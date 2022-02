הסנקציות נגד רוסיה מדלגות על תחום האנרגיה החיוני לאירופה

המערב מציג סנקציות חריפות יותר ויותר נגד רוסיה אבל עושה כל מאמץ לשמור על מקור ההכנסה העיקרי של המדינה: ייצוא האנרגיה.

דוגמה לכך הייתה הודעת האיחוד האירופי בסוף יום שבת שהגיע להסכמה עם ארה"ב, בריטניה וקנדה להוציא כמה בנקים רוסיים מסוויפט, תשתית התשלומים של מערכת הבנקאות העולמית. הצעד, לו היה מיושם על כל הבנקים, היה הופך לעונש חזק, ובפועל חוסם העברות כסף אל ומתוך רוסיה. אבל על ידי חסימת רק חלק מהבנקים, מדינות המערב מאפשרות לתשלומים, כולל על אנרגיה, להמשיך לעבור בבנקים שעליהם לא הוטלו סנקציות.

רוסיה היא אחת מיצרניות הנפט והגז הטבעי המובילות בעולם, וייצוא אנרגיה מהווה חצי מהמכירות הרוסיות לשאר העולם. המדינה שהסתבכה כעת במלחמה באוקראינה מספקת לאירופה כ־40% מהגז הטבעי שלה. הגז הזה מחמם את אירופה, מניע הרבה מתחנות החשמל שלה והוא מרכיב חיוני במגוון תהליכים תעשייתיים. ייצור הנפט הגולמי הרוסי הוא גורם חשוב בשוק הנפט העולמי.

בעוד ארה"ב ובנות בריתה במערב מנהלות מלחמה כלכלית נגד הקרמלין על מנת להכריח אותו לסגת מהפלישה לאוקראינה, קובעי המדיניות תפרו את מסע הלחצים במיוחד תוך התחשבות בנושא האנרגיה, כדי למנוע עלייה גדולה במחיר הנפט ולצמצם את הנזק לכלכלות שלהם.

"אתה לא יכול לברוח מהעובדה שבאירופה יש עדיין תלות ברוסיה", אמרה ג'סטין וולקר, מנהלת סנקציות וסיכונים באיגוד מומחי המלחמה נגד הלבנת הון. משקיפים על הנושא טוענים שהחרגת מכירות האנרגיה מחלישה את השפעת הסנקציות.

ארה"ב הטילה סנקציות על הבנקים הגדולים ביותר ברוסיה - סברבנק ו־VTB - אבל נתנה החרגות נרחבות על תשלומים לרכישת נפט גולמי, גז טבעי, דלק ומוצרי נפט אחרים. בינתיים באיחוד האירופי בחרו לא להטיל סנקציות על הבנקים האלה. בנקים שכבר הוטלו עליהם סנקציות יסולקו מסוויפט, אבל כל האחרים קיבלו באופן אוטומטי רשות להישאר.

פקיד בכיר בממשל ביידן אמר בשבת שהפקידים עשו מיון קפדני איזה בנקים רוסיים להוציא ממערכת סוויפט על מנת לצמצם למינימום את ההפרעה בשווקי אנרגיה.

"אנחנו יודעים איפה מתרחשת רוב זרימת האנרגיה, דרך איזה בנקים זה קרה", אמר הפקיד הבכיר. "ואם ננקוט בגישה זו, אנחנו יכולים פשוט לבחור את המוסדות דרכם לא קורית רוב זרימת האנרגיה".

ההחרגות מאפשרות למדינות אירופה ואחרות להמשיך לרכוש גז ונפט רוסי. זה עוזר להקטין את עליית המחירים, כולל של נפט, שעלו בכ־40% בשלושה החודשים האחרונים בגלל חששות להפרעות בשווקי הנפט מהמשבר עם אוקראינה. מחירי נפט גבוהים יותר מגדילים את כמות הכסף שרוסיה מרוויחה מכל חבית שמכרה, ומניעים אינפלציה ברחבי העולם.

"הדרך בה... הנשיא ביידן ניגש לסנקציות היא שאנו רוצים לעשות הכל כדי להגביר למקסימום את ההשפעה וההשלכות על הנשיא פוטין, בזמן שאנו מצמצמים את ההשפעה על העם האמריקאי ועל הקהיליה הבינלאומית", אמרה דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי ביום ראשון ברשת ABC. "ולכן גם סנקציות אנרגיה הן על השולחן. לא הסרנו אותן. אבל אנחנו רוצים גם לוודא שאנחנו מצמצמים למינימום את ההשפעה על השוק העולמי, ושאנחנו עושים זאת באופן מאוחד".

פקידים אמריקאים אומרים שההחרגות היו חיוניות כדי לקבל תמיכה פוליטית במסע לחצים מתואם ומשולב ממגוון כלכלות כולל ארה"ב ובריטניה ו־27 המדינות החברות באיחוד האירופי.

"הן צריכות להיות חזקות מספיק להראות את ההחלטיות שלנו והיכולת להטיל עלויות עצומות", אמר בשבוע שעבר דאליפ סינג, סגן יועץ לביטחון לאומי. "הן צריכות להיות מתואמות בדרך כזו שנוכל להיות במקסימום תיאום עם בנות הברית והשותפות שלנו".

הסנקציות בפועל חוסמות את שני הבנקים הגדולים ביותר בבעלות המדינה ואת לקוחותיהם מגישה לדולר האמריקאי על ידי איסור על בנקים אמריקאיים לעשות איתם עסקים. כל העסקאות בדולר ארה"ב חייבות לעבור דרך בנקים אמריקאיים. כ־80% מהעסקאות במטבעות זרים שנעשות על ידי בנקים רוסיים נעשות בדולרים, על פי משרד האוצר האמריקאי.

אבל ההחרגה בסנקציות האמריקאיות מרשה לבנקים אמריקאים להמשיך לנכות תשלומים בעסקאות הקשורות לאנרגיה כל עוד יש מתווך - בנק של מדינה שלישית - בעסקה. הצעד הזה בסופו של דבר מאפשר לעסקאות הקשורות באנרגיה בדולרים להמשיך להתקיים.

ההחרגה תפוג מתוקף ב־24 ביוני אבל ניתן לחדש אותה, כך נמסר ממשרד האוצר של ארה"ב.

"החרגנו את תשלומי האנרגיה על בסיס מסגרת זמן כדי לאפשר העברה מסודרת של הכספים האלה ממוסדות שהוטלו עליהם סנקציות למוסדות אחרים", אמר סינג. "וסיפקנו רישיונות אחרים על מנת לספק הקטנה מסודרת של נפח העסקאות".

הבנקים הרוסיים עליהם לא הוטלו סנקציות כוללים את גזפרומבנק, הבנק השלישי בגודלו ברוסיה וערוץ מרכזי לתשלומים ממדינות זרות על נפט וגז. הבנקים האלה מספקים ערוץ אלטרנטיבי לתשלומים אלה.

משרד האוצר האמריקאי הנפיק גם החרגות לייצוא חקלאי כמו דגנים, עוד תחום ייצוא מרכזי של הרוסים, וכן לגבי ציוד רפואי והומניטרי.

חסימת מדינות התלויות בייצוא הדגנים הרוסי עלולה לגרום לחוסר יציבות במדינות אלה, אמרה וולקר, שהארגון שלה כולל מנהלי ציות בבנקים וחברות סביב העולם.

למרות שאנליסטים רבים ופקידים בדימוס אומרים שהפעולה הקיבוצית נגד רוסיה היא חסרת תקדים ביחסים הפוסט־סובייטיים שלה עם המערב, ישנם מנהיגים ומחוקקים שאומרים שהלחץ לא מספיק. כשכוחות רוסיים נלחמים לכבוש את בירת אוקראינה קייב, ארה"ב ובנות בריתה מעבר לאוקיינוס מחפשות איפה להעלות עוד את הלחץ.

"אני לא אהיה דיפלומטי לגבי זה", אמר שר החוץ של אוקראינה דמיטרו קולבה בטוויטר ביום חמישי. "כל מיש שעכשיו עדיין לא בטוח אם צריך לסלק את רוסיה מסוויפט צריך להבין שהדם של חפים מפשע אוקראינים - גברים, נשים וילדים - יהיה גם על ידיהם".

To some European leaders who are still hesitant: each year at commemorative events you say ‘Never again’. The time to prove it is now. Russia is waging a horrific war of aggression in Europe. Here is your ‘never again’ test: BAN RUSSIA FROM SWIFT and kick it out of everywhere.