זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה התברר כי חלק מחברי הרשימה המשותפת לא ממש ממהרים לגנות את מי שנתפס בדרך כלל כצד האחראי למשבר, רוסיה והעומד בראשה, ויש להם לא מעט ההאשמות דווקא כלפי המערב ואוקראינה. כשח"כ עופר כסיף נשאל על כך לאחרונה הוא מנה דוגמאות רבות למה שכינה "התוקפנות האמריקאית", והוסיף סיפור פיקנטי: "בוא נדבר על עובדות", הוא אמר לשני המראיינים, אבי בלום ומשה גלסנר, "יש תמונה מאוד ידועה של רונלד רייגן, נשיא ארה"ב בשנות ה-80, יושב בבית הלבן עם נציגים של הטליבאן ומשווה אותם לחלוצים שהקימו את ארה"ב".

Taliban with US Prez Ronald Reagan in the White House Oval Office in 1983 pic.twitter.com/yH2H0gh1Yk