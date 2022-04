בהשקעה של כ-40 מיליון שקל: רשת JD Sports מגיעה לישראל

רשת JD Sportsמגיעה לישראל במסגרת שותפות עסקית עם קבוצת MGS, ופותחת שתי חנויות ראשונות בראשון לציון ובדיוטי פרי. החנות בראשון לציון משתרעת על שטח של כ-1300 מ"ר בהשקעה של כ-7 מיליון שקל, החנות בדיוטי פרי תתפרס על שטח של כ-700 מ"ר בהשקעה של כ-5 מיליון שקל. עד סוף השנה צפויות להיפתח 5 חנויות נוספות בהשקעה כוללת של כ-40 מיליון שקל, לצד אפליקציה ואתר אונליין.

JD sports היא חלק מקבוצת JD - קמעונאית עולמית שבסיסה בבריטניה, והנסחרת במדד FTSE 100. הרשת מתמחה באופנת ספורט והנעלה. לקבוצת JD למעלה מ-3,300 חנויות על פני 29 מדינות ברחבי העולם, עם נוכחות בבריטניה, ארה"ב, אירופה ואסיה.

"אני שמח להשיק את רשת JD בישראל וכחלק מאסטרטגיית ההחדרה של המותג בישראל לפתוח את חנות הדגל שלנו בראשון לציון לצד חנות בטרמינל 3 (נתב״ג), מהמיקומים החשובים בשוק", אמר מנור ששון מנכ"ל JD sports Israel . "רשת JD Sports חרטה על דגלה להוביל חדשנות אינטראקטיבית בסניפים ובנכסים הדיגיטליים. במסגרת שיתוף הפעולה יוקמו בין 40-50 חנויות תחת פורמט החדשני בלוקיישנים אסטרטגיים.

צילום: גבע טלמור

"הבידול המשמעותי של הרשת היא הפריסה הרחבה , תמהיל המותגים והקולקציות הייחודיות לרשת בכל העולם. הפורמטים של החנויות מתקדמים הן ברמת הדיגיטל והן בחוויית הקנייה שכרגע לא קיימת בארץ.

שירן וינטר סיבוני סמנכ"לית השיווק JD Sports Israel מסרה: "אני נרגשת להוביל את אסטרטגיית החדרת רשת JD ספורט בישראל. הרשת מציעה מגוון רחב של מותגים מהמובילים בעולם: נייקי, ג'ורדן, אדידס, וואנס, THE NOTRH FACE , CK EA7 ועוד. JD מציעה את הקולקציות החדשות ביותר לצד פריטים בלעדיים "ONLY AT JD".