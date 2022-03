ONE ZERO יהיה נותן החסות הראשי של ליגת העל בכדורגל

דירקטוריון מנהלת הליגות אישר היום (ה') הסכם חסות ראשית עם ONE ZERO הבנק הדיגיטלי לשנתיים הקרובות עם אופציה לשנה נוספת. ONE ZERO יחליף בסיום העונה הנוכחית את הבורסה לניירות ערך, נותנת החסות הרשמית של הליגה בשלוש השנים האחרונות והחל מעונת המשחקים הקרובה 22/23, תיקרא ליגת העל "ליגת ONE ZERO הבנק הדיגיטלי".

בעובר החסות ישלם הבנק הדיגיטלי למנהלת הליגות כ-10 מיליון שקל בגין השנתיים יחד. מדובר בסכומים קצת יותר גבוהים מאשר שילמה הבורסה בשנת 2019, אז עלות החסות למשך שלוש שנים עמדה על כ-12 מיליון שקל.

החיבור בין ONE ZERO לליגה צפוי להביא לשיתופי פעולה ייחודיים שייתנו ערך ללקוחות הבנק ולאוהדי הכדורגל הישראלי.

זהו הבנק הראשון שקיבל רישיון מבנק ישראל אחרי מעל 43 שנה. ONE ZERO נמצא בשליטת פרופ' אמנון שעשוע, והוא השלים לאחרונה סבב גיוס של 120 מיליון דולר ממשקיעים בינלאומיים מובילים ובהם בנק ההשקעות יוליוס בר.

ONE ZERO נמצא בימים אלו בתחילת דרכו ונכון להיום הוא צירף חברים ובני משפחה של עובדי הבנק. על פי התכניות המקוריות הבנק היה אמור לפתוח את שעריו לקהל הרחב ברבעון האחרון של 2021, אך התהליך מתעכב והפתיחה המלאה תתרחש במחצית השנייה של השנה הנוכחית. הבנק מצהיר על 75 אלף רשומים ברשימת ההמתנה שלו.

גל בר-דעה, מנכ"ל ONE ZERO, אמר כי "עונת המשחקים 22/23 יוצאת לדרך סמוך להשקה הצפויה של ONE ZERO לציבור הרחב. ההסכם עם ליגת העל הוא חלק מתכנית החדירה שלנו לשוק כשחקן שרוצה לפגוש את הקהל שלו בכלל רחבי הארץ. אנחנו מאמינים שהשלישיה הפותחת בבנקאות הישראלית תשתנה".