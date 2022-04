מלחמה נוספת בדרך? פינלנד ושבדיה עשויות להצטרף לנאט"ו כבר בקיץ

פינלנד ושבדיה עשויות להכריע על הצטרפות לברית נאט"ו עוד הקיץ, אחרי עשורים של שמירה על נייטרליות ובצעד שצפוי להחריף משמעותית את המתיחות של הברית הצבאית המערבית מול רוסיה. גורמים בברית נאט"ו מסרו לכלי תקשורת אירופיים בימים האחרונים כי התייעצויות בנושא כבר התקיימו בין מנהיגי המדינות בארגון - המונה כעת כ-30 חברות - לבין שרי החוץ של שתי המדינות הנורדיות.

פינלנד חולקת גבול של יותר מ-1,300 קילומטר עם רוסיה, וידעה בעבר מספר עימותים עם המדינה אחרי שהכריזה על עצמאותה במהלך המהפכה הבולשביקית של 1917. מאז, מוסקבה עודדה מלחמת אזרחים פנימית ומחלוקות פוליטיות, ניסתה פעמיים לכבוש את פינלנד בכוח (הפינים כרתו ברית עם הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה, א"א). רוסיה המשיכה לנסות ולהחליש את השלטון במדינה גם בשנים האחרונות, בעיקר באמצעות קמפיינים תקשורתיים הכוללים "פייק ניוז" ותמיכה במפלגות פרו-רוסיות ואנטי-מערביות.

בעוד עד כה היה הציבור הפיני חלוק בשאלה אם להצטרף לנאט"ו או לא, ורוב קטן של 51% היה נגד המהלך, הפלישה הרוסית לאוקראינה והמלחמה האכזרית שהיא מנהלת במדינה השכנה מאז ה-24 בפברואר שינו את התמונה מן היסוד. שיעור התומכים בהצטרפות לברית הצבאית הוכפל מ-32% לפני כחצי שנה לכ-60% בשבוע שעבר - שיא מאז שהסוגיה התחילה לככב בסקרי דעת קהל ב-1998.

Latest poll from Finland. 68% in favour of NATO membership, 12 against. If President and the Government would recommend it, then 77% are in favour, 11 against. In short: SUPPORT for NATO is OVERWHELMING! https://t.co/9Pd5PDEzXb