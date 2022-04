זיכרון השואה וייחודיותה מתמוססים בקדרת המלחמה באוקראינה

"נאצים" מעולם לא היה שמם הרשמי של הנאצים. היטלר ונושאי כליו הקפידו בדרך כלל לדבר על "נציונל־סוציאליזם". "נאצי", מצד צורתה ומשקלה, הייתה ביטוי של זלזול.

לפי אתר הרשת etymonline.com, המתחקה אחר מקורן של מלים, ל"נאצי" לא היתה מלכתחילה כל משמעות פוליטית. היא נגזרה מן השם הפרטי "איגנאץ", שהיה פופולרי באוסטריה ובבוואריה, וזוהה משום מה עם דלת העם. "נאצי", עוד לפני הנאצים, נועדה לתאר "אדם טיפש, מגושם או מוזר".

משהו מעין זה אנחנו רואים גם בלשונות אחרות. באנגלית אמריקאית, למשל, התפשט לפני מאה שנה ויותר הצירוף HillBilly, לתאר לבנים ממעמד נמוך, שהתגוררו בהרי אפאלאצ"יה.

הקומוניסטים הגרמניים ניהלו מלחמת מאסף נגד הנאצים. הם בוודאי השתמשו ב"נאצי". זה היה קיצור נוח. אבל עגת הרחוב הופרדה מן הרטוריקה הרשמית. המילון הפוליטי של הקומוניסטים נכתב במוסקבה. אויביהם העיקריים של הקומוניסטים בערי אירופה היו הפשיסטים של מוסוליני, עוד מתחילת שנות ה־20. "פשיסטי" נעשה אפוא איפיון כולל של "אויבי העם". כאשר הופיעו הנאצים, הרטוריקה הסובייטית ענדה גם להם את התווית "פשיסטים".

למונח "נאצי" לא נועד אלא מקום שולי ברטוריקה של ברית המועצות. "המלחמה הפטריוטית הגדולה" נגד היטלר הייתה מלחמה נגד "ההיטלראים והפשיסטים". בזמן המלחמה, סטאלין כונן ארגון יהודי מטעם, כדי לעשות נפשות לעניינה של ברית המועצות באמריקה. הוא נתן לארגון הזה את השם "הוועד היהודי האנטי־פשיסטי", לא "אנטי־נאצי".

לאחר הניצחון, שטחי מערב ברית המועצות כוסו באנדרטאות ובלוחות זיכרון ל"קורבנות הפשיזם", לא הנאציזם. הקורבנות ההם היו כמעט תמיד יהודים, אבל בימי המשטר הסובייטי היה צורך פטריוטי וסוציאליסטי להעמיד פנים ש"הפשיסטים" הרגו "אזרחים סובייטיים", וזהו.

אף כי אנשים ידעו מה זה "נאצי", המונח הזה מעולם לא נכנס לשימוש רחב. כרזות של יום הניצחון השנתי על גרמניה הנאצית, בתשעה במאי, נהגו להלל את הניצחון על "הפשיסטים". "נאצים" הופיעו רק מ־2014 ואילך. יום הניצחון על "הפשיסטים" הפך ליום הניצחון על "גרמניה הנאצית".

נראה כי הפעם הראשונה שבה פוטין השתמש במונח "נאצים", כדי להצדיק את מדיניותו האנטי־אוקראינית, באה עם כיבוש חצי האי קרים. הוא פלש לקרים, הוא אמר, כדי להגן על הרוסים מפני "ניאו־נאצים, נציונליסטים ואנטישמים" (4 במארס 2014). ייתכן שהוא הניח כי דגל אנטי־נאצי יקל עליו להסביר את מעשיו במערב, שם "נאצים" ידועים יותר מ"פשיסטים".

השוואת התנועה הלאומית האוקראינית עם פשיזם, או נאציזם, כמובן אינה חדשה. קודם כול, האידיאולוגיה הסובייטית ראתה בכל לאומיות ביטוי של פשיזם. המושג "לאומי", או "נציונליסט", היה תמיד שם גנאי.

היו בוודאי אלמנטים טוטליטריים בתנועה הלאומית האוקראינית. חלקם שיתפו פעולה עם גרמניה בשתי מלחמות העולם. מספר לא מבוטל של אוקראינים שירתו תחת דגלי האס.אס. שוטרים אוקראיניים (וביילורוסים וליטאים ולטבים) השתתפו ברצח מיליון וחצי עד שני מיליון יהודים בזו המכונה "שואת הקליעים". היא התרחשה בין אמצע 1941 לסוף 1942, בין הים הבלטי לים השחור, בלי תאי גז.

שיתוף הפעולה הזה היה הביטוי הקיצוני, המפלצתי של הלאומיות האוקראינית. אבל שטות תהיה לקשור את הלאומיות הזו בטבורה בנאציזם. היטלר בז לאוקראינים בדיוק כפי שבז לכל הסלאבים. הוא הביא אותם עד סף רעב בזמן המלחמה. בתוכניות הניצחון שלו, האוקראינים עמדו להיהדף בהמוניהם מזרחה, אל מעבר להרי אוראל. הנשארים נועדו להיות אנאלפביתים צייתנים.

הוא דחה לחלוטין את עצתם של מומחים נאציים לנסות ולזכות בשיתוף פעולה של המוני ברית המועצות באמצעות הענקת אוטונומיה וזכויות לאומיות. רק לאחר שיבשו עתודות כוח האדם של גרמניה, היטלר נעתר להפצרות, והרשה גיוס של רוסים, אוקראינים, באלטים ואחרים כ"חיל־עזר", ולבסוף כלוחמים מן השורה, לוורמאכט ולוואפן אס.אס.

בשנות ה־60 וה־70 פשטה בהלה בשירותי הביטחון הסובייטיים מפני "נאצים אוקראינים", ברובם חקיינים של פאנק ושל רוק כבד מן המערב (שהיו אסורים בתחומי ברית המועצות). אבל "נאצים" נכנסו כניסה מסיבית ללקסיקון הרוסי רק בחודשים האחרונים.

כבכל מערכת הנשלטת מלמעלה, ומכוונת על פי רצונו של שליט יחיד ועל פי גחמותיו, לשון הדיבור והכתיבה של התקשורת הרוסית עברה שינוי פתאומי. "דה־נאציפיקציה" נעשתה ההצדקה העיקרית למה שפוטין מכנה "הפעולה הצבאית המיוחדת" באוקראינה. אם תחילה ה"דה-נאציפיקציה" סיפקה כסות בעיקר לכוונה להפיל את הנשיא וולודימיר זלנסקי, היא הפכה עד מהרה לאזהרה מפני מה שמצפה למיליוני אוקראינים לאחר הניצחון הרוסי המובטח. "30 עד 40 שנה של חינוך מחדש", הבטיח תעמלן רוסי אחד.

ב־75 השנה האחרונות, "נאצי" וצלב קרס זוהו בארצות המערב בדרך כלל עם אנטישמיות. לא כן בברית המועצות וברוסיה. שם, "הפשיסטים", וממילא הנאצים, היו בראש ובראשונה אויבי העם הרוסי. זה עניינה של ה"דה־נאציפיקציה" שרוסיה רוצה באוקראינה: הריסה מוחלטת של תנועה לאומית, שפוטין חושב אותה לאויבת מושבעת של רוסיה.

הרגל רב שנים ברוסיה, הסובייטית והלא־סובייטית, הוא להניח את הבלבדיות של ייסוריה. היא אמנם הייתה קורבן מרכזי של היטלר, אבל היא לא הייתה הקורבן היחיד. יתר על כן, ממשלותיה ניהלו מערכות של חיסול המונים נגד מיעוטים לאומיים. הם עשו כן אפילו בעצם הימים של מלחמת העולם השנייה, כאשר שישה עמים לא־סלאביים קטנים גורשו על גבריהם, נשיהם וטפם אל ערבות אסיה המרכזית וסיביר. בין רבע לשליש מהם נספו.

האוקראינים עומדים בראש הטבלה. בערך חמישה מיליון מהם נספו ברעב היזום של סטאלין, בתחילת שנות ה־30. הם מכנים את הזוועה עצומת־הממדים ההיא "הולודומור", והיא הועמדה במרכז הנרטיב ההיסטורי האוקראיני בשנים האחרונות. הרוסים כמובן חורקים שיניים, מפני שה"הולודומור" אינו מתיישב עם הנרטיב שלהם, שעניינו אחווה וחיבה בין רוסים לאוקראינים.

התואר "נאצית" לתיאור הלאומיות האוקראינית הוא חרב פיפיות. את רוב התכונות ה"נאציות" שהרוסים מייחסים לאוקראינים אפשר לייחס גם למשטר הרוסי. והאוקראינים אף עושים כן.

על "נאצים" הם משיבים ב"ראשיסטים", צירוף המלים "רוסים" ו"פשיסטים". האידיאולוגיה ה"ראשיסטית", או "רוסיסטית", המיוחסת למשטר ברוסיה, היא "צירוף כל האידיאולוגיות האימפריאליות הרוסיות", נוסטלגיה לימי הצאר ולברית המועצות, שאיפה להגמוניה ("משימה מיוחדת") בשם טענה לעליונות תרבותית ואתנית, חוסר סובלנות, שנאת זרים, שאיפת התפשטות, דיכוי החרויות הפוליטיות וחופש הביטוי ופולחן אישיותו של המנהיג. "נאציזם ופשיזם הובסו ב־1945", מכריז תשדיר אוקראיני. "אנחנו נילחם בראשיזם כאן ועכשיו".

