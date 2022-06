האם המשקיעים עומדים לתת לסין הזדמנות שנייה?

השקעה בסין דורשת תעוזה. הנועזים נכוו ברותחין, נזהרו בצוננין, ולמרות הכול התפתו להזדמנות נוספת, בידיעה שהסיכון אורב להם בפינה.

במרץ האחרון החליטה הוועדה ליציבות הפיננסית של סין, בקולו של סגן ראש הממשלה לי קצ'יאנג, להזכיר למשקיעים שקיים טריז עצום בין המנהיגות הפוליטית ובין הפקידים הטכנוקרטיים שמנהלים את השווקים הפיננסיים. בעוד שהצד הפוליטי מודאג בעיקר מהאופן שבו סין יכולה להשתמש ביחסיה עם רוסיה כדי לקדם את האינטרסים שלה בתחרות ארוכת-טווח מול ארה"ב ובנות בריתה, סין הטכנוקרטית עדיין מחויבת לליברליזציה, מחפשת יציבות ומשוועת להון זר.

סין הפיננסית נותרה בעיני רבים חידה קשה לפיצוח. שוק ה-A-shares (בורסת שנחאי ושנזן) הינו שוק המניות השני בגודלו בעולם אחרי ארה"ב (כ-14 טריליון דולר), מעל 4,000 חברות רשומות, נפח מסחר יומי עצום של כ-200 מיליארד דולר, צמיחה ממוצעת של כ-8% ברווחי החברות, וזהו גם בית הגידול של כ-15% מסך ההנפקות הראשוניות בעולם. ועל אף כל המעלות, מידת החשיפה של המשקיעים הזרים למניות ה-A-share עדיין לא חצתה את רף ה-4.5%.

לא פעם חוסר השקיפות, חוסר היציבות, ניהול ריכוזי, מדיניות חוץ עוינת ועוד שלל של תכונות בעייתיות האפילו על פוטנציאל השקעה אדיר שטומנת בחובה כלכלת סין. כשחוקי המשחק משתנים תדיר וקיים חשד לדיווחים סטטיסטיים מוטים, קשה להיאחז בעלייתו של מעמד הביניים, בחדשנות טכנולוגית ובמדיניות כלכלית תומכת צמיחה.

המהלך שריסק את השווקים - ואת המשקיעים

בשלהי 2020 נראה היה שבייג'ין החליטה לסתום את הגולל על סנטימנט המשקיעים, כשהחליטה על מתקפה רגולטורית חסרת תקדים כלפי ענקיות האינטרנט כמו עליבאבא, טנסנט, JD ואחרות, בו בזמן שהיא עצמה והעולם כולו עדיין מתמודדים עם מגפת הקורונה. המהלך ריסק את השווקים וריסק את המשקיעים. האחרונים התייאשו ונטשו בזעם, לא לפני שהכריזו כי "הנ"ל לא ניתנת להשקעה".

קשה לדעת אם זו אופטימיות חסרת תקנה, אנחת רווחה של יציאת שנחאי מהסגר או מדיניות כלכלית ששינתה כיוון, אך לפתע, במהלך חודש מאי 2022, הופיעו בתקשורת רצף של כותרות מעודדות שבישרו על התחדשות התיאבון לסין.

ניתוח תנועות כספים גלובליות הצביע על סימני חזרה אל האפיק הסיני, וחלק מבתי ההשקעות בוול סטריט אף העריכו כי המדדים הרלוונטיים עברו כנראה את נקודת השפל שלהם.

מיותר לציין כי אף גוף לא היה אמיץ מספיק כדי לקבוע שמדובר בשינוי מגמה בר-קיימא, שכן רק לפני כמה שבועות בורסת שנחאי עוד הייתה שקועה עמוק בתוך מכירת חיסול של מניותיה.

הירידות היו פועל יוצא של מספר גורמים: מגבלות דרקוניות של קוביד-19, ההשלכות הגיאופוליטיות של מלחמת רוסיה באוקראינה וההשפעות המתמשכות של אותו מחנק רגולטורי בן כשנה וחצי. אחרי שמדד המניות CSI 300 (מניות A-hares) התחיל את 2022 עם הירידה הרבעונית הגרועה ביותר מאז התפוצצות בועת האשראי לפני כשבע שנים, כשתוך כדי כך מיליארדי דולרים של כסף זר עוזבים את המדינה, רבעון חדש הביא עימו תקווה לתיקון ותנועות הון חיוביות.

מהם הגורמים שמביאים לסיבוב הפרסה?

סימני התאוששות: ראשית, ישנם סימנים לכך שהתחזית הכלכלית הולכת ומשתפרת. אחרי חודשיים של סגר הרמטי, רבים מתושבי שנחאי חוזרים לנוע בחופשיות, אם כי כל כמה ימים עדיין מתגלים מקרים חדשים, והממשל לא מהסס להגביל מחדש. המפעלים חוזרים לפעילותם והעולם מקווה להקלות בשרשראות האספקה.

הנתונים האחרונים הראו התכווצות קטנה מהצפוי בתפוקת הייצור והשירותים בחודש מאי, וממשלות מקומיות מחזירות את הנסיעות חוצות המחוזות. תוצאות מעודדות מגיעות מכיוון החיסונים תוצרת בית, והן מבטיחות גרסה יעילה יותר לאומיקרון.

תמחור: בעולם שחושש מאינפלציה ומהעלאות הריבית, קיימת העדפת מניות ערך, ונראה כי ה-CSI 300 מתאים למשבצת. בעוד שמניות האינטרנט של סין הנסחרות בבורסות ניו יורק והונג קונג עונות על קריטריון הצמיחה, בין החברות שנסחרות בשנחאי ובשנזן ניתן למצוא נציגות יפה לסגמנט הערך. לעת עתה, את עיקר עניין המשקיעים מרכזות יצרניות לשוק המקומי ולענפי הרפואה, והצריכה המחזורית והתעשייה מקבלות עדיפות.

הקלות רגולטוריות: ישנם סימנים לכך שממשלת סין עשויה להיות קרובה להפסקת המאמץ לרסן חברות פרטיות במגזר הטכנולוגיה, ובין היתר את חברת שיתוף הנסיעות Didi. בוול סטריט ג'ורנל דיווח בתחילת יוני כי חקירת אבטחת הסייבר של בייג'ין על Didi, שנפתחה בשנה שעברה, עומדת להסתיים. המהלך עשוי לאפשר לחברה לחזור לחנויות אפליקציות ביבשת סין ולחדש את עסקיה.

בשווקים סבורים כי בהתבסס על הרטוריקה הממשלתית המעידה על הקלות ביישום הרגולציה, אפשר לטעון שבגזרה הזו הגרוע מאחורינו.

בזירת החוץ, ג'נט ילן הפתיעה לאחרונה ואמרה שממשלו של ביידן מחפש "להגדיר מחדש" את המכסים המוטלים על סחורות סיניות. שנת 2022 היא מה שמכונה בסין "השנה הפוליטית" - בנובמבר יתכנס הקונגרס ה-20 של המפלגה הקומוניסטית ולהנהגה אין כעת שום עניין בסערות כלכליות או פוליטיות.

לא צפויה נסיגה מהמדיניות של "אפס הדבקה"

יתרה מזו, בייג'ין מתעקשת על מדיניות אפס הדבקות קורונה, שמרחיקה אותה מיעד הצמיחה ומאיימת על התעסוקה, כך שכצעד מנע היא חייבת לנקוט מדיניות כלכלית רכה יותר.

להבין את "הלך הרוח" ולבחור נכון: בשווקים לומדים להקשיב לבייג'ין, אבל גם לוושינגטון. נוכח היחסים העכורים בין השתיים, המשקיעים שיערו, ובצדק, כי גם בטווח הארוך סין תמשיך לבסס את מעמדה כמעצמה טכנולוגית עצמאית, ולכן כשבייג'ין טלטלה את ספינת האינטרנט, זה נתפס כמעשה של אובדנות כמעט.

לנשיא שי ג'ינפינג היה חשוב לחדד שישנן טכנולוגיות שהן nice to have, וישנן need to have. הוא מעוניין בסוג השני. המדיה החברתית, המסחר המקוון וחברות האינטרנט הנוספות בתחום הצרכנות שייכות לקטגוריית nice to have.

בעיני הממשל, גדולתה של סין איננה נעוצה בצ'אטים חברתיים, באתרי קניות או באפליקציות לנסיעה שיתופית. העתיד, לדידו, טמון ב-need to have: שבבים מתקדמים, רכבים חשמליים, מטוסים מסחריים, גנטיקה, ציוד טלקומוניקציה, אינטרנט של דברים, בינה מלאכותית ומוצרי טכנולוגיה מוחשיים נוספים.

כל עוד זה תלוי בשי, סין לא תלך במסלול שיהפוך אותה למעצמת שירותים, כפי שעשו ארה"ב ורבות אחרות במערב. היא לא רק תשמר את כושר הייצור שלה, אלא גם תצעיד את התעשייה שלה למאה ה-21, והדרך לשם עוברת דרך חקיקה, סובסידיות והשקעות ממשלתית במו"פ. בהקשר לעולם ההשקעות - בפרפרזה למשפט הידוע Put your money were you mouth is - במקרה של סין ככל הנראה כדאי להקשיב למוצא פיו של שי.

סיכונים: לא כולם שותפים לאופטימיות סביב סין. גישה זהירה יותר גורסת כי לא סביר שהממשלה תיסוג מאסטרטגיית "אפס הדבקה" שלה, מה שאומר שהתפרצויות עתידיות ימשיכו להיענות בצעדי בלימה משבשים מבחינה כלכלית.

סנטימנט חלש של רוכשי הדירות ומשבר הנזילות שחווים יזמי הנדל"ן ממשיכים להפעיל לחץ על שוק הנכסים, ובעוד שהרשויות נוקטות צעדים מוניטריים ופיסקאליים לחיזוק הכלכלה, הבנקים בסין עדיין נאבקים למצוא עסקים להלוות להם.

נראה כי מערך הסיכונים והסיכויים של השקעה בסין השתנה לטובה, אך מוקדם מדי לקבוע אם אמון המשקיעים בשוקי סין ישתקם לאלתר. ניתן לשער כי לכל הפחות מדובר בשנת מבחן לבייג'ין.

