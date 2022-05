בשידור חי משנת 1791, אמריקה מבטיחה את זכות אזרחיה להתחמש

הגורל עצמו זימן את הוועידה השנתית של התאחדות הרובאים הלאומית (NRA) לטקסס באותו השבוע שבו התרחש הטבח העקוב מדם בבית ספר יסודי בעיירה יובלדי (Yuvalde) במדינה.

הרבה מאורחי הכבוד העדיפו שלא להגיע אל המאורע הזה, אף כי נודעת לו חשיבות פוליטית מיוחדת במינה. אבל אורח אחד שלא הדיר את רגליו היה דונלד טראמפ. הוא עדיין לא הודיע את כוונתו לחזור ולהתמודד על הנשיאות ב-2024, אבל נראה שהוא אכן יתמודד.

טראמפ נשא נאום נלהב בשבח הזכות לשאת נשק ללא הגבלה. לתכלית הזו קיימת NRA, לפחות בגלגולה הנוכחי. היא המגינה הנאמנה של התיקון השני לחוקה, אשר נוסף ב-1791, שלוש שנים לאחר אישרורה. הוא נועד להבטיח את זכותם של אזרחי ארה"ב להתגונן מפני עריצות ממשלתם. המנסחים חשבו שרובה בבית הוא אמצעי מועיל.

קשה להבין את אמריקה מבלי להבין את החשד העמוק, שחלק ניכר של האמריקאים רוחשים לממשלתם. חוקתם ביטאה את החשד הזה. הטראומה הדורית של כותביה הייתה עריצותו של הכתר הבריטי. הם גמרו אומר להבטיח את עצמם מפני שרירות לבו של כל שלטון.

מלכתחילה הם התכוונו לכונן קונפדרציה רופפת של מדינות, עם צל קלוש של ממשלה מרכזית, ללא צבא, אפילו ללא מטבע לאומי. היו נחוצות להם רק חמש שנים מניצחונם על הבריטים כדי להבין שככה אי אפשר. הם כתבו אפוא חוקה מודרנית, ויצרו מוסדות פדרליים. אבל כדי שהיא תעבור את משוכתן של 13 המדינות המייסדות היה עליהם לכלול בה גם אלמנטים לא-מודרניים. אחד מהם היה 'התיקון השני'.

מנסחי החוקה (לא היו מנסחות) הקיפו אותה בחומות הגנה, כדי להקשות על תיקונה. ואמנם, ככל שהתרבו מדינות הברית כך גדל הקושי להכניס שינויים מהותיים. באמריקה התפתח פונדמנטליזם חוקתי, והחוקה היתה לשוות-ערך חילונית של כתבי הקודש. מציאות פוליטית מסובכת הוציאה חלקים גדולים של החוקה אל מחוץ להישג ידם של בני-תמותה. משנות ה-70 ואילך, הימין השמרני מינה את עצמו לשומר-הסף של החוקה.

התפתחה אסכולה שיפוטית, שלמליצי היושר שלה ניתן הכינוי 'האוריגינליסטים', מפני שהם קראו את החוקה כפשוטה, וכפרו בלגיטימיות של כל סטייה מכוונתם "המקורית" של המנסחים. הם התייצבו נגד "האקטיביזם" של בית המשפט העליון, ודרשו למנות אוריגינליסטים. בהדרגה, מבוקשם ניתן להם.

יעד קבוע של מאמצי הימין היה להגן על התיקון השני מפני כל ניסיון להגביל אותו. התיקון הזה התקדש בחותם של נצחיות. ב-1791 היו רובים שהצריכו טעינה ידנית של כל קליע. ב-2022 אפשר להפוך רובים למכונות ירייה כמעט כלאחר יד. אבל רצונם של המנסחים בעינו עומד. המחוקקים אינם מעיזים לגעת בו, ובתי המשפט מסרבים להפקיע את נצחיותו.

רשויות מקומיות, בין אם הן מדינות או ערים, עשו ניסיונות חוזרים להקטין את בית הקיבול של התיקון השני. חוקים מחמירים אומצו בניו יורק, בשיקגו ובוושינגטון הבירה. אבל לא עלו יפה הניסיונות להטיל הגבלות ארציות, או אפילו לצמצם במקצת את הקלות שבה אמריקאים יכולים לרכוש נשק.

בהדרגה, הרפובליקאים נעשו נושאי הדגל של התיקון השני. כמעט כל הטוענים לכהונות פוליטיות במפלגה נשבעים אמונים לתיקון הזה. טראמפ העמיד את ההגנה עליו במרכז מערכות הבחירות שלו ב-2016 וב-2020.

ליחה של שדולת הרובאים נס בשנים האחרונות בגלל גילויים סנסציוניים על בזבוזי כספים מופלגים. לפני כמעט שנתיים, מדינת ניו יורק פתחה בהליכים לפירוק השדולה. אבל לא התמעט אף כמלוא הנימה תאבונם של האמריקאים לנשק. בשנתיים האחרונות, 14 מיליון אמריקאים רכשו כלי נשק, 8.4 מיליון מהם בפעם הראשונה. שלטונות הבריאות בארה"ב דיווחו כי ב-2018 (השנה האחרונה שיש בשבילה נתונים), כלי נשק קיפדו את חייהם של למעלה מ-38 אלף בני אדם - 24 אלף ומעלה התאבדו, כמעט 14,000 נרצחו. 109 נהרגו מדי יום ביומו.

Congress failed to pass a firearms background check bill after 20 children were killed in the 2012 Newtown massacre.

Despite the outpouring of grief after the starkly similar Texas massacre, it's not clear there will be any different outcome. https://t.co/Ojlpj6yNqr