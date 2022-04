רוסיה מציבה אולטימטום חדש למריופול

רוסיה שוב מציבה אולטימטום לתושבי מריופור, הפעם לשעה 14 (שעון מוסקבה). משרד הביטחון הרוסי ציין כי הרוסים יפתחו מסדרון הומניטרי לפינוי כל החיילים שעדיין בעיר". הלוחמים שבעיר טוענים שהם בפני "הימים האחרונים שלהם, אם לא השעות האחרונות" שכן לרוסים יש יתרון של 10 ל-1 על כל חייל אוקראיני בעיר.

Major Serhiy Volyna of the 36th Separate Marine Brigade, whose soldiers have been holding out in the Azovstal Iron and Steel Works against a Russian force that vastly outnumbers them, tells The Post he will not surrender. https://t.co/DW48aDGvag