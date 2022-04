ענקית הקמעונאות אמזון מתכננת לחסום ולסמן פוסטים והודעות של עובדים באפליקציית המסרים הפנימית של החברה, שכוללות מילות מפתח הקשורות לאיגודי עובדים ולהקמת התאגדויות - כך עולה ממסמכים פנימיים של אמזון שהגיעו לידי אתר החדשות המקוון האמריקאי, "אינטרספט" (The Intercept). ניטור המילים האוטומטי יחסום גם מגוון מושגים, שעלולים לבטא ביקורת על תנאי העבודה בחברה ובהם "עבדות", "כלא", "עצומה", "העלאת שכר", "פיצויים", "פיטורים".

על פי ה"אינטרספט", לפני כחצי שנה בנובמבר 2021, אמזון כינסה פגישה של מנהלים בכירים בחברה ובה נידונו תוכניות ליצירת רשת חברתית פנימית שתאפשר לעובדים "לפרגן" לביצועים של עובדים אחרים עם סוג פוסטים מיוחד שייקראו "ציונים לשבח". המטרה העיקרית של התוכנית, אמר בפגישה ראש מחלקת הקמעונאות באמזון, דייב קלארק, היא הפחתת שחיקת העובדים על ידי טיפוח אושר ויעילות. "הציונים לשבח" יהיו חלק משמעותי במערכת התגמולים לעובדים שמייצרים "ערך עסקי ישיר" לאמזון.

אלא שגורמים בחברה גם הזהירו מ"הצד האפל של המדיה החברתית", כדבריהם. לכן הוחלט לפקח באופן פעיל על פוסטים כדי להבטיח את קיומה של "רשת חברתית חיובית" או "קהילה חיובית" במקום העבודה. "אם נאשר לעובדים לכתוב בחופשיות, אנחנו מסתכנים בכך שאנשים ייצרו סנטימנטים שליליים בקרב העובדים", נכתב במסמך של התוכנית.

לאחר הפגישה, הוקם מעין מוניטור אוטומטי שמזהה "מלים רעות", מתוך רשימה שחורה, שיסמן ויחסום אוטומטית שליחת הודעות שמכילות מילות מפתח בלתי הולמות.

בין המילים שבאמזון זיהו כ"בעייתיות" לארגון או ל"יצירת קהילה חיובית" אפשר למצוא מלות מפתח מתחום יחסי העבודה והעבודה המאורגנת - מושגים שמעסיקים הן את העובדים והן את הנהלת החברה בשנתיים האחרונות. בין המלים: "איגוד עובדים", "תלונה", "העלאת שכר", "ייצוג", "פיצויים" ועוד. כמו כן, מילות מפתח אסורות אחרות כוללות מונחים כמו "אתיקה", "חוסר הוגנות", "עבד", "אדון", "חופש", "גיוון במקום העבודה", "אי צדק", "הוגנות".

על פי המסמכים, הניטור והצנזור לא ייעשה רק על ידי מערכת אוטומטית ולמנהלים הישירים תהיה הסמכות לסמן ולמחוק הודעות שייראו להם לא הולמות. אם התוכנית תצא לפועל כסדרה, היא אמורה להיחנך מאוחר יותר החודש.

בעקבות הפרסום, מסרה דוברת החברה כי "הצוותים שלנו תמיד חושבים על דרכים חדשות לעזור לעובדים לתקשר זה עם זה", אך הוסיפה, ככל הנראה בגלל הרעש הפונטציאלי של החשיפה של כתב ה־"אינטרספט" ש"התוכנית הספציפית הזו עדיין לא אושרה ועשויה להשתנות באופן משמעותי או אפילו לא להיות מושקת לעולם".

אמזון נגד האיגודים המקצועיים

אמזון היא חברה שלא אוהבת איגודים מקצועיים. היא לא מתביישת בכך. בשנתיים האחרונות היא הוציאה מיליוני דולרים וניהלה קרבות עיקשים נגד הקמת איגודים מקצועיים במתקנים הרבים שלה.

אחד הקרבות המשמעותיים ביותר, שעדיין לא הגיע לסופו, התקיים במחסני אריזה של אמזון בבסמר, אלבמה. בהצבעה הראשונה שנערכה באפריל 2021, העובדים שהתלוננו על תנאי העבודה, משמרות "בית קברות" של עשר שעות ומעלה, שכר נמוך ועוד, הפסידו. אולם, בעקבות אי סדרים שהתבררו במהלך ההצבעה, המועצה הלאומית ליחסי עבודה (NLRB), החליטה על קיומם של בחירות חוזרות בשל מהלכים "לא הוגנים" של אמזון, שתוצאותיהן מתבררות בימים אלה.

בבסמר עובדי החברה ביקשו שינוי במדיניות ההפסקות וביטחון תעסוקתי טוב יותר. העובדים התלוננו על משך ההפסקות הקצרות וזמני העבודה האורכים. לדבריהם, הם נעים ללא הרף במהלך המשמרות, כאשר חלקם הולכים למעלה מ־10 קילומטרים מדי יום. הנהלת אמזון ניהלה מולם קרב עיקש שכלל בין היתר את הקמת האתר DoItWithoutDues.com ("עשו זאת בלי לשלם דמי חבר"), שעודד את עובדים להצביע נגד ההתאגדות; פגישות תכופות עם העובדים שבהן ניסו לברר האם הם יצביעו בעד או נגד הקמת האיגוד במחסן; חייבו את העובדים להתייצב ב"שיעורי חינוך", שבהם הטיפו נגד איגודים מקצועיים; תלו פליירים וחילקו חומרים נגד התארגנויות עובדים במקומות שונים ברחבי המחסן ועוד.

ביום שישי האחרון, עובדי אמזון במחסני JFK8 בניו יורק הדהימו את הנהלת החברה ואת ארצות הברית בכלל, כאשר רוב העובדים הצביעו על הקמת איגוד עובדים יציג. מבלי שיש מאחוריהם הפעם ארגון גדול ועם תקציב של כ־120 אלף דולר, הצליח כריס סמולס, עובד שפוטר מהחברה לפני כשנתיים לאגד את חבריו במתחם. ב-2021 בלבד הוציאה אמזון 4.3 מיליון דולר על יועצים נגד עבודה מאורגנת.

סמולס פוטר ב־2020 מאמזון לאחר שקרא יחד עם חבריו למקום העבודה להנהלה להגן יותר על העובדים מפני נגיף הקורונה. בראיון לרשת CBS ביום שני הוא סיפר כי חלק ניכר מהמוטיבציה שלו להמשיך להילחם על הקמת איגוד העובדים באמזון ממנה פוטר היה מזכר מישיבה של המנכ"ל ג'ף בזוס, שדלף לכתב העת Vice. בישיבה תואר סמולס כ"לא חכם" ו"לא רהוט".

"התזכיר שבזוס הוציא שבו נכתב שאני לא חכם או יודע להתבטא, שהפך אותי לפרצוף של המתאגדים, נתן לי יותר מוטיבציה ודלק לא רק לא להיות בשקט אלא לאגד את העובדים", אמר כריס סמולס. לדבריו, "ברור שאמזון הולכת להמשיך להילחם נגד העובדים שהתאגדו".

"המאבק הבא - מאבק על על הסכם קיבוצי - רק מתחיל" אמר סמולס ל־CBS, "ואנחנו לא נפסיק להילחם על התנאים שלנו. אנחנו מצפים לעתיד לבוא - השמיים הם הגבול מבחינתנו". סמולס המשיך וסיפר כי מאז הניצחון בהצבעה הוא מקבל טלפונים ופניות מעובדים של אמזון בכל רחבי המדינה".

אמזון: המעסיקה השנייה בגודלה בארה"ב

אמזון היא המעסיקה השנייה בגודלה בארה"ב עם 950 אלף עובדים, אחרי וולמארט שמעסיקה 1.6 מיליון בני אדם. ב־2021 המכירות של אמזון עמדו על 221 מיליארד דולר.

אתר החדשות "אינטרספט" שזכה במספר פרסים עיתונאיים בעבר, פרסם בשנה שעברה מסמכים שמלמדים כי מנהלים בחברה ידעו שחלק מהעובדים נאלצים להטיל שתן בבקבוקים אלא לגם לעשות את צרכיהם בשקיות, תוך כדי משמרת. באחד האימיילים שהגיעו לידי העיתון כתב מנהל בחברה לעובדיו: "אנא העבירו הודעה זו לנהגים שלכם. אני יודע שזה אולי נראה מובן מאליו, או כמו משהו שלא צריך להגיד, אבל בבקשה תהיו מפורשים כשאתם מעבירים את המסר שהם לא יכולים לעשות קקי ("POOP"), או להשאיר בקבוקי שתן בתוך שקיות".

באמזון מתהדרים בכך שעובדיהם לא צריכים להקים איגודי עובדים משום שתנאי ההעסקה במקום טובים וכך גם שכר המינימום שב־2018 נקבע על 15 דולר - יותר מפי שניים משכר המינימום השעתי הפדרלי שעומד על 7.25 דולר.

ואולם, המבקרים של אמזון מספרים כי באותו הזמן שהיא העלתה את שכר המינימום, היא גם הסירה תמריצים כמו בונוסים ותשלום במניות. נוסף לכך, על פי כמה דוחות, רק 3% מהעובדים של אמזון מקבלים קידום במהלך עבודתם - כשליש משיעור העובדים האחרים בענף זה.

נוסף לכך מחקרים הראו שכאשר אמזון פותחת מחסן אריזה במקום כלשהו, באופן מיידי השכר בענף באותו אזור נחתך ב־6% בגלל שאמזון היא מונופול בתחום ההעסקה. ב־2020 אמזון פרסמה משרות לאנליסטים, שבדרישות התפקיד כללו גם "איתור מאמצי התאגדות שעשויים לאיים על התאגיד". אמזון הסירה מאוחר יותר את הצעות העבודה האלה ומסרה כי תנאי הקבלה לתפקיד לא היו מדויקים וכי הם "פורסמו בטעות".

מלבד קללות והכפשות אישיות, רשימה המלים האסורות כוללת את המלים הבאות:

אני שונא (I hate); איגוד עובדים (Union); אֵשׁ (Fire); הסתיים (Terminated); פיצוי (Compensation); העלאה בשכר (Pay Raise); הַצָקָה (Bullying); הַטרָדָה (Harassment); לא אכפת לי (I don’t care); גס רוח (Rude); זה מדאיג (This is concerning); מְטוּפָּשׁ (Stupid); זה מטומטם (This is dumb); כלא (Prison); אִיוּם (Threat); עתירה (Petition); תְלוּנָה (Grievance); אי צדק (Injustice); מגוון (Diversity); אֶתִיקָה (Ethics); הֲגִינוּת (Fairness); נְגִישׁוּת (Accessibility); חיסון (Vaccine); שכר מחיה (Living Wage); יִצוּג (Representation); לֹא הוֹגֶן (Unfair); העדפה מפלה (Favoritism); ציון (Rate); להתאגד/התאגדות (Unite/unity); מַטָע (Plantation); עֶבֶד (Slave); עבודת עבדים (Slave labor); אדון (Master); מודאג (Concerned); חוֹפֶשׁ (Concerned); שירותים (Restrooms); רובוטים (Robots); אַשׁפָּה (Trash); וַעֲדָה (Committee); קוֹאָלִיצִיָות (Coalition)