מנכ"ל טסלה אילון מאסק טען אתמול (ו') בציוץ בטוויטר כי ביל גייטס נמצא בפוזיציית שורט על מניית החברה, כלומר מהמר שמחיר מניית טסלה יצנח.

לדבריו, בתחילה הפוזיציה של גייטס עמדה על 500 מיליון דולר, והיא גדלה לאחר שטסלה "עלתה מאוד".

Since Gates still has a multi-billion dollar short position against Tesla while claiming to help with global warming, I guess I have some trust issues with him too