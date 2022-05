אילון מאסק מתכנן: טוויטר כבר לא תהיה חינמית לכולם

מנכ"ל טסלה ו-SpaceX, אילון מאסק, ובקרוב עשוי להיות גם הבעלים של הרשת החברתית טוויטר, צייץ כי בקרוב עסקים וממשלות עלולים לשלם "עלות קטנה" בקרוב כדי להשתמש בטוויטר. על פי ציוץ נוסף, מאסק טען כי הרשת החברתית תמשיך להיות חינמית עבור משתמשים רגילים.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users