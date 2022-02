קרב גם על התודעה: האם התמונות המרגשות מאוקראינה אותנטיות

מלחמות, בטח במאה ה-21, כבר לא מוכרעות רק באמצעים צבאיים. כמובן ששני הצדדים במלחמה שרוסיה פתחה נגד אוקראינה מודעים לכך היטב. מאז פרצה הלחימה, בחסות ערפל הקרב, הרשת מתמלאת בעדכונים שרבים מהם עונים על ההגדרה של פייק ניוז. למשל, תמונות וסרטונים ישנים שאין להם שום קשר לאירועים, שמוצגים כחלק ממה שקורה עכשיו. ולעיתים מדובר פשוט בדיווח על אירועים שלא קרו מעולם. הנה, על קצה המזלג, כמה דוגמאות שאספנו מהימים האחרונים.

אחת התמונות הבולטות והמרגשות מימי הלחימה הראשונים מציגה ילד וילדה - הוא נושא רובה צעצוע היא אוחזת בדובי - שמצדיעים לכוחות האוקראיניים בדרכם ללוחמה ברוסים. מעט מאוד עיניים נשארו יבשות בתגובה לצילום. "תמונת השנה", כתב עליה צייצן ישראלי. אולי, אבל לא של שנת 2022. בודקי העובדות של רויטרס וגם ארגון בדיקת העובדות הסורי Verify-Sy, שכמו המשרוקית חבר ב-IFCN, מצאו שמדובר בתמונה ישנה של משרד ההגנה האוקראיני, שעלתה בעמוד הפייסבוק שלו במרץ 2016. ייאמר לזכותו של אותו צייצן ישראלי שהוא לא היחידי שנפל וכך קרה לרבים ברחבי העולם.

This photo brought tears to my eyes. Two young Ukrainian children sending off soldiers to fight the Russians. The kids holding hands, the girl holds a stuffed animal, the boy (her brother?) salutes. Look what he has on his back. This picture speaks a thousand words.#ukraine pic.twitter.com/VqC6wccrGh