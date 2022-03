דוח האימפקט של קבוצת שכולו טוב מציג עלייה בשילוב בשוק העבודה

הכתבה מטעם קבוצת שכולו טוב

בשוק העבודה התחרותי כולם נאבקים על מקומם ומעמדם ועבור אנשים עם מוגבלויות יכול להיות קשה פי כמה להשיג עבודה ולהתמיד בה לאורך זמן. בישראל חיים היום למעלה מ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות ועל פי הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2020, 40% מתוכם שנמצאים בגיל העבודה - אינם בעלי תעודת בגרות. שיעור התעסוקה של אנשים עם מגבלות נמוך יותר משמעותית מאשר בקרב אנשים ללא מוגבלות; הכנסתם בדרך כלל נמוכה מהממוצע והקושי שלהם למצוא עבודה גדול יותר.

קבוצת "שכולו טוב" פועלת לליווי והכשרה של אנשים עם חסמים תעסוקתיים, באמצעות מיזמי הכשרה במגוון תחומים במטרה לקדם השתלבותם בשוק העבודה ובחברה.

הקבוצה, שפועלת משנת 2005, פיתחה מודל חדשני בעולמות השיקום התעסוקתי והחברתי, הציבה לעצמה מטרה לחולל שינוי מהותי ותוצאות מדידות בהשתלבות אנשים עם מוגבלויות בעולם העבודה ובקהילה.

דוח האימפקט שהוציאה הקבוצה לשנת 2021 מצביע על עלייה במספר מקבלי השירות (אנשים עם מוגבלויות שהשתלבו בשוק העבודה הטבעי בשנה החולפת (1,150 בשנת 2021 לעומת 750 בשנת 2020 - גידול של 53%). מהדוח עולה שמשך זמן ההכשרה לשוק העבודה הטבעי עבור אנשים עם מוגבלויות מורכבות (בין 40% ל-100% נכות) שהופנו על ידי משרדי ממשלה לתעסוקה מוגנת התקצר לשנה ושמונה חודשים בשנת 2021 לעומת שנה ועשרה חודשים ב-2020 וזמן ההתמדה בעבודה לאחר השמה עומד על 60% מקבלי שירות אשר מתמידים בעולם העבודה מעל לשנה. בשנת 2021 הגדילה הקבוצה את שיתופי הפעולה עם ארגונים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות מ-270 ל-400 (עלייה של 48%) ומספר יחידות ההכשרה עלה מ-127 ל-141. "במהלך השנים הקבוצה ליוותה אלפי א.נשים לשוק העבודה כאשר 1,150 עדיין מלווים על ידנו, וכעת עובדים בשוק העבודה הטבעי, 97% מהם מרוויחים שכר מינימום רגיל ומעלה", מציין עופר כהן מנכ"ל קבוצת שכולו טוב.

"מודל היחידה המשלבת", שפותח על ידי הקבוצה מדמה עבור מקבלי השירות את עולם העבודה הטבעי, ומאפשר להם להתנסות בהכשרה בכל מרכיבי התעסוקה, כפי שהם מתרחשים בעולם האמיתי: תקשורת עם הלקוחות, כישורים טכנולוגיים, מכירה, שיווק, התמודדות עם לחץ ועוד תוך ליווי צמוד ככל הנדרש.

המיקוד של הקבוצה הינו בשילוב תעסוקתי וחברתי בקהילה ולכן המשפט ששומע כל מקבל שירות שמגיע לקבוצה הוא "טוב שבאת, מתי אתה הולך", משפט אשר מבטא היטב את התהליך הייחודי, שמתקיים במגוון מרכזי הכשרה תעסוקתיים וחברתיים ומעודד את מקבלי השירות להיות שותפים פעילים בתהליך ולהשתלב באופן עצמאי בקהילה.

המודל משתמש במתודות תמיכה מגוונות ומבוסס על העקרונות הבאים: מסוגלות - כל אחד יכול, בחירה - האדם מוביל את התהליך, מגוון - מנעד רחב של אפשרויות הכשרה, צוות הוליסטי ותוכנית ליווי צמודה גם לאחר מציאת עבודה בשוק העבודה הטבעי כאשר היחידה מהווה בסיס השתייכות ומייצרת עוגן בקהילה.

"בזכות המודל, כ-30% ממקבלי השירות התעסוקתי משתלבים מדי שנה בשוק העבודה הטבעי. מדובר בנתון פנומנלי, כשממוצע ההשמה בקרב א.נשים המופנים לתעסוקה מוגנת בישראל הוא בין 6%-8%, ובמדינות רבות בעולם - עומד על כ-1%", מציין כהן, ומוסיף שהמודל הייחודי נבחר כאחת מ-25 הפרקטיקות המובילות על ידי ה-EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) לצד פרסים בינלאומיים רבים אחרים, המודל נלמד ומיושם כיום במרכזי שיקום במדינות שונות בעולם כגון: גרמניה, סין וספרד.

"החיבור לקהילה משמעותי"

כחלק מהתפיסה העסקית-ניהולית, הקבוצה אינה מקבלת תרומות ולא מפעילה מתנדבים. במרכז המודל הקבוצה פועלת בלב הקהילה ובמרכזי הערים באמצעות מותגי ההכשרה - רשת חנויות ספרים יד שניה (סיפור חוזר) רשת אופנת יד שניה לנשים (דנדשה), בתי קפה (קפה טוב), הולכת כלבים (כלב טוב) ודוכני מכירה של מתנות (TNX), לצד מפעלים יצרניים (מפעלי שוקולד, נרות, סבונים, מחזור זכוכית ועוד, מחומר גלם ועד מוצר מוגמר, כאשר כלל הרווחים מהפעילות המסחרית מועברים למקבלי השירות כמלגות הכשרה. "לקחנו את זה לקיצון ודימינו את עולם העבודה עד הסוף", מסביר כהן. "בכל אחת מיחידות ההכשרה יש אנשי צוות מסורים ומחויבים למקבלי השירות המגיעים מגופי ידע ומקצועות שונים. הצוות המלווה בכל יחידה כולל מנהל המתמחה בעולם התוכן של מותג ההכשרה, מנהל שיקום - עו"ס או מרפא בעיסוק, שעובד עם האדם על החוזקות שלו ולצידם רכז תעסוקה המלווה את מקבל השירות מהיום הראשון להשתלבותו ביחידה במטרה לסייע לו בתהליך חיפוש, השתלבות והתמדה בעבודה בשוק הטבעי. מבחינת המדינה, האנשים הופנו לתעסוקה מוגנת ואנחנו פועלים לסייע להם להשתלב מהר ככל האפשר בשוק העבודה הטבעי".

"החיבור עם הקהילה מהווה מרכיב משמעותי בהצלחת המודל - מרכזי ההכשרה שלנו ממוקמים, כאמור, בלב הקהילה וברחובות ראשיים כדי ליצור מגוון הזדמנויות לאינטראקציות יומיומיות בין הקהילה למקבלי השירות אשר תורמות לתהליך ההכשרה ומסייעות בהסרת חסמים. בכל קניה של מוצר או צריכת שירות מאחד ממותגי ההכשרה של הקבוצה, אתם לוקחים חלק ושותפים בתהליך ההכשרה ובקידום ההשתלבות התעסוקתית של מקבלי השירות", מוסיף כהן.

מרכיב נוסף להצלחת המודל לדבריו, הוא קהילת המעסיקים, שקולטת לעבודה את מקבלי השירות ומאפשרת להם הזדמנות אמיתית שווה. "יש לציין שמשנה לשנה אנו רואים שיותר ויותר ארגונים ומעסיקים פועלים להכללת אנשים עם מוגבלויות ומבינים את המשמעות והערך של גיוון תעסוקתי".

למרכיב זה מייחס כהן גם את הליווי הצמוד שהקבוצה מספקת גם לאחר ההשמה המאפשר לאדם המשכיות ושייכות ומאפשר תמיכה רבה גם למעסיקים. "מה שסייע לנו להגיע לנתון חסר תקדים לפיו 60% מהמועסקים שהשתלבו על ידנו נשארו במקום העבודה מעל שנה - מדובר בנתון מרשים גם בהשוואה לשוק העבודה הכללי".

ומה מרוויח ארגון שבוחר להעסיק את מקבלי השירות?

"מבחינת 'שכולו טוב', התשובה ברורה: עובדים עם יכולות, מחויבות ומוטיבציה גבוהה, שעברו הכשרה מקצועית במיזמי הקבוצה וזוכים לליווי איכותי שאינו מוגבל בזמן, לצד סיוע בקבלת תמיכה מהמדינה, וכן ערוץ איכותי לגיוס עובדים. כל זאת כמובן לצד ההזדמנות לקחת חלק בקידום שוויון והשתלבות בחברה הישראלית".

