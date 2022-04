הציוץ הראשון של מייסד טוויטר ג'ק דורסי הומר לאסימון שאינו בר חליפין בשנה שעברה ונמכר תמורת 2.9 מיליארד דולר. כעת, עלול הציוץ להימכר מחדש תמורת פחות מ־14 אלף דולר, נתון המשקף את שוק ה־NFT המבשיל.

סינה אסטבי, מנכ"ל של חברת הבלוקצ'יין המלזית Bridge Oracle, שילם 2.9 מיליון דולר במרץ תמורת ה־NFT, תעודה דיגיטלית המציינת שהציוץ של דורסי בבעלותו. הטקסט של הציוץ: "just setting up my twttr.".

NFT קיימים בבלוקצ'יין לצד מטבעות קריפטוגרפיים ומשמשים כתעודת מקוריות למי שרוכשים סחורות דיגיטליות מקוריות.

בזמן הרכישה, צייץ אסטבי: "זה לא רק ציוץ! אני חושב שבעוד כמה שנים אנשים יבינו את הערך האמיתי של הציוץ הזה, כמו הציור של המונה ליזה".

כשנה אחר כך, העמיד אסטבי את ה־NFT למכירה פומבית. הוא לא ציין למה.

אסטבי רשם את הציוץ בשוק ה־NFT שנקרא Opensea בשבוע שעבר, וציפה שימכור אותו תמורת לפחות 50 מיליון דולר. הוא הבטיח לתרום לפחות 50% מהרווח לעמותה ששמה GiveDirectly, המאפשרת לאנשים לשלוח כסף באופן ישיר לאנשים בלי להציב תנאים על האופן בו יוצא הכסף.

המכירה נשקלת מחדש לאור ההצעות

נכון ל־5:45 בערב ביום שישי, עם זאת, יום אחרי שמנכ"ל טסלה הציע לרכוש את טוויטר תמורת 43 מיליארד דולר, ההצעה הגבוהה ביותר עמדה רק על 13,940 דולר, על פי OpenSea. אסטבי אמר שכעת הוא שוקל את המכירה מחדש.

ההצעות הנמוכות מגיעות בזמן ששוק ה־NFT האט קצב בחודשים האחרונים. המכירות החודשיות העולמיות של NFT הגיעו לסכום של 5 מיליארד דולר באוגוסט האחרון, על פי CryptoSlam, אתר האוגר דאטה על NFT. במרץ, המכירות ירדו ל־2.4 מיליארד דולר.

"אני לא חושב שזה מפתיע שאנחנו רואים מעט התקררות כפי שאנו רואים גם בשווקים אחרים", אמר ג'ונתן ויקטור, מנהל גיימינג ו־NFT ב־Protocoal Labs, פרויקט קוד פתוח למחקר ופיתוח. הוא אמר ש־2021 הייתה שנת הפריצה של NFT, וזה הוביל להערכות שווי גבוהות. בתחילה אפשרו NFT לאמנים ויוצרים אחרים דרך נוספת להרוויח כסף עבור יצירותיהם.

כעת השוק מתרחב, ויותר חברות מסורתיות נכנסות אליו. המוקד עובר לשימושיות שיכולים לספק NFTs - כולל שימוש ככרטיסים לחללים אקסקלוסיביים - והם הופכים לתעודות דיגיטליות שתג המחיר שלהן אינו גבוה, כך אמר ויקטור.

הוא השווה חלק מה־NFT שנמכרו עבור סכומים של שבע ספרות ליצירות שנמכרו בשוק האמנות. "אין נוסחה ברורה לקבוע 'זה המחיר שזה אמור לעלות'.

במקרה של ה־NFT של הציוץ של דורסי, אמר ויקטור שקשה לקבוע את מחירו.

"יש לך מחיר שנקבע על ידי אדם אחד שחשב שזה ערך הוגן", אמר. לפעמים, אחרים פשוט לא מסכימים.

ההכנסות מציוצו של דורסי יילכו לצדקה

אסטבי, ששוחח עם הוול סטריט ג'ורנל ביום רביעי בערב דרך וואטסאפ, שוקל מחדש אם למכור את ה־NFT בהתחשב בהצעות הנמוכות. הוא אמר שהוא עלול לא למכור אותו אם לא יקבל הצעה טובה מספיק.

"חשוב לי מי יקנה את ה־NFT הזה", אמר, "בגלל שאני חושב שהערך שלו הרבה יותר גבוה ממה שניתן לתאר וכל מי שירצה לקנות אותו יהיה צריך להיות ראוי לו".

אסטבי העלה את ה־NFT למכירה לאחר היה בכלא תשעה חודשים באיראן בגלל שלכאורה הפריע למערכת הכלכלית במדינה, כך סיפר. הוא חזר על כך שאם ימכור את התעודה הדיגיטלית, יתרום את ההכנסות לצדקה.

לאחר שדורסי מכר את הזכויות הדיגיטליות לציוץ בשנה שעברה, העלה ציוצים שהראו שהרווחים מומרים לביטקוין ואז נשלחים לפרויקט Africa Response של GiveDirectly על מנת לספק כסף למשפחות בקניה, רואנדה, ליבריה ומלאווי.