תנובה תשקיע 170 מיליון שקל בקווי ייצור במחלבות עד סוף 2022

ענקית המזון תנובה תשלים עד סוף השנה השקעה של 170 מיליון שקל בקווי הייצור במחלבותיה. במסגרת המהלך, שנועד להרחיב את פעילות חטיבת החלב, החברה פותחת שישה קווים, חלקם של מוצרים חדשים וחלקם לייצור מוגבר של מוצרים ותיקים.

בין הקווים החדשים בולט קו ייצור ייעודי למילוי כוסות אישיות, מגמה שלדברי תנובה צמחה משמעותית בשנים האחרונות. החברה תיכנס לתחום המשקאות בכוסות אישיות לדרך (On The Go), ותשיק שתי סדרות חדשות.

נזכיר כי מוקדם יותר החודש, במסגרת חקירת הזיהום במפעל שטראוס שהוביל לריקול ענק, עלה חשד לזיהום בקו ייצור אבקת החלב של תנובה, כאשר בדיקה של אחד השקים חזרה חיובית לסלמונלה. עוד קודם לכן הבהירו משרד הבריאות והחברה כי אין קשר בין הזיהום במפעל שטראוס לבין השק הנגוע בתנובה, וכי אין סכנה לבריאות הציבור, כיוון שמדובר במוצר שאינו משווק לציבור הרחב אלא למפעלים ולמוסדות שממשיכים בעיבוד של המוצר.

"ההשקעות נועדו לוודא שנוכל להמשיך להיות חלק מתפריט התזונה היומיומי של הציבור בישראל, תוך אחריות לביטחון המזון - במיוחד בעידן שבו נקטעות ומשתבשות שרשראות האספקה של מזון בעולם כולו", אומרת ענת גרוס, מנכ"לית חטיבת החלב של תנובה.

לדברי מיכל בצר, מנהלת אגף השיווק בחטיבת החלב בתנובה, החברה זיהתה מספר מגמות צרכניות בולטות בשוק המזון, ביניהן חיפוש אחר מוצרים עשירים בחלבון והתפתחות קטגוריית תחליפי החלב, שצמחה ב-12% בשנה האחרונה. בתנובה עצמה גדלה הקטגוריה פי חמישה בעשור האחרון, כאשר משקאות שיבולת השועל עוקפים במכירות את המשקאות המבוססים על סויה.

הגבינות המיוחדות צמחו להיות הקטגוריה החמישית בגודלה במקרר החלב, עם מכירות של 555 מיליון שקל בשנה - תחום שכמעט הכפיל את עצמו בעשור האחרון. קטגוריית מוצרי החלב המועשרים בחלבון הכפילה את עצמה בשלוש שנים האחרונות ל-320 מיליון שקל.

בצר גם מפרטת כי מתוך סכום ההשקעה הכולל, 130 מיליון שקל הושקעו בקווי הייצור של המוצרים מבוססי התזונה היומיומית, כמו קוטג', חלב וגבינה צהובה, ו-40 מיליון שקל הושקעו בקטגוריות החדשניות.

"אנחנו עובדים בשני הלבלים", אומרת בצר. "גם לספק את הביקוש השוטף של המוצרים היומיומיים ולחדש בקטגוריות הקלאסיות, וגם להביא פתרונות בעולמות המשקאות, היוגורטים והחלבון. כחברה כל-כך גדולה, תנובה לא יכולה להתמקד רק בדבר אחד, ואנחנו חייבים לעבוד בשתי הגזרות".