האיחוד האירופי הודיע היום (ג') על סבב סנקציות חדש נגד רוסיה, בתגובה למעשי הזוועה שנחשפו בכפרים ובערים שמצפון לקייב ושנעשו על ידי הצבא הרוסי. הצעדים כוללים איסור עגינה לספינות רוסיות בנמלים של המדינות החברות באיחוד, חרם פיננסי על ארבעה בנקים נוספים, כולל בנק VTB, וכן אמברגו הדרגתי על יבוא פחם רוסי לאירופה, מסלול הכנסות משמעותי בעבור הממשלה במוסקבה. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון-דר-ליין הודיעה היום בצהריים על הצדדים ואמרה כי על האיחוד "לנקוט עמדה ברורה" נגד המלחמה "האכזרית והפרועה של רוסיה נגד האוכלוסייה האזרחית באוקראינה".

הצעדים מתווספים לגירוש מסיבי של "דיפלומטים" רוסים - החשודים בכך שהיו בכסות דיפלומטית אך למעשה פעלו בעבור שירותי הביטחון הרוסיים - משורת מדינות, כולל גרמניה, צרפת, דנמרק ועוד. כמו כן, הנציבות מתכוונת לאסור על יצוא מוליכים למחצה ועוד מוצרים מתקדמים בשווי עשרה מיליארד אירו בשנה לרוסיה, מה שצפוי לפגוע בכלכלה שלה.

פון-דר-ליין הודיעה כי החרם על פחם רוסי יהיה בשווי ארבעה מיליארד אירו בשנה, מה שקרוב לממוצע היצוא הכולל של רוסיה לאיחוד האירופי בשנים האחרונות. עם זאת, לא ברור מתי הוא יחל, ואם הוא ייושם בהדרגה. גרמניה, למשל, מקבלת יותר משני-שלישים מהפחם לתחנות הכוח הפחמיות שעדיין פועלות בה מרוסיה. עם זאת, זהו מוצר האנרגיה הראשון שנכלל בסנקציות, אחרי שעד כה תחום זה היה "מחוץ למשחק" בשל ההשלכות החמורות האפשריות על הכלכלה האירופית.

