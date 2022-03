על פי האו"ם, מתו עד כה במלחמה 1,104 אזרחים כולל כ-100 ילדים

המכון לתקשורת המונים באוקראינה מדווח כי במהלך המלחמה התרחשו 148 פשעים נגד עיתונאים עד כה, כאשר הם מדווחים ש-5 עיתונאים נהרגו, 6 נחטפו, ו-7 נפצעו.

🛑 Russia has committed 148 crimes against journalists and the media since the beginning of the large-scale invasion

This was reported by the Institute of Mass Media (IMI). Monitoring data, in particular, indicate that 👇 pic.twitter.com/0eCEclF5bp