סטארט-אפ הסייבר הישראלי קורו (Coro) הודיע היום (ג') על גיוס 80 מיליון דולר. הגיוס הובל על ידי הקרן הבריטית Balderton Capital, שאינה מרבה להשקיע בסטארט-אפ ישראלים ולפי נתוני חברת המחקר IVC זאת השקעתה החדשה הראשונה כאן מאז שנת 2020. בסבב השתתפה גם קרן JVP, שהייתה המשקיעה הראשונה של החברה והתומכת המרכזית שלה עד היום.

קורו החלה את הליך הגיוס לפני כחצי שנה והשלימה אותו לאחרונה. זהו הגיוס המשמעותי הראשון של קורו מאז 2018, נתון חריג יחסית באקוסיסטם הישראלי הנוכחי שבו סטארט-אפ מגייס כל שנה לפחות. עד הסבב הנוכחי גייסה קורו (לשעבר Coronet) 40 מיליון דולר מאז הקמתו.

קורו הוקמה בסוף 2014 על ידי ארבעה מייסדים שהיו אז בשנות ה-40 המאוחרות לחייהם, בניגוד לרוב מיזמי הסייבר בישראל שמובלים על ידי משוחררים טריים מיחידות מודיעין. הם הכירו אחד את השני בעבודות קודמות בתעשיית ההייטק. הארבעה עדיין פעילים כולם בחברה - גיא מושקוביץ (מנכ"ל), פרופ' כרמל דומשלק (מדען ראשי) , דורון מילכטייך (אחראי לקוחות) ודרור ליבר (סגן נשיא לפיתוח עסקי). קורו קמה בחממה של JVP בבאר שבע וכיום מעסיקה 150 עובדים, חצי בישראל וחצי בארה"ב.

מערכת כוללת להגנת סייבר

קורו מפתחת מערכת כוללת להגנת סייבר (All in one), הכוללת הגנה על משתמשים, מכשירים, דואר אלקטרוני וענן, עבור חברות קטנות ובינוניות עם 50-3,000 עובדים (Mid-Market) ומספר מצומצם של עובדי מערכות מידע. "עולם הסייבר מתחלק לחברות ענק שיכולות לקנות מרכיבי הגנה שונים ולחבר ביניהם ומיליוני חברות קטנות יותר שאינן יכולות לעשות אינטגרציה כזאת גם מבחינת עלות המרכיבים וגם מבחינת הצורך להעסיק אנשים שיתפעלו את המערכות האלה. אנחנו מציעים להם הגנת סייבר במחיר שווה לכל נפש", אומר מושקוביץ. התעריף לשימוש במערכת ההגנה של קורו עומד על 6.99 דולר לחודש פר משתמש (במנוי שנתי).

בחברות גדולות, הגנת הסייבר בנויה על בסיס תוכנה לניהול מידע ואירועים של אבטחה (SIEM). תוכנה זו מתממשקת עם מערכות ההתראה השונות בארגון, אבל כדי לתפעל אותה צריך כוח אדם קבוע וייעודי שישב בחדר בקרה מסביב לשעון, משהו שארגונים קטנים לא יכולים לעמוד בו. לעומת זאת, המערכת של קורו מתבססת על אוטומציה בפתרון בעיות אבטחה בזמן אמת. "במקום שהמערכת תודיע שיש לך אירוע אבטחה, קורו מודיעה שהיה לך אירוע אבטחה אבל פתרתי אותו כבר", מסביר יואב צרויה, שותף כללי בקרן JVP, שמלווה את החברה.

לדברי צרויה, "כיום חברות ב-Mid-Market קונות פתרונות סייבר מעולמות התאגידים או פתרונות שפונים לקהל פרטי. הבעיה עם פתרונות לתאגידים שהם נקודתיים מידי וגם יקרים ודורשים אינטגרציה מסובכת. הפתרונות לקהל הפרטי כמו תוכנות האנטי וירוס של מקאפי או סימנטק פשוט לא נותנים פונקציונליות מספיקה עבור עסק". המוצר של קורו מקבל ציון 4.6 (מתוך 5) באתר ביקורות התוכנה קפטרה.

הפתרון של קורו דומה לזה של סטארט-אפ ישראלי אחר, סיינט (Cynet), שגייס עד היום 78 מיליון דולר. גם סיינט מנסה לספק חבילה הוליסטית של הגנת סייבר, אך פונה לארגונים מעט יותר גדולים עם 1,000- 5,000 עובדים.

מה אנחנו יודעים על המספרים של קורו? לפי מושקוביץ, קצב הכנסותיה החוזרות (במונחי ARR) עומד על עשרות מיליוני דולרים אך הוא לא נותן מספר מדויק ולא מתייחס לשווי של קורו. לדבריו, קורו צומחת ב-300% בשנה מאז השיקה את המוצר שלה רשמית ב-2018.