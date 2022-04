"רוסיה כושלת": מזכיר המדינה ושר וההגנה האמריקאים ביקרו בקייב

12:20

צבא רוסיה ממשיך להפגיז במזרח אוקראינה, הרשויות בחרקיב ודונצק הודיעו על הרוגים אזרחים כאשר המספר הסופי לא ברור עדיין. רשויות החירום האוקראיניות מנסות לחלץ פצועים ולטפל בהם, ומדווחות שוב ושוב כי מאמצי ההגעה לעיר המכותרת מריופול כושלים. הפינוי האזרחי מהעיר הנצורה פסק בימים האחרונים ומסדרונות הומניטריים לא נפתחו כלל.

בכירים במשרד הביטחון הרוסי מאמתים כי מיכליות נפט בנמל העיר בריאסנק, כ-100 קילומטר מהגבול עם אוקראינה, עולות באש. עדיין לא ברור, לפי הבכירים, מה גרם לשרפה, אך סרטונים מהאזור מציפים את הרשתות החברתיות.

מזכיר המדינה האמריקאי אנתוני בלינקן אמר כי רוסיה כושלת בכל המטרות הצבאיות שלה באוקראינה, זאת בעקבות ביקור קצר במדינה שנחשף אמש. בלינקן נסע לאוקראינה עם מזכיר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין, לשיחות בקייב. זה היה הביקור הראשון של בכירים אמריקאים באוקראינה מאז החלה הפלישה הרוסית למדינה.

בשיחה עם כתבים לאחר המפגש, בלינקן ציין כי רוסיה ממשיכה לפגוע ולהשמיד חלקים באוקראינה אבל העם האוקראיני נותר איתן. בביקור, בלינקן התחייב להעברת חבילת סיוע הגנתי נוספת לאוקראינה בשווי של יותר מ-700 מיליון דולר.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודה לארה"ב על הסיוע "חסר התקדים" למדינה. באתר משרד הנשיאות האוקראיני פורסמו דבריו של זלנסקי לאחר ביקורם של בלינקן ואוסטין ביום ראשון: "אנחנו מעריכים את הסיוע חסר התקדים של ארה"ב לאוקראינה. אני רוצה להודות לנשיא ביידן אישית בשם כל העם האוקראיני על מנהיגותו בעזרה לאוקראינה ועל העמדה הברורה והבלתי מתפשרת שלו. אנחנו גם רוצים להודות לקונגרס על התמיכה. אנו רואים זאת, אנו מרגישים זאת".

Two months of heroic nationwide resistance of 🇺🇦 to the Russian aggression have passed. I’m grateful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for leadership in supporting 🇺🇦. Today the Ukrainian people are united and strong, and 🇺🇦-🇺🇸 friendship and partnership are stronger than ever! https://t.co/5KzjLDJLVO