראל לתווך בשיחות עם רוסיה. כך מסר שגריר אוקראינה בישראל. השגריר יבגן קורניצ'וק אמר ל"רויטרס" כי "במהלך השנה האחרונה דיברנו עם הישראלים לגבי אפשרות שישראל תתווך בשיחות. ההנהגה שלנו מאמינה שישראל היא הדמוקרטיה היחידה שנמצאת ביחסים טובים גם עם רוסיה וגם עם אוקראינה".

9:50

ראש העיר של קייב אמר כי 35 בני אדם, בהם גם 2 ילדים, נפצעו הלילה בשל התקיפות הרוסיות.

9:30

שר ההגנה הרוסי טען הבוקר כי הכוחות הרוסיים כבשו את העיר מליטופול, שנמצאת במחוז זפוריז'יה בדרום-מזרח אוקראינה. טרם נמסרה תגובה מטעם רשויות אוקראינה. בעיר חיים כ-150 אלף תושבים. אם הדיווח הרוסי נכון, זו תהיה העיר הגדולה הראשונה שנכבשת על ידי הרוסים. בינתיים, בבריטניה טוענים כי אין עדויות לכך שהעיר באמת נכבשה וכי תוכניות השתלטות הרוסיות "לא קרובות בכלל" לתכנון המקורי.

מנהיגי פולין, ליטא וגרמניה צפויים להיפגש היום בברלין כדי לדון בהטלת סנקציות נוספות על רוסיה. כך מסרה ממשלת פולין.

בניין מגורים בקייב נפגע בפגיעה ישירה. לא ברור אם מטיל רוסי או ממערכת ההגנה האווירית של אוקראינה. בנוסף, מספר הנפגעים ומצבם עדיין לא ברור.

Video of the Ukrainian apartment building hit by a missile this morning pic.twitter.com/95c3WYCL23

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT

This apartment building in Kyiv was hit by shelling overnight, according to news agency @unian.

Russian MFA Sergei Lavrov said yesterday that "nobody is going to attack the people of Ukraine," and there would be"no strikes on civilian infrastructure." pic.twitter.com/0T0BO9HYv0