חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה התנצלה ביממה האחרונה בפני נוסעים יהודים שעלייתם לטיסה סורבה באופן גורף, בשל כמה מקרים בודדים של סירוב לשים מסכה במהלך הטיסה. הנציב למלחמה באנטישמיות של מדינת המחוז הסן, שבנמל התעופה שלה בפרנקפורט אירעה התקרית, גינה את התנהגות החברה בחריפות ואמר כי פנה להנהלה בדרישה להתנצלות.

התקרית אירעה לפני כשבוע, אז קבוצה של כ-150 יהודים חרדים הייתה אמורה לעלות על טיסת המשך לבודפשט, לאחר שנחתה בטיסה של לופטהנזה מניו יורק. להפתעת הנוסעים, נציגה של החברה אמרה להם כי כל הקבוצה מנועה מלעלות על המטוס, לאחר שבטיסה מניו יורק נרשמו עימותים בין כמה מחברי הקבוצה לבין הדיילים בנוגע לחבישת מסכות הגנה על הפה ועל האף. ה-FAZ דיווח כי הדיילים בפרנקפורט אסרו על כל מי שזוהה כיהודי - לפי הלבוש והפיאות - לעלות לטיסת ההמשך, ולא רק על הנוסעים שסירבו לשים מסכות או שמו אותן באופן חלקי בטיסה מניו יורק.

התקרית עוררה סערה בגרמניה וברשתות החברתיות ביממה האחרונה, והמגזין "דר שפיגל" דיווח הבוקר (ד') כי "ההנהלה הבכירה בחברת התעופה עוסקת כעת בתקרית בנמל התעופה בפרנקפורט".

לאחר הסערה והפנייה לצמרת החברה מצד הנציב אווה בקר, פרסמה החברה הודעה שבה היא מתנצלת על התקרית, אך מבלי לציין כי הנוסעים היו יהודים. החברה כתבה כי היא מתנצלת על כך שנמנעה עלייה למטוס של "קבוצה רחבה של אנשים, ולא רק של בודדים". "לופטהנזה מתנצלת בפני הנוסעים", נכתב, "והאירועים אינם עומדים בקנה אחד עם הערכים שלנו כחברה".

בקר הודיע כי הוא מצפה מההנהלה הבכירה של לופטהנזה לנקוט צעדים נוספים. "מדובר במדיניות מפלה, וחשוב שההנהלה הבכירה תיקח אחריות באופן אישי ותתנצל על התקרית הזו. העמדה (של החברה) צריכה להיות ברורה".

Lufthansa regrets the circumstances surrounding the decision to exclude passengers from flight LH 1334 on May 4. Lufthansa sincerely apologizes. Please find our statement below: pic.twitter.com/yGXoD62QY1