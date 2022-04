הנסיגה הרוסית מצפון קייב חשפה גופות אוקראינים שנורו ברחובות

עיתונאים שנכנסו לאזורים מצפון לקייב שהיו בשליטת כוחות רוסים תיעדו עשרות גופות מפוזרות ברחובות, חלק מהן עם ידיים קשורות מאחורי הגב, כולן עם בגדים אזרחיים. תיעוד של הנעשה בכפרים כמו בוצ'ה ובערים כמו אירפין החל להתפרסם בימים האחרונים, אחרי שהצבא הרוסי נסוג מאזורים בהם השתוללה מלחמה בחודש האחרון. האוקראינים מציינים כי מדובר בפשעי מלחמה ובהוצאה להורג של אזרחים.

עיתונאים מסוכנות הידיעות הצרפתית שהצטרפו לכוחות אוקראינים שנכנסו מחדש לכפר בוצ'ה פירסמו תמונות ותיעוד של לפחות 20 גופות מוטלות באחד הרחובות בכפר. 16 מהגופות היו מוטלות לצד הכביש, או על הכביש עצמו. שניים מהקורבנות היו מוטלים ליד זוגות אופניים, ודרכון אוקראיני נמצא ליד גופה עם ידיים קשורות מאחורי הגב. לפי הערכות, המתים נמצאים ברחובות ימים ארוכים.

ראש העיירה סיפר לכלי התקשורת כי לפחות 280 בני אדם נקברו בקבר אחים בימים האחרונים, אחרי שהעיירה שבה ונכבשה על ידי כוחות אוקראינים. ראש העיר ציין כי כל הקורבנות שתועדו מוטלים ברחוב בכפר על ידי כתבי סוכנות הידיעות הצרפתית נורו מאחור, במה שהגדיר כהוצאות להורג. הוא אמר כי הם הוצאו להורג אחרי שניסו לברוח במהלך ימי הלחימה מהאזור, בשל החשש לחייהם והפחד מההפצצות ומכיבוש רוסי.

ה"גרדיאן" דיבר עם אשה ששרדה ניסיון בריחה, בעוד בעלה וזוג נוסף, כולל ילדיהם, נורו על ידי כוחות רוסיים שהיו פרושים ברחוב, לדבריה. שני הזוגות יצאו בשיירה מאולתרת של שני כלי רכב ב-5 במרץ בניסיון לברוח מהקרבות ונורו כ-800 מטר מביתם.

At least 280 people found dead after Russian forces leave Bucha, a village near Kyiv where streets are littered with bodies - AFP

⚠️: Viewer discretion is advisedpic.twitter.com/Mc9RnFxD6s