האם נתונים מראים שחיסונים מעלים את הסיכון להפלות?

בחודש שעבר פרסמו מספר "ספקני חיסונים" נתונים שהתקבלו מבית החולים רמב"ם ומוכיחים, לטענתם, קשר בין חיסונים נגד קורונה לבין עלייה במספר הלידות השקטות.

בפוסט בפייסבוק שזכה ליותר מ-200 שיתופים נטען כי "בין מרץ לאוקטובר 2021 (נרשמו) 240 לידות שקטות והפלות ברמב"ם - גידול של 32% לעומת 2020 ושל 50% מעל 2019". עוד נטען שם כי בתקופות מסוימות, אחוז הלידות של מחוסנות שהסתיימו בהפלה או לידה שקטה היה כפול מהאחוז הזה בקרב לא מחוסנות. מסקנת כותב הפוסט הייתה כי "באופן כללי חיסון של מנה אחת ומעלה במהלך ההריון הגדיל את סיכון הלידה השקטה והפלה בלפחות 20% (8.1% לעומת 6.9%)". הפוסט היה חלק מסדרה של פרסומים ברשת שהתבססו על אותם נתונים, וגם בתוכנית האינטרנטית של אורלי וילנאי וגיא מרוז התקיים עליהם דיון תחת הכותרת "איך לא נבדקים נתונים מרמב"ם שמעידים על עלייה ניכרת ומדאיגה בהפסקות הריון".

בדקנו עם בית החולים רמב"ם והנתונים המדוברים אכן התקבלו מהם בעקבות בקשת חופש מידע שהוגשה בנושא. אלא שמהתגובה המפורטת שהעביר לנו בית החולים עולה כי מהנתונים הללו לא ניתן להסיק דבר לגבי הפלות לא רצוניות ולידות שקטות שנגרמו בעקבות החיסונים, מכיוון שאין בהם הפרדה בין מקרים כאלה, לבין מקרים של הפלה יזומה. כך מסבירים זאת אנשי בית החולים בתגובתם (הסוגריים במקור): "הבעיה העיקרית: אנשי חופש המידע שלנו, שפועלים כמובן לפי חוק, התבקשו לתת נתון גולמי שלא ניתן לאגום אותו יחד... רוב ההפלות נעשות על רקע שאינו קשור כלל להתחסנות (סיבות סוציאליות, גיל, החלטה מעל גיל 40 להפסיק הריון מכל סיבה שהיא ועוד - שום קשר להתחסנות)".

עוד הוסבר בתגובה כי "בתוך הקבוצה של ‘הפלות ולידות שקטות', כמות ההפלות גדולה בהרבה מכמות הלידות השקטות... מעבר לכך - כל הניתוחים לא מאיתנו... ואיננו עומדים מאחוריהם". אז מהנתונים של רמב"ם לא ניתן להסיק את מה שטענו מי שנופפו בהם, אבל האם יש נתונים אחרים שקובעים שחיסון נגד קורונה לא מעלה את הסיכון להפלה?

בישראל לא מצאנו מידע בנושא, אבל כן מצאנו בבריטניה. דוח פיקוח על החיסונים של סוכנות הביטחון הבריאותי במדינה, שפורסם בפברואר, קובע כי "לא נמצא כל חשש לבטיחות בחיסוני קורונה לנשים הרות במחקרים שפורסמו עד כה". הדוח גם מפנה למחקר שפורסם בנובמבר 2021 בו צוין כי "לא נמצאו ראיות לסיכון מוגבר להפסקת היריון מוקדמת אחרי חיסון לקורונה", וכי הממצא מתווסף "לממצאים של דוחות אחרים שתומכים במתן חיסון קורונה לנשים הרות".

בשורה התחתונה: הפוסט בעניין הסיכון להפלות מטעה. הנתונים שמופיעים בו אכן מסתמכים על מידע שהועבר מבית החולים רמב"ם, אך אלה לא כוללים הפרדה בין הפלות יזומות להפלות לא יזומות. ברמב"ם מציינים כי הם אינם עומדים מאחורי הניתוח שנעשה לנתונים. מחקר שנערך בבריטניה לא מצא סיכון מוגבר להפלות לא רצויות בקרב נשים הרות שקיבלו חיסון.

תחקיר: אוריה בר-מאיר