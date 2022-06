"דונלד טראמפ זמם לחולל הפיכה נגד חוקת ארה"ב"

שנה וחמישה חודשים לאחר ההתקפה על גבעת הקפיטול בוושינגטון, ועדת החקירה שמינתה יושבת ראש בית הנבחרים התחילה להציג את ממצאיה במופע אורקולי חסר תקדים, בשעת שיא מכוונת של הצפייה בטלויזיה.

● פחד ותיעוב בוושינגטון: היום שבו הקרקע נשמטה מתחת לדמוקרטיה האמריקאית

● ההלם שלאחר ההלם: שנה להסתערות על הקפיטול - טראמפ הולך ומתחזק

זו רק ההתחלה. הוועדה תראיין עדים, תחשוף מסמכים, ותפרסם דין-וחשבון מקיף, כנראה בחודש אוקטובר. אבל מושב הפתיחה, ב-8 בערב של יום ה' לפי שעון וושינגטון (3 לפנות בוקר ביום ו' בישראל), כלל את המסר, את הראיות העיקריות ואת המסקנות.

הוועדה אומרת לעם האמריקאי, שבששה בינואר 2021, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשה נסיון הפיכה. הוא שיגר את תומכיו אל משכן הקונגרס, כדי למנוע את אישור תוצאות הבחירות של נובמבר 2020. אילו עלה הניסיון יפה, השיטה החוקתית בארה"ב היתה מתמוטטת.

סירובו של טראמפ להכיר בתבוסתו בבחירות לבש ממדים של קונספירציה. אף כי כל בתי המשפט, בכל הערכאות, דחו את ערעוריו, טראמפ ניסה עד הרגע האחרון לחתור תחת החלטותיהם. הוא תכנן להחליף את צמרת משרד המשפטים בשבועות האחרונים של נשיאותו, לאחר שבכירי המשרד, כולל אנשים שהוא מינה, חזרו והעמידוהו על טעותו, ודחו את בקשתו החוזרת להכריז שהבחירות זויפו.

ועדת החקירה של מאורעות ינואר 2021 / צילום: Reuters, JONATHAN ERNST

הוועדה הציגה קטעי וידיאו קצרים מראיונות ארוכים שהיא עשתה עם חלק מן הנוגעים בדבר. שר המשפטים האחרון של טראמפ, ויליאם באר, גילה כי הוא אמר לטראמפ שהאשמותיו על זיוף הן "בולשיט", שאין בהן כל ממש, ושחזרה עליהן "אינה משרתת את העם האמריקאי". באר התפטר חודש לפני תום כהונתו של טראמפ. גם מחליפו הזמני דחה את הפצרות הנשיא, וטראמפ זמם להחליף את המחליף.

בתו של טראמפ, איבאנקה, אשר כיהנה כיועצת בכירה בבית הלבן של אביה, אמרה לוועדה שהיא השתכנעה מדברי באר.

"למי אתה מתכוון להאמין, לי או לעיניך השקרניות?"

את המושב פתח יושב ראש הוועדה, בני תומפסון, דמוקרט, ציר קונגרס שחור ממדינת מיסיסיפי, בדרום העמוק של ארה"ב. הוא השחור היחיד המייצג את המדינה הזו, שיש בה האחוז הגבוה ביותר של שחורים באמריקה (36%). הוא הזכיר לשומעיו, כי "במקום שממנו אני בא" אנשים מוסיפים להגן על העבדות, על מעשי הלינץ' נגד שחורים ועל אפליה גזעית.

בוועדה יש שבעה דמוקרטים ורק שני רפובליקאים. את שניהם מינתה היושבת ראש הדמוקרטית של בית הנבחרים, ננסי פלוסי. שניהם נחשבים לדיסידנטים בתוך מפלגתם בגלל התנגדותם הפומבית לדונלד טראמפ. מנהיגי הרפובליקאים סירבו להשתתף בוועדה, והטילו וטו על הקמת ועדת חקירה עצמאית מחוץ לקונגרס. בעיני הרפובליקאים, הוועדה הזו היא "בית משפט שדה" ו"מסך עשן".

סגנית יושב ראש הוועדה היא צירת הקונגרס הרפובליקאית ליז צ'ייני ממדינת וויאומינג. אביה, דיק צ'ייני, היה סגן הנשיא בממשל ג'ורג' בוש הבן, בין 2001 ל-2009. הוא עצמו ייצג את ווייאומינג בקונגרס בשנות ה-80. צ'ייני היתה מס' 3 במידרג של מפלגתה בבית הנבחרים, ונחשבה מועמדת סבירה להיות יום אחד יושבת ראש הבית. אבל עמיתיה הדיחו אותה לאחר שהצביעה לטובת העמדתו של טראמפ למשפט הסנאט ("אימפיצ'מנט"), מייד לאחר שהסתיימה כהונתו. צ'ייני לוחמת עכשיו על חייה הפוליטיים, וטראמפ עצמו מנהל תעמולה נגדה.

צ'ייני נשאה את נאום הקטגוריה במושב הפתיחה של ועדת החקירה. היא הראתה כיצד טראמפ טווה את השקר על "הניצחון המוחץ" שהוא נחל כביכול בנובמבר 2020. היא הראתה כיצד כל הדלתות המשפטיות נטרקו בפניו. אפילו ראש הסגל שלו בבית הלבן, מרק מדואס (Meadows), הגיע למסקנה, ימים אחדים לאחר הבחירות, ש"אין יש בתוך היש" (There is no there there), זאת אומרת שאין שמץ של ראיה שהבחירות "נגנבו" מטראמפ.

היושב ראש תומפסון תיאר את מצב הדעת של הנשיא בימי כהונתו האחרונים בציטוט מלים מפורסמות בפולקלור האמריקאי, "למי אתה מתכוון להאמין, לי או לעיניך השקרניות?".

רק 45% מן האמריקאים מטילים על טראמפ את מלוא האחריות למאורעות

מושב הפתיחה היה במידה רבה תכנית טלויזיה. הוועדה אפילו שכרה את שירותיו של מנהל לשעבר ברשת הטלויזיה אי.בי.סי, כדי לייעץ לה על פורמט ועל תוכן. במרכז המושב עמד סרט וידיאו עוצר נשימה, שרובו לא נראה עד כה בפומבי. הסרט הציג כרונולוגית את תהלוכת תומכיו של טראמפ מן הפארק שליד הבית הלבן, במורד שדרות פנסילבניה, עד גבעת הקפיטול ואל משכן הקונגרס.

במרכז הווידיאו הוצגה קבוצה אלימה של אנשי ימין קיצוניים, כמעט כולם לבנים, הידועה בשם "הנערים הגאים" (Proud Boys). הוועדה מאשימה שהם הנהיגו את ההתקפה על הקונגרס, בעידודו של טראמפ. אחד ממנהיגי "הנערים" חבוש בכלא, וממתין למשפטו על הסתה להפלת הממשלה החוקית של ארה"ב.

המושב הוקרן בשידור חי ברוב רשתות הטלויזיה, חוץ מפוקס. היא הבטיחה לסקר את המושב בשידורי החדשות שלה. בזמן כתיבת הרשימה הזו עדיין איננו יודעים את אחוזי הצפייה. אנחנו יודעים לעומת זאת, שבחיפושי גוגל ביום ה' בערב, מושב הוועדה היה במקום השלישי, לאחר חתונתה של בריטני ספירס והצגת הבכורה של סרט פארק היורה החדש.

הדמוקרטים מקווים להוכיח לציבור, שהנשיא לשעבר קשר קשר נגד הדמוקרטיה האמריקאית, והוא ראוי לעונש. לא ברור כלל באיזו מידה הציבור מתעניין במסר הזה. הפופולריות של טראמפ בתוך מפלגתו מוחצת, ושוררת הסכמה כמעט כללית שהוא יהיה מועמדה לנשיאות ב-2024, אם ירצה (ונראה שהוא אמנם ירצה). רק 45% מן האמריקאים, על פי סקר אחרון, מטילים על טראמפ את מלוא האחריות למאורעות ינואר 2021.

חוץ מזה, הפופולריות של יורשו, ג'ו ביידן, נמוכה מאוד, ולפי הסקרים, הדמוקרטים עומדים לאבד את שליטתם בשני בתי הקונגרס בבחירות הממשמשות ובאות בנובמבר. ועדת החקירה תתפזר אז לכל רוח, והרפובליקאים יקימו ועדות חקירה משלהם נגד ביידן ונגד מפלגתו.

"יום אחד דונלד טראמפ כבר לא יהיה כאן, אבל אתם תישאו את חרפתכם"

את דעת הקהל בארה"ב מנחה בימים האלה פחד גובר מתוצאות האינפלציה וציפייה להאטה כלכלית. ליז צ'ייני הזכירה לעמיתיה הרפובליקאים, התומכים בטראמפ כמעט פה אחד, כי "יום אחד דונלד טראמפ כבר לא יהיה כאן, אבל אתם תישאו את חרפתכם".

הדמוקרטים הנהנו בהסכמה, אבל הם מקווים שלשיעור המרשים באזרחות שהם העניקו יהיו תוצאות קצת יותר מיידיות מאשר "יום אחד". אם לא יהיו, אפשר שיעברו די הרבה שנים לפני שפטיש היושב ראש של איזושהי ועדת קונגרס יהיה בידיים דמוקרטיות. בקונגרס של ארה"ב אין פרסי-ניחומים. למפלגת האופוזיציה יש כסאות, אבל לא הרבה יותר מזה.