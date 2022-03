קבוצת עדי צים מכרה לכלל ביטוח שטחים בת"א לפי 37 אלף שקל למ"ר

עוד עסקת נדל"ן מניב בתל אביב: קבוצת עדי צים מכרה לכלל ביטוח מחצית מזכויותיה במגדל SKY TOWER במתחם חסן עראפה בתל אביב במחיר של 37 אלף שקל. המחיר משקף דמי שכירות של 190 שקל למ"ר, שנחשב לאחד מהגבוהים ביותר שנרשמו באחרונה.

מגדל sky tower ממוקם בפינת הרחובות המסגר ויצחק שדה, שבמתחם חסן עראפה, וקבוצת עדי צים, יזמית הפרויקט מכרה ב-205 מיליון שקלים 50% מהזכויות שלה ב-9 הקומות העליונות של המגדל בן ה-32 קומות בסך הכל, לקבוצת כלל ביטוח גמל ופנסיה.

לדברי איש העסקים עדי צים, בעלי קבוצת צים, מדובר בסך הכל בעסקה שמגלמת שווי של 410 מיליון שקלים (יחד עם קבוצת כלל) וכי 9 הקומות בשטח כולל של 11 אלף מ"ר הושכרו לטווח ארוך לחברות ההייטק המובילות פאפאיה גיימס ויוטפו. העיסקה מגלמת דמי שכירות של 190 שקל למ"ר, לפי חישוב תשואה של 6%.

צים מדגיש כי מדובר במתחם העסקים שיהיה המוביל בתל אביב במהלך העשורים הקרובים ושיכלול עם השלמתו 14 מגדלים בעלי שימושים מעורבים וכי חברות הייטק ופירמות דוגמת משרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, עברו אליו הן בשל מיתוגו הגבוה והן בשל מיקומו האסטרטגי בין "נתיבי איילון" לבין הקו האדום של הרכבת הקלה שייפתח לקראת סוף 2022.

מדובר בעסקת ענק נוספת של קבוצת צים, שביצעה במהלך התקופה האחרונה עסקה בשווי 400 מיליון שקל, כשרכשה באמצעות קבוצת ALL IN שטח של 25 דונם בבת ים. כמו כן קידמה קבוצת עדי צים באמצעות all in פרויקט עירוב שימושים גדול המשלב מסחר ומלונאות ברחוב הסוללים בת"א. פרויקט זה מתוכנן בליווי אדריכל העל הבינלאומי גורדון סמית, מי שתכנן את המגדל הגבוה ביותר בעולם, בורג' חליפה בדובאי.

כאמור, מדובר באחת מהעסקאות הגבוהות ביותר שבוצעו בנדל"ן מניב בארץ, בחישוב למ"ר, ואולם ככל הנראה מחיר שכירות של 190 שקל למ"ר, שכנראה מהווים שיא, אינם סוף פסוק לעליות המחירים המהירות שפוקדות את הנדל"ן המניב התל אביבי, במיוחד מצד חברות היי טק ולא מן הנמנע, שבקרוב יישבר רף ה-200 שקל למ"ר.