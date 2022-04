זלנסקי: "קורא לתגובה בינלאומית נחרצת על התקיפה בקראמטורסק"

8:50

נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי אמר שהמתקפה הרוסית על תחנת הרכבת בקראמטורסק היא פשע מלחמה נוסף וקרא ל"תגובה גלובלית נחרצת". לפחות 52 בני אדם נהרגו במתקפה, בהם חמישה ילדים. בארה"ב מעריכים כי הצבא הרוסי השתמש בטיל בליסטי לטווח קצר כדי לתקוף את התחנה, דרכה ניסו אלפים מתושבי חבל דונבאס להימלט מחשש להתגברות המלחמה במזרח אוקראינה. רוסיה הכחישה את אחריותה לתקיפה.

הוכרז עוצר בעיר אודסה מהערב ועד ערב יום שני. זאת בעקבות תקיפת תחנת הרכבת בקראמטורסק והחשש מתקיפות טילים נוספות.

במשרד התובע האוקראיני מעריכים כי עד כה 176 ילדים נהרגו ו-324 ילדים נפצעו מאז תחילת המלחמה.

משרד ההגנה הבריטי פרסם הבוקר עדכונים לגבי פריסת הכוחות הרוסיים באוקראינה. הצבא הרוסי ממשיך להתמקד במתקפות באזור דונבאס, מריופול ומיקולאייב. במשרד ההגנה ציינו גם כי רוסיה ממשיכה להתמקד במטרות אזרחיות, בדומה לתקיפת תחנת הרכבת בקראמטורסק אתמול.

בנוסף, משרד ההגנה הבריטי מעריך כי הרוסים לא מצליחים לבסס מעבר יבשתי בין קרים לדנובאס בשל ההתנגדות האוקראינית.

לפי האנליזה האחרונה של המכון Study of War האמריקאי (ISW), הכוחות האוקראינים שומרים על השליטה בעמדות ההגנה במזרח ובדרום מערב מריופול. בנוסף, הכוחות האוקראיניים ממשיכים להדוף תקיפות רוסיות יומיות במחוזות דונצק ולוהנסק. במכון מצייינים גם כי האוקראינים כנראה הצליחו לשחרר מיידי הצבא הרוסי שטח נוסף שנמצא ממערב לעיר חרסון, דבר שמאיים על המשך השליטה הרוסית בעיר.

#Mariupol Update:#Ukrainian forces continued to hold out against #Russian assaults in areas of southwestern and eastern Mariupol, notably in the port and the Azovstal Metallurgy plant, respectively. https://t.co/q2yWXZGFBW pic.twitter.com/D6yKmN9B5m