טלגרם רוצה להיות רשת חברתית - אבל הכי רחוק מפייסבוק

ב־28 בפברואר פאבל דורוב, מייסד אפליקציית טלגרם, פרסם בערוץ הציבורי שלו, הכולל 650 אלף מנויים, ש"טלגרם הופכת למקור מידע פחות ופחות מאומת". הוא ביקש ממשתמשים אוקראינים ורוסים לחשוד בכל מידע שהם פוגשים בפלטפורמה ושיתף כי הוא שוקל להגביל את הפעילות בה בשתי המדינות.

מדובר בהודעה חריגה, שכן טלגרם חרתה על דגלה לפני כמה שנים ערכים של חופש ביטוי וליברליזם, והכריזה שהיא פתוחה וזמינה לכולם, ולא בוחלת באידיאולוגיה כזו או אחרת. "בשבילנו טלגרם זה הרעיון שלכל אחד על הפלנטה יש את הזכות להיות חופשי", אמר דורוב בעבר.

בעוד פייסבוק, יוטיוב ודומותיהן מסירות תכנים כמו פייק ניוז או מידע שלא תואם את המדיניות שלהן, טלגרם בחרה לחסום רק פורנוגרפיה לא חוקית וקריאות לאלימות. "שמתי לב שתיאוריות קונספירציה רק מתחזקות בכל פעם שהתוכן שלהן מוסר על ידי מנהלים", אמר דורוב. לכן, למרות התהיות של דורוב, גם מלחמת רוסיה-אוקראינה והמידע הכוזב שנשפך שם לא גרמו לו להגביל את פעילות טלגרם.

זו כנראה גם הסיבה ששבועיים לאחר מכן החליטו בקרמלין שטלגרם ו-VK (רשת חברתית רוסית שייסדו מקימי טלגרם - נ"ט) הן הרשתות החברתיות היחידות שיישארו בשימוש האזרחים. את הגישה לפייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם וטוויטר הם חסמו, וכך גם גוגל ניוז, BBC וכדומה. זאת מתוך כוונה לשלוט על המידע והנרטיב שמוזרם לתושבים. דמיטרי צ'רנישנקו, סגן ראש ממשלת רוסיה, אף קרא בעזרת ערוץ הטלגרם הרשמי של הממשלה כי "מומלץ לסוכנויות ממשלתיות ליצור חשבונות בטלגרם וב-VK".

אבל דורוב הוא כבר לא היחיד שמכריז שהפלטפורמה שברשותו היא במה לחופש ביטוי. השבוע אישר דירקטוריון טוויטר את הצעת הרכש של אילון מאסק, שלפיה תימכר הרשת החברתית ב־44 מיליארד דולר. לפיכך נכון לשאול עד כמה הרכישה הזאת תשפיע גם על אפליקציית טלגרם. אם מאסק מדבר על ליברליות, האם טלגרם תאבד קצת מהייחודיות שלה? ומנגד, האם הוא לא באמת יעמוד מאחורי האמירה שלו - אלא להפך - וטלגרם תיהנה ממשתמשים שיחפשו בית חדש?

"תכנים המאפיינים תרבות־נגד (פשיעה, פיראטיות, מחאות אלטרנטיביות - נ"ט), כפי שמתקיימים באופן חופשי לגמרי בטלגרם", אומר ד"ר גל יעבץ, חוקר מידע פוליטי וממשלתי בסביבה דיגיטלית מאוניברסיטת בר אילן, "הם שהפכו אותה, בין היתר, לפלטפורמה הייחודית, העוף המוזר, שהיא כיום".

איך הכול התחיל?

אבל יש עוד סיבה שטלגרם היא כמעט היחידה שנבחרה לשרת את רוסיה בימים אלה: הרוסים רואים בה את רשת הבית שלהם, וזה בעיקר בגלל המייסדים שלה, פאבל וניקולאי דורוב.

מדובר בשני עילויים של ממש. על פי דיווחים, כבר בגיל 3 ידע ניקולאי לקרוא כמו אדם מבוגר, בגיל 8 פתר משוואות באלגברה וכנער ייצג את רוסיה באולימפיאדות בינלאומיות במתמטיקה ואף זכה פעמיים באליפות העולם בתכנות. גם פאבל החל לתכנת, בגיל 10, בהדרכת אחיו הגדול. שניהם למדו באוניברסיטת סנט פטרסבורג, שם אביהם היה פרופסור לפילולוגיה. ניקולאי למד מתמטיקה, ופאבל המשיך את דרכו של אביו.

כסטודנט בנה פאבל ספרייה מקוונת כדי שתלמידים מהמחלקה שלו יוכלו לחלוק הערות וחומרי לימוד. הוא יצר פורום וירטואלי, שם כינה את עצמו "האדריכל", והניע דיונים ומפגשים על ליברטריאניזם. הפורטלים הללו משכו את תשומת לבו של ויאצ'סלב מירילשווילי (כיום בעל השליטה בערוץ 14), והקשר הזה הוליד ב־2006 - בשותפות לב לבייב - את הרשת החברתית VKontakte, או בקיצור VK, שמאפייניה דומים לשל פייסבוק. כיום, לצד טלגרם, היא מהפופולריות ברוסיה.

בדצמבר 2011, בעקבות פרסום תוצאות הבחירות הפרלמנטריות ברוסיה, התעוררו מחאות ענק בטענה כי מפלגת השלטון, שבראשה פוטין, שלטה בתוצאות ונעשו אי־סדרים משמעותיים בהליך. מאות אנשים נעצרו, בהם איש האופוזיציה אלכסיי נבלני, שצייץ כי פרסומים של משתמשים מקרב האופוזיציה נחסמים ב-VK. דורוב השיב שמדובר בתקלה שטופלה: "בימים האחרונים ה-FSB, היורש של הקג"ב, ביקש מאיתנו לחסום קבוצות אופוזיציה כמו שלכם. אבל אנחנו לא עושים את זה. אני לא יודע איך זה יכול להיגמר עבורנו, אבל אנחנו עומדים איתנים". דורוב החליט לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ: הוא פרסם את המכתב מה-FSB בטוויטר ואת תגובתו - תמונה של כלב עם עיניים כחולות, לבוש קפוצ'ון כחול ולשונו בחוץ.

מקורבים לדורוב חששו שהתקשורת תציג אותו כאיש אופוזיציה לממשל, אז הוא התחיל לטפח פרופיל ציבורי, וטען בעקביות שהוא א-פוליטי ובכלל לא לא תומך בדמוקרטיה. כשנה לאחר מכן העיתון הרוסי "נובאיה גאזטה" פרסם ש-VK סיפקה מידע כמו כתובות IP ומספרי טלפון על אלפי משתמשים שלה. למרות שדורוב הכחיש הכול, מאוחר יותר הוא הודה שנפגש עם סגן הרמטכ"ל הראשון של פוטין במשרדי VK כמה פעמים בין 2009 ל־2011.

כמה ימים לאחר מכן פורסם שדורוב היה מעורב בתאונת פגע וברח עם שוטר (דורוב בתפקיד הפוגע), אבל הכחיש את הדברים ואף התלוצץ ואמר: "אם אתם דורסים שוטר, חשוב לנסוע הלוך וחזור, כדי שכל הבפנוכו יצא". כך הוא הביא את המשטרה הרוסית לפשוט על משרדי VK, ותיאר זאת כ"התקפה שמתואמת עם הקרמלין". יום לאחר הפשיטה התבשר דורוב שלבייב ומירילשווילי מכרו את מניותיהם (48%) לחברת ניהול הנכסים United Capital Partners.

בנקודה הזאת הוא רצה לדבר עם אחיו באמצעות כלי תקשורת מוצפן, כזה שהשיחה לא תדלוף ממנו לגורמים לא רצויים, שכן חששו ממעקב של הממשל הרוסי. כשהוא לא מצא אחד כזה הוא הבין שהוא צריך לייסד אותו בעצמו. באוגוסט 2013 הגיחה לעולם אפליקציית העברת המסרים טלגרם.

כדי לענות על הצורך שלהם יצרו השניים את פונקציית "צ'אטים סודיים" - שיחה המוצפנת מקצה לקצה ושומרת את ההודעות במכשירי המשתמשים, ולא מגובה בענן. השיחות הרגילות, שכן מגובות בענן, הוחלט שם, יאוחסנו בדאטה־סנטרים ברחבי העולם כדי שיהיה מפוזרות בכמה תחומי שיפוט וממשלות יתקשו לקבל גישה אליהן.

כשטלגרם הצליחה, חברת יונייטד קפיטל פרטנרס, שהפכה לבעלת המניות המשמעותית של VK, התחילה לקנא. החברה האשימה את דורוב באי־סדרים בהוצאות ואמרה כי פיתח את טלגרם באמצעות משאבים של VK. דורוב אסף את צוות המפתחים הנאמן שלו, ובאפריל 2014 פקד את כל הדאטה־סנטרים ברחבי העולם כדי לוודא שיונייטד קפיטל לא תוכל לקבל גישה למידע. באותה השנה דורוב אף מכר את החלק שלו ב־VK לאיש עסקים בשם איוון טברין. במסגרת העסקה חברת ההשקעות ויתרה על התביעות נגד טלגרם.

"טלגרם היא מקום פרוץ"

טלגרם, שמונה היום יותר ממיליארד משתמשים (כך לפי הערכת חברת Sensor Tower), הפכה במהלך השנים ליצור כלאיים שכזה: מצד אחד אפליקציה להעברת מסרים, מצד שני רשת חברתית - משתמשים יכולים להצטרף לערוצים ציבוריים או פרטיים בה, שעוסקים בתחומי עניין המשותפים להם, שם הם יכולים לעשות לייקים, להגיב להודעות ואף לשתף אותן.

עם זאת, בניגוד לפייסבוק, טוויטר ודומותיהן, בטלגרם אין פרסום ממוקד או פיד אלגוריתמי ואין פרסום מותאם על סמך נתוני משתמשים. מה שכן, לאחרונה החליטה החברה לאפשר לערוצים גדולים לפרסם פוסטים ממומנים ולהציע תוכן בתשלום. מלבד זאת, כאמור, היא אינה חוסמת תכנים - למעט פורנו או עידוד אלימות - וכל מי שרוצה יכול להיות פעיל בה, ללא קשר לדעותיו הפוליטיות, לאג'נדה או לאידיאולוגיה שלו.

מארק צוקרברג. למרות הבידול במדיניות, בטלגרם אימצו פיצ'רים דומים מאוד לאלה פייסבוק / צילום: Associated Press, Marcio Jose Sanchez

"הדרך להילחם בדיס-אינפורמציה היא לא להעלים ולהתעלם", אומר ד"ר יעבץ, "אלא להיאבק באמצעות אינפורמציה אמיתית. אנחנו רואים את זה בפייסבוק - כשמסתירים קבוצה קונספירטיבית, נפתחות במקומה קבוצות חמורות הרבה יותר.

"בטלגרם זה ביתר שאת, זה מקום פרוץ. בפייסבוק ובשאר הרשתות לא באמת משקיעים את כל היכולות שלהם כדי להילחם בזה. לדעתי, אם תשאל את האחים דורוב איפה הם רוצים שטלגרם תהיה בעוד ארבע-חמש שנים, אני חושב שהם יראו את עצמם יותר כמתחרים של פייסבוק".

אלא שנדמה שחופש הביטוי והיעדר ניהול התוכן בפלטפורמה הובילו להעדפתה בקרב בעלי דעות קיצוניות. בראיון ל-WIRED, אליס קמפו, מי שהיה ראש תחום צמיחה, עסקים ושותפויות בטלגרם, מספר שחשש מאוד מפעילות של הימין הקיצוני לאחר התפרעויות הקפיטול בינואר 2021, זאת משום שאותם פעילים נחסמו בכל שאר הרשתות החברתיות, אך טלגרם עדיין אפשרה להם מקום והם מצאו שם את ביתם החדש.

דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של נשיא ארה"ב לשעבר, פתח ערוץ טלגרם לתומכים והוא הגיע למיליון מנויים. על פי הערכות של חברת Squire (שפורסמו ב-WIRED), העוקבת אחר פעילות הימין הקיצוני בזירה מאז 2019, מספר אנשי הימין הקיצוני בטלגרם מגיע לכ-10 מיליון משתמשים בארה"ב. באותו השבוע גם עדכנה וואטסאפ את מדיניות הפרטיות שלה, והודיעה כי תשתף מידע על משתמשים עם החברה-האם פייסבוק. בעקבות כך, עשרות מיליוני משתמשים חוששים עברו לטלגרם ולסיגנל המתחרות.

לפי פרסום של דורוב מאותו השבוע, טלגרם גרפה 25 מיליון משתמשים חדשים ב-72 שעות בפילוח הבא: 38% מאסיה, 27% מאירופה, 21% מאמריקה הלטינית ו-8% מהמזרח התיכון.

עם זאת, קמפו טען בראיון ל־WIRED שהנתונים של דורוב מופרזים ולא מבוססים. בהקשר זה הוא ציין שבחברה אין חולק עליו. "הכול צריך לעבור דרכו", הוא סיפר. אז אם דורוב מספר שפעילות הימין הקיצוני זה עניין זניח, הוא חייב לקבל את המילה שלו. עוד אמר כי המפתחים מסתכלים עליו כעל המנהיג שלהם, "כמעט כמו דמות אלוהית" ולעולם לא סותרים אותו. עובד לשעבר בטלגרם שדיבר עם WIRED קרא לזה "כת" ממש. "אנחנו מציגים את עצמנו כחברה פתוחה שחרתה על דגלה חופש ביטוי ותקשורת ושקיפות מול המשתמשים", הוסיף קמפו, "אבל אנחנו אטומים לחלוטין לגבי איך שאנחנו עובדים".

"עונה על צורך נוכח"

המדיניות הליברלית של טלגרם גם הביאה אליה שערוריות רבות. רק החודש עצרה משטרת גרמניה ארבעה חשודים החברים בארגון המתנגד לתקנות על מגפת הקורונה, שתכננו לחטוף את שר הבריאות במדינה קארל לאוטרבך ולחולל אי-סדרים נוספים. החקירה התמקדה בערוץ טלגרם שנקרא "פטריוטים מאוחדים", מה שעזר להם להגיע לתובנות על החשודים.

כמו כן, בחודש שעבר שופט בית המשפט העליון בברזיל הורה לחסום את הגישה לאפליקציה עד שתשלם לרשויות שורה של קנסות ותתחייב לציית לחוקי התקשורת במדינה. זאת לאחר שקידמה, כך נטען כלפיה, הפצת מידע כוזב שקשור לבחירות במדינה. בתגובה חסמה טלגרם שלושה ערוצים שקידמו הסתה ואלימות, מחקה חשבונות בעייתיים וקידמה מידע אמין ועובדתי - והאיסור ירד מהפרק.

"טלגרם נמצאת על איזה רצף", מסביר ד"ר יעבץ, "היא האפליקציה האניגמטית מכולן. קשה מאוד למקום אותה בסקאלה אל מול האפליקציות האחרות. זו הפלטפורמה היחידה שמשמשת מצד אחד גופי פשע, מאפיה וארגוני פשיעה ומצד אחר ממשלות, מנהיגים פוליטיים וגופים ממשלתיים. בסגר הראשון ערכנו מחקר וראינו בישראל שטלגרם הייתה מקור המידע השני בתחום הקורונה. אנשים העדיפו לשאוב ממנה את המידע".

מה הקסם של טלגרם? "המפתחים הרוסים הבינו ששירות להעברת הודעות כבר יש בשוק ואנשים רוצים גם ליצור קהילה מסביב לזה וממש רשת חברתית", אומרת פרופ' רננה פרס, חוקרת רשתות חברתיות וסגנית הדקאן בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית.

החוויה שפרופ' פרס מדברת עליה היא חוויית All in One. "טלגרם מכניסה יותר פיצ'רים של רשת חברתית, וכך עונה על צורך נוכח מאוד של המשתמשים". במקום להעביר את הפרטים על ההפגנה בפייסבוק למשל, בטלגרם אפשר ממש לתכנן אותה בתוך האפליקציה. יש בה ערוצים, ולא רק קבוצות, שמאפשרים לעקוב אחרי מי שרוצים, אפשר לשתף תגובות, לעשות לייקים, אימוג'ים.

כך, אפשר לראות בבירור שטלגרם מעוניינת להביא את חוויית הרשת החברתית. אבל דורוב לא רוצה להיות מארק צוקרברג, הוא רוצה לאפשר חופש ביטוי רחב ככל הניתן. עכשיו צריך לראות אם הציבור ילך אחריו ויאפשר לטלגרם לצבור מספר משתמשים שיהפכו אותה למתחרה הגונה.