ארה"ב: סין החליטה לשלוח לרוסיה סיוע צבאי וכלכלי

7:00

היום ה-20 ללחימה: פיצוצים חזקים נשמעו בדקות האחרונות בבירת אוקראינה, קייב. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי צפוי לנאום מחר בפני בית הנבחרים האמריקאי. זלנסקי צפוי לבקש מחברי הקונגרס והסנאט לדחוק בנשיא ארה"ב ג'ו ביידן כדי שיאשר להעביר לאוקראינה מטוסי מיג מפולין.

פקידים אמריקאים בכירים הודיעו כי סין החליטה להיענות לבקשת רוסיה ולשלוח לה סיוע צבאי וכלכלי כדי להמשיך עם פלישתה לאוקראינה. זאת על רקע דיווחים כי הכוחות הרוסים שפלשו לאוקראינה לא מצליחים להתקדם.

ברוסיה: עובדת טלוויזיה של הערוץ הממלכתי "רוסיה 1" התפרצה לשידור בתפוצה ארצית עם שלט התנגדות למלחמה. כמו כן קראה העובדת לציבור לא להאמין לתעמולה של הממשלה בכל מה שקשור למלחמה באוקראינה.

