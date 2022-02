בראש עמוד הטוויטר של אולקסנדרה זובאל, יזמת אוקראינית בת 36 מהעיר לבוב במערב המדינה, נעוצה הודעה על ההשקה רכה של הסטארט-אפ שייסדה עם שלושה שותפים נוספים. הסטארט-אפ MyDone, שיצא לדרך לפני כחצי שנה, מפתח אפליקציה לניהול ותעדוף משימות עסקיות. סוג של מתחרה קטנטן למאנדיי הישראלית אם תרצו.

אלא שמתחת להודעה על ההשקה הרכה, הציוצים והתמונות העדכניים של זובאל עוסקים לא בענייני הייטק, אלא כמובן במלחמה. תמונה אחת ששיתפה זובאל הפכה לוויראלית במיוחד בטוויטר. היא צולמה בלילה הראשון של המלחמה ונראות בה היא ובתה הקטנה מחובקות במיטה. "אני ובתי שורדות את הלילה באוקראינה. אנחנו אנשים אמיתיים במלחמה עם דיקטטור מטורף וצריכים את תמיכת העולם עכשיו", נכתב בציוץ שצבר מעל 850 אלף לייקים.

מאז אותו לילה ראשון, נדדו זובאל ובתה לדירה משפחתית מחוץ ללבוב כדי להתרחק מאזורי הסכנה. בעלה, שוטר לשעבר, נשאר בעיר כדי להצטרף לכוחות הצבא. אחרי שהיא עצמה התפנתה, זובאל עברה לעסוק בסיוע לצוות שלה באוקראינה.

My daughter and I surviving the night in Ukraine. We are real people at war with crazy dictator and we need the world’s support right now#StandWithUkraine pic.twitter.com/FvdmY4GACj