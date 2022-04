ביידן מאשים את פוטין בביצוע רצח עם באוקראינה

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן האשים הלילה (ד') את רוסיה בביצוע רצח עם באוקראינה, ואמר כי הנשיא ולדימיר פוטין "מנסה למחוק את הרעיון של אפילו להיות אוקראיני". בנאום שנשא בכנס באייווה אמר ביידן כי "התקציב המשפחתי שלכם, היכולת למלא את מיכל הדלק, שום דבר מזה לא צריך להיות תלוי בדיקטטור שמכריז מלחמה ומבצע רצח עם במרחק חצי עולם".

לאחר שנשאר אם בכוונתו להחיל את המונח "רצח עם" על פעולות הרוסים באוקראינה, ענה ביידן: "כן, קראתי לזה 'רצח עם' כי נהיה יותר ויותר ברור שפוטין רק מנסה למחוק את הרעיון של אפילו להיות אוקראיני". "והראיות מצטברות", הוסיף ביידן. "הוכחות נוספות מגיעות מהדברים הנוראים שהרוסים ביצעו באוקראינה. ואנחנו הולכים רק ללמוד יותר ויותר על ההרס. אנחנו ניתן לעורכי הדין להחליט ברמה הבינלאומית, אבל זה בהחלט נראה לי ככה".

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, קיבל בברכה את דבריו של ביידן ואמר כי אלו "מילים אמיתיות של מנהיג אמיתי". "חיוני לקרוא לדברים בשמם כדי לעמוד מול הרוע. אנחנו אסירי תודה על הסיוע האמריקאי שניתן עד כה ואנחנו זקוקים בדחיפות לעוד נשק כבד כדי למנוע זוועות רוסיות נוספות", כתב בטוויטר זלנסקי.

